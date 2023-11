Laura Walton, Ahmad Gaied et Jackie Taylor élu(e)s à la tête de la Fédération du travail de l’Ontario sur la base d’une plateforme de pouvoir des travailleurs et travailleuses, d’éducation politique et organiser pour gagner.

TORONTO, 21 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mardi, lors du 17e Congrès biennal de la Fédération du travail de l'Ontario (FTO), Laura Walton, aide-enseignante, Ahmad Gaied, commis d’épicerie et Jackie Taylor, travailleuse communautaire, ont été élu(e)s pour devenir les prochain(e)s dirigeant(e)s de la plus grande fédération syndicale du Canada. Il et elles entreront en fonction le 1er janvier 2024.



Uni(e)s sous la bannière « Équipe Ignite », ces membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) et du Syndicat des Métallos (MUA) ont reçu un mandat fort pour diriger l'énergie renouvelée du mouvement syndical afin d’organiser les travailleurs et travailleuses, de renforcer leur pouvoir et de bâtir un meilleur avenir pour les travailleurs et travailleuses et tous(toutes) les résident(e)s de la province la plus riche du pays.

« Les Ontarien(ne)s sont confronté(e)s à des crises qui se recoupent, à savoir des prix élevés, la pénurie de logements abordables, une urgence climatique qui s’aggrave, la privatisation des soins de santé, une désinformation qui menace la démocratie et un gouvernement provincial corrompu qui enrichit des promoteurs millionnaires aux dépens de la majorité des Ontarien(ne)s qui doivent se battre tous les jours », a déclaré Laura Walton, présidente élue de la FTO. « Les travailleurs et travailleuses sont prêt(e)s à affronter ce moment en proposant des solutions positives et en construisant un mouvement déterminé à gagner. Il est temps d'améliorer le niveau de vie des personnes dont le travail génère des profits records, surtout les travailleurs et travailleuses racisé(e)s et les jeunes à qui l’on a trop longtemps dit que leur seul choix était d'accepter des emplois mal rémunérés et des conditions de travail pires que celles de la génération précédente ».

« Les syndicats des travailleurs et travailleuses, unis au sein de notre Fédération, disposent de ressources suffisantes et sont prêts à se battre pour obtenir des salaires plus élevés, pour qu’il n’y ait plus de travailleurs et travailleuses tué(e)s au travail et pour que tous(toutes) bénéficient de pensions à prestations définies », a déclaré Ahmad Gaied, secrétaire-trésorier réélu de la FTO. « J'ai commencé à travailler dans l'une des épiceries ultra-rentables du milliardaire Galen Weston à l’âge de 17 ans. Mes collègues et moi en avons assez des riches poseurs comme Doug Ford et Pierre Poilievre qui répandent la haine et la désinformation parce qu'ils savent que plus les gens en apprendront sur ce qu’ils représentent réellement, moins ils(elles) seront enclins à voter pour eux. Je suis fier d’appartenir à une équipe qui a entendu l’appel à mettre l’accent sur l’éducation politique afin que les travailleurs et travailleuses puissent s’organiser non seulement sur leurs lieux de travail, mais aussi aux urnes et dans les coulisses du pouvoir ».

« La vague de grèves se poursuit à travers l'Ontario et c'est une bonne chose », a déclaré Jackie Taylor, la prochaine vice-présidente exécutive de la FTO. « Les travailleurs et travailleuses se syndiquent en nombre record parce qu’ils(elles) sont conscient(e)s de leur valeur et refusent d’accepter les bas salaires, les longues heures de travail, l’absence de pension et le manque de respect général de la part de propriétaires illégitimement riches qui ne font pas de vrai travail pour s’enrichir. Le changement passe par la lutte. Les travailleurs et travailleuses de première ligne ouvrent la voie et je suis honoré(e) d’aider mes collègues de tout l’Ontario à canaliser leur pouvoir et à l’utiliser pour obtenir les changements dont ils(elles) ont besoin et qu’ils(elles) méritent ».

Il s’agit du premier mandat de Mme Walton et de Mme Taylor en tant que présidente et vice-présidente exécutive. M. Gaied a été réélu pour un troisième mandat de deux ans à titre de secrétaire-trésorier.

