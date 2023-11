Robert Chiasson démissionne; Mike Rawle nommé chef de la direction financière du FPI industriel Nexus

TORONTO, 21 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui que Mike Rawle a été nommé chef de la direction financière de Nexus, à compter du 8 janvier 2024. M. Rawle remplacera Robert Chiasson, qui quitte son poste de chef de la direction financière afin de poursuivre d'autres opportunités.



M. Rawle possède plus de 20 ans d'expérience en finance, plus récemment chez Maple Leaf Foods où il a occupé des postes de direction en tant que vice-président finances et trésorerie et a dirigé le département des relations avec les investisseurs en tant que vice-président relations avec les investisseurs et trésorerie. Il a débuté sa carrière chez Ernst & Young LLP, pour ensuite rejoindre Barrick Gold Corporation où il a occupé divers postes financiers à Toronto, en Afrique du Sud et à la Barbade. Plus tard, il a travaillé chez Uranium One Inc. en tant que vice-président trésorerie. M. Rawle est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Queen’s et est titulaire des titres de Comptable Professionnel Agréé et de CFA.

« Mike est un leader accompli qui a fait ses preuves en matière de gestion de défis financiers complexes et d'interaction avec la communauté financière », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Je le vois apporter une contribution majeure à notre gestion financière, à notre planification stratégique et à nos relations avec les investisseurs, autant d'aspects d'une importance cruciale pour une entité immobilière publique comme Nexus. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier sincèrement Rob pour sa collaboration au cours des 11 dernières années. Le dévouement et le sens financier de Rob ont fait partie intégrante de notre succès, et il a contribué de manière significative à la stabilité et à la solide performance opérationnelle des activités du FPI depuis sa création. Nous sommes reconnaissants de ses efforts et lui souhaitons tout le meilleur dans sa prochaine d.depellegrin@gmail.com.

M. Chiasson travaillera en étroite collaboration avec M. Rawle et les membres de la haute direction du FPI afin d'assurer un transfert approprié des responsabilités.

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition d’immeubles industriels situés sur les marchés primaires et secondaires du Canada et potentiellement des États-Unis, et à la propriété et à la gestion des immeubles de son portefeuille. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 116 immeubles (incluant deux immeubles détenus à des fins de développement dans lesquels le FPI a une participation de 80%) comportant une superficie locative brute d’environ 12,4 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 93 120 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 68 510 000 parts du FPI et environ 24 610 000 parts de société en commandite de catégorie B de filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

