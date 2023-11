PMcardio is de eerste gecertificeerde oplossing die dankzij AI beter dan artsen hartaanvallen kan opsporen

AALST, België, Nov. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Powerful Medical presenteert een belangrijke vooruitgang in de strijd tegen hartaandoeningen: het AI-model Queen of Hearts van het platform PMcardio. Deze baanbrekende klinische assistent met AI is momenteel de eerste gecertificeerde oplossing die hartaanvallen kan opsporen met een hogere nauwkeurigheid dan artsen.



Wereldwijd zijn hartaanvallen nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak en een uitgestelde of gemiste diagnose draagt aanzienlijk bij aan het sterftecijfer. Ongeveer 30% van de patiënten met een acute hartaanval wordt niet opgespoord door de gebruikelijke diagnosemethoden, die gebaseerd zijn op de STEMI/NSTEMI-criteria. Daarom is er een dringende noodzaak voor een snellere en nauwkeurigere detectie.

"Een verontrustend feit is dat 1 op de 4 mannen en 1 op de 3 vrouwen binnen vijf jaar na een hartaanval overlijdt, vaak als gevolg van de onomkeerbare schade aan de hartspier door vertraagde behandeling. Vooral voor vrouwen is dit zorgwekkend, omdat zij vaak minder duidelijke symptomen van een hartaanval hebben dan mannen. Dit maakt een nauwkeurige en tijdige diagnose nog belangrijker", zegt dr. Robert Herman, Chief Medical Officer bij Powerful Medical, het deeptechbedrijf achter PMcardio.

Om tegemoet te komen aan de dringende behoefte aan betere diagnostiek voor hartaanvallen, hebben prof. dr. Stephen W. Smith (Hennepin Healthcare) en dr. Pendell Meyers (Atrium Health) een nieuwe aanpak ontwikkeld die op doeltreffende wijze de limitaties van de traditionele diagnosemethoden overkomt. Deze doorbraak heeft het pad vrijgemaakt voor het AI-model Queen of Hearts, dat is ontwikkeld in samenwerking met deze experts, dr. Jozef Bartunek en het team van het Hart voor Research Aalst.

PMcardio maakt gebruik van inzichten uit een database van meer dan 500.000 patiënten en detecteert hartaanvallen met twee maal hogere sensitiviteit dan de huidige standaardzorg. Ook kan dit AI-model aan de hand van ECG's hartaanvallen tot drie uur sneller vaststellen dan artsen.

De innovatieve klinische assistent heeft zijn effectiviteit bewezen in uitvoerige klinische onderzoeken waaraan meer dan 20.000 patiënten deelnamen. Momenteel wordt hij getest in proefprogramma's in meer dan 60 centra wereldwijd, waaronder gerenommeerde instellingen als Minneapolis Heart Institute, Christ Hospital, Prairie Hospital en Hart voor Research Aalst. PMcardio heeft meer dan 2.500 ziekenhuizen op de wachtlijst en is bezig om een wereldwijde revolutie te ontketenen in de diagnose van hartaanvallen.

"Elk jaar worden in de Verenigde Staten ongeveer 3 miljoen patiënten met pijn op de borst opgenomen op spoedgevallen en de totale economische kosten als gevolg van hartaanvallen bedragen meer dan $ 150 miljard per jaar. Onze klinische tests hebben aangetoond dat Queen of Hearts deze kosten aanzienlijk kan verlagen door een snelle en nauwkeurige diagnose van patiënten mogelijk te maken", aldus Martin Herman, CEO van Powerful Medical.

De lancering van het AI-model Queen of Hearts van PMcardio in Europa en de aanstaande FDA-goedkeuring, zijn belangrijke stappen in de strijd tegen hartziekten, de nummer één doodsoorzaak ter wereld. Deze ontwikkeling zal een brede impact hebben en de aanpak van diagnose en behandeling van hartaanvallen over de hele wereld fundamenteel veranderen.



Over PMcardio:

PMcardio is marktleider op het gebied van AI-aangedreven diagnostiek en richt zich op hart- en vaatziekten, de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. De innovatieve klinische assistent stelt medische professionals in staat om 40 hart- en vaatziekten te detecteren op het ECG. In de vorm van een smartphoneapplicatie digitaliseert en interpreteert het gecertificeerde medische apparaat van klasse IIb een 12-afleidingen ECG in minder dan 5 seconden om nauwkeurige diagnoses en geïndividualiseerde behandelingsaanbevelingen voor elke patiënt te bieden.