Fondée en 1957, la FTO représente aujourd’hui plus d’un million de travailleurs et travailleuses ontarien(ne)s appartenant à plus de 1 500 sections locales de 54 syndicats affiliés, ce qui en fait la plus grande fédération syndicale au Canada.

Les biographies des dirigeant(e)s nouvellement élu(e)s et réélu(e)s de la FTO figurent dans le document d’information ci-dessous.

DOCUMENT D'INFORMATION

Laura Walton

Présidente élue de la FTO

Laura Walton est la présidente élue de la Fédération du travail de l'Ontario (FTO).

Laura est présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario (CSCSO) du Syndicat canadien de la fonction publique depuis 2019. Outre son rôle au sein du CSCSO, Laura siège au Comité exécutif du SCFP-Ontario.

Convaincue du pouvoir égalisateur de l'éducation publique inclusive, Laura a incité ses 55 000 collègues de partout en Ontario à suspendre leur travail pendant deux jours en novembre 2022 en guise de protestation contre l’utilisation par le gouvernement Ford de la clause dérogatoire pour faire adopter une loi qui imposait une convention collective aux travailleurs et travailleuses de l’éducation du SCFP.

Les travailleurs et travailleuses de première ligne, un mouvement syndical uni et un soutien communautaire écrasant ont contraint la majorité conservatrice à la Législature provinciale à abroger son Projet de loi 28 anti-travailleurs en un temps record. Les travailleurs et travailleuses de l’éducation les moins bien payé(e)s ont résisté aux concessions et ont négocié une augmentation de salaire d’un dollar l’heure chaque année pendant quatre ans, après une décennie d’érosion salariale imposée par la loi.

Laura est fière de ses racines rurales. Elle a grandi à Belleville où elle a travaillé dans le domaine de la radio et du marketing. Elle s’est occupée d’enfants ayant des besoins particuliers en tant qu'aide-enseignante. Elle a été présidente de la section locale 1022 du SCFP, qui représente les travailleurs et travailleuses de l’éducation du Conseil scolaire de district de Hastings et du comté de Prince Edward.

Ahmad Gaïed

Secrétaire-trésorier de la FTO

Ahmad Gaied est secrétaire-trésorier de la Fédération du travail de l'Ontario (FTO). Il a été élu pour la première fois à ce poste lors du 15e Congrès biennal de la Fédération en 2019.

Ahmad s’est joint au Comité exécutif de la FTO lors du Congrès biennal de la FTO de 2015 à titre de vice-président exécutif. À l'âge de 33 ans, il a été le plus jeune dirigeant de la FTO à être élu. Ahmad est un travailleur racisé et un membre fier de la communauté musulmane de Toronto.

Il est un ardent défenseur des initiatives populaires et de celles menées par les travailleurs et travailleuses pour syndiquer les travailleurs et travailleuses qui ne le sont pas afin qu'ils(elles) puissent bénéficier d’une représentation syndicale.

Militant de longue date et défenseur communautaire, Ahmad a commencé son militantisme syndical en tant que délégué syndical en chef dans son magasin No Frills en 2003. Il a gravi les échelons jusqu'au poste de représentant de l'engagement des membres pour la section locale 1000A des TUAC Canada.

Au sein de son syndicat, Ahmad a été membre certifié du Comité mixte de santé et de sécurité. Il a été élu au Conseil divisionnaire de Toronto des TUAC Canada pour les unités Loblaw et No Frills, représentant les travailleurs et travailleuses du secteur de la vente au détail dans la région du Grand Toronto. Il est aussi un instructeur et un facilitateur fréquent sur les questions de droits du travail et il a mené plusieurs initiatives sur l’engagement des jeunes travailleurs et travailleuses.

Outre son militantisme syndical, Ahmad est un fervent défenseur communautaire. Il est bénévole auprès de plusieurs organismes communautaires non partisans et à but non lucratif afin d’accroître l'engagement civique. Ahmad est vice-président de l'association de circonscription provinciale de Scarborough—Rouge Park du NPD de l'Ontario. Il a beaucoup travaillé en tant qu’organisateur de contacts avec les électeurs et électrices du NPD dans la région du Grand Toronto et dans tout le pays, notamment lors des élections de 2015 en Alberta qui ont abouti à une large victoire du NPD.

