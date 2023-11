Kiteworks: Großer Schritt durch Zusammenschluss mit zwei deutschen Branchenführern

Fusion mit DRACOON und ownCloud unterstreicht Engagement in der DACH-Region

STUTTGART, BADEN-WüRTTEMBERG, GERMANY, November 20, 2023 / EINPresswire.com / -- Kiteworks, Anbieter von Datenschutz- und Compliance-Lösungen für die Kommunikation sensibler Inhalte über Private Content Networks (PCN), gibt heute den Abschluss einer definitiven Vereinbarung über den Zusammenschluss mit DRACOON und ownCloud bekannt. Die beiden Firmen sind europäische Marktführer bei sicherem und Compliance-konformem Filesharing sowie Collaboration. Mit diesem Schritt weitet Kiteworks sein Engagement im deutschsprachigen Markt erheblich aus und treibt seine Vision voran, die robusteste und benutzerfreundlichste Plattform für Content Security und Compliance auf globaler Ebene anzubieten.Der Zusammenschluss mit DRACOON und ownCloud ist ein entscheidender Meilenstein für Kiteworks' Engagement, Unternehmen die sichere Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern durch den geschützten Austausch von Dateien und E-Mails über ein PCN zu ermöglichen