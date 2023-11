XOOX, le premier réseau social pour animaux de compagnie au monde, crée le buzz avec son lancement

- Connu pour ses défis sous forme de contenu court, ses musiques pour animaux de compagnie, son application pour kits de diagnostic de maladies, etc.



- Offre un tout nouveau service d’identification par reconnaissance des yeux des animaux

NEW YORK, 21 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XOOX, une application de réseautage pour animaux de compagnie (pet networking service, PNS) proposant des défis sous forme de contenus courts qui vient d’être lancée ce mois, et séduit déjà les propriétaires d’animaux du monde entier. Pour son lancement, XOOX s’est offert une publicité à Times Square à New York, pour présenter son approche exclusive axée sur nos compagnons à quatre pattes.

XOOX propose exclusivement des comptes pour animaux de compagnie grâce à Pet ID, un système d’identification des animaux. Conçu par les équipes internationales axées sur la recherche et l’IA de XOOX comprenant des experts vétérinaires du monde entier, il emploie des techniques d’identification biométrique innovantes basées sur des données telles que la forme des paupières et les plis autour des yeux. L’équipe de recherche de XOOX déclare : « Grâce à Pet ID, les animaux de compagnie sont reconnus comme des utilisateurs de comptes sur XOOX, ce qui permet d’accéder à diverses activités telles que l’enregistrement d’un animal, la souscription d’une assurance, la prise en charge de l’état de santé, et permet aussi de se faire des amis. Afin d’améliorer la précision de la reconnaissance biométrique, nous avons opté pour une méthode qui constitue une avancée majeure par rapport aux empreintes nasales et aux scans de l’iris. »

Avec XOOX, les animaux deviennent de véritables influenceurs grâce à leur identifiant, augmentent leur visibilité en partageant leur quotidien, interagissent avec leurs abonnés et participent à des défis sous forme de contenus courts. Ils remportent des points pour différentes activités, qu’ils peuvent utiliser avec des applications connectées pour créer des avatars et acheter des produits. Les propriétaires d’animaux, ou « Petlers », gèrent les identifiants de leurs animaux et les aident à réaliser leurs activités. Soucieux d’encourager un changement d’attitude positif envers les animaux, XOOX invite également les personnes qui ne sont pas actuellement propriétaires d’animaux de compagnie à rejoindre le réseau. Cependant, ils ne sont pas encore actuellement autorisés à publier du contenu. Peter Kim, conseiller technique chez XOOX, déclare : « XOOX cherche à créer un espace positif afin de permettre aux personnes d’échapper à la dure réalité du monde actuel et de créer des liens avec leurs animaux de compagnie. » Kim ajoute : « XOOX permet aux animaux de créer des souvenirs avec leurs Petlers grâce à l’approche du « storyscaping », une expérience de récit immersive, et à des services uniques et informatifs. »

L’univers XOOX regorge de contenu exclusif destiné aux animaux de compagnie. Grâce à son application musicale très populaire (XOOX M), les Petlers peuvent sélectionner la musique préférée de leur animal. L’application, créée grâce au développement de contenu par Jo Studios, filiale de contenu musical de XOOX (PDG : Woojin Cho), est conçue pour les animaux lorsqu’ils attendent le retour de leurs propriétaires, et héberge actuellement plus de 3 000 chansons. Les Petlers peuvent également créer et télécharger leur propre musique, ce qui leur permet de gagner des points de popularité qu’ils peuvent ensuite dépenser pour leurs animaux de compagnie. XOOX M garantit une expérience d’écoute adaptée aux animaux à un niveau de décibels confortable.

De plus, un produit développé avec Push Pull System (PDG : Sungmyon Song) est en cours d’élaboration. Grâce à des analyses et à l’utilisation de techniques d’apprentissage profond, nous déterminerons si les animaux apprécient réellement la musique et ne la perçoivent pas comme un simple bruit. Le produit se synchronisera sans effort avec les caméras et haut-parleurs destinés aux animaux de compagnie, et proposera des recommandations musicales personnalisées pour vos animaux.

Si vous êtes propriétaire d’un animal de compagnie, la promotion de lancement de l’application pourrait vous intéresser. Pour fêter ce lancement, XOOX offre 10 000 kits de tests urinaires gratuits aux titulaires de comptes à travers le monde. Ces kits de tests constituent un moyen simple de détecter certaines maladies grâce à l’urine chez les animaux, ce qui les rend idéaux dans les zones où l’accès aux soins vétérinaires est limité, et permet de préserver le bien-être de nos adorables compagnons à quatre pattes.

En outre, suite au lancement de l’application de kits de diagnostics urinaires pour animaux de compagnie avec Medi Cloud, une société internationale spécialisée dans les analyses génétiques basées sur la technologie de séquençage nouvelle génération (NGS), XOOX lancera également des applications permettant de relier l’ADN des animaux de compagnie et leur type de personnalité en fonction de l’indicateur MBTI.

Lors de l’inscription, 1 centime est automatiquement reversé à la Fondation XOOX. Ces contributions seront reversées à diverses campagnes à travers le monde qui visent à influencer positivement les lois relatives aux droits des animaux. Grâce à XOOX, les animaux de compagnie peuvent désormais jouer un rôle central dans le monde actuel, et nous sommes convaincus que cela contribuera grandement à créer des environnements plus favorables et plus respectueux pour les animaux.

Personne à contacter :

XOOX LAB, INC

www.xoox.pet

Kristen Kim

Tél. : +1 (213) 944-2679

Email: press@xoox.pet