Ahmad a été représentant des travailleurs et travailleuses au Comité arbitral de l'assurance-emploi avant que ce rôle ne soit aboli par le gouvernement conservateur Harper.

Ahmad s'identifie comme Canadien, Libyen, Arabe et Africain. Il parle anglais et arabe, ce qui lui permet de jeter des ponts au sein de la communauté.

En tant que membre de la nouvelle génération de travailleurs et travailleuses confronté(e)s au marché du travail le plus précaire de l’histoire de notre pays, Ahmad s’engage à mobiliser les jeunes et les travailleurs et travailleuses en quête d’équité pour mettre fin au nivellement par le bas de l’Ontario.

Jackie Taylor

Vice-présidente exécutive élue de la FTO

Jackie Taylor est la nouvelle vice-présidente de la Fédération du travail de l'Ontario (FTO).

Jackie est devenue membre de la section locale 9042 du Syndicat des Métallos en 2016, alors qu’elle était à l’emploi des Labour Community Services of Peel en partenariat avec le Conseil du travail de la région de Peel. En sa qualité de responsable du programme de défense des intérêts des travailleurs et travailleuses de l’agence, elle a animé des ateliers axés sur la santé mentale, dirigé des efforts de collecte de fonds et des activités visant à établir des relations saines avec les syndicats, les travailleurs et travailleuses et leurs communautés.

Entre 2003 et 2016, Jackie a progressivement gravi les échelons de sa section locale. Dès ses débuts, elle a défendu ses collègues et a veillé à ce qu'ils(elles) reçoivent un traitement juste et équitable sur le lieu de travail. Jackie a ensuite siégé aux comités d’équité salariale et de négociation des Métallos, aidant ainsi le syndicat à obtenir des gains significatifs à la table de négociation, au bénéfice de tous les membres.

Jackie est aussi une militante de longue date au sein des comités des Femmes d'acier du Syndicat des Métallos, travaillant avec des Femmes d'acier partout au Canada et aux États-Unis. Ensemble, elles se sont organisées pour renforcer les droits des femmes sur le lieu de travail et faire progresser le militantisme des femmes au sein du syndicat. En tant que coordonnatrice de la formation du district 6 du Syndicat des Métallos, Jackie soutient le programme de formation de membre à membre des Métallos par l’animation, l’élaboration de cours et la sensibilisation des membres de l'Ontario et du Canada atlantique.

Jackie est également engagée dans le militantisme syndical en dehors de son syndicat, siégeant au Comité des travailleurs et travailleuses de couleur de la FTO (2003-2016), au Comité des droits de la personne de la FTO (2018-aujourd’hui) et en tant que membre actif de la Coalition of Black Trade Unionists (CBTU).

Les principes qui guident le militantisme de Jackie découlent de sa passion pour le contact avec les syndiqué(e)s, l’amplification de leurs voix et la défense de leurs intérêts au niveau sociétal et politique. Dans une société en constante évolution, l’éducation et la communication sont essentielles sur nos lieux de travail et dans nos communautés.

Jackie s'est engagée à poursuivre le travail et la mission de la FTO et de ses affiliés ainsi qu'à un mouvement syndical uni, notamment sur le front politique. Elle est convaincue que la FTO et ses affiliés disposent des outils nécessaires pour donner aux travailleurs et travailleuses les moyens d'agir sur les questions qui leur tiennent à cœur, soit la capacité de se syndiquer et de négocier de bonnes conventions collectives qui améliorent leurs salaires, leurs avantages sociaux, leurs pensions, leur sécurité d'emploi, la santé et la sécurité au travail et les conditions de travail en général, pour offrir des emplois décents à tous(toutes).

Renseignements

Ken Marciniec

CUPE Communications

kmarciniec@cupe.ca

+1 (416) 803-6066 (cellulaire)



Jenny Sellathurai

OFL Communications

jsellathurai@ofl.ca

+1 (416) 894-3456 (cellulaire)

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/594d8a96-9d2a-498e-8841-734cd6b68621/fr