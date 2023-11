DAQ Issues Air Quality Permit to Dura-Supreme in Statesville

The N.C. Department of Environmental Quality’s Division of Air Quality (DAQ) has issued a Title V air quality permit to Dura-Supreme, LLC – Statesville. The permit will allow the company to construct and operate a wood cabinet manufacturing facility in Iredell County.

Because emissions of volatile organic compounds will be greater than 100 tons per year, the facility is classified as a major source. Air emissions controls will include an active exhaust/collection system vented to baghouse dust collectors. Dura-Supreme is also subject to the National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) for wood furniture manufacturing operations and must employ Maximum Achievable Control Technology (MACT).

The permit includes conditions that ensure the facility can comply with emission standards, including applicable health-based standards. The facility would also be subject to reporting and recordkeeping requirements and regular inspections.

DAQ conducted enhanced public engagement to solicit public comments on a draft of the air permit. The Division shared project information in English and Spanish with local governments, health departments, places of worship and community organizations.

Copies of the final permit, final permit review, permit application and application addendum, final environmental justice report, and a one-page project fact sheet are available online.

Permit File

If you need this information in Spanish, French or another language, please call 919-609-2189 or send an email to Guadalupe.Jimenez@deq.nc.gov.

Si necesita esta información en español por favor llame al 919-609-2189 o mande un correo a Guadalupe.Jimenez@deq.nc.gov.

Si vous avez besoin de ces informations en français, veuillez appeler le 919-609-2189 ou envoyer un courriel à Guadalupe.Jimenez@deq.nc.gov.

---

La División de Calidad del Aire (DAQ) del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte ha expedido un permiso de calidad del aire del Título V a Dura-Supreme, LLC - Statesville. El permiso permitirá a la empresa construir y explotar una instalación de fabricación de armarios de madera en el condado de Iredell.

Dado que las emisiones de compuestos orgánicos volátiles serán superiores a 100 toneladas anuales, la instalación se clasifica como fuente principal. Los controles de las emisiones atmosféricas incluirán un sistema activo de escape/recolección ventilado a colectores de polvo con filtros de mangas. Dura-Supreme también está sujeta a las Normas Nacionales de Emisión de Contaminantes Atmosféricos Peligrosos (NESHAP) para las operaciones de fabricación de muebles de madera y debe emplear la Tecnología de Control Máximo Alcanzable (MACT).

El permiso incluye condiciones que garantizan que la instalación pueda cumplir las normas de emisión, incluidas las normas sanitarias aplicables. La instalación también estaría sujeta a requisitos de notificación y mantenimiento de registros y a inspecciones periódicas.

La DAQ gestionó una mayor participación pública para solicitar comentarios públicos sobre el borrador del permiso de aire. La División compartió información sobre el proyecto en inglés y español con los gobiernos locales, los departamentos de salud, los lugares de culto y las organizaciones comunitarias.

Copias del permiso final, de la revisión final del permiso, de la solicitud de permiso y de la adenda a la solicitud, del informe final sobre justicia medioambiental, y una hoja informativa de una página sobre el proyecto están disponibles en línea.

Si necesita más información en español o en otro idioma, llame al 919-609-2189 o envíe un correo electrónico a Guadalupe.Jimenez@deq.nc.gov.

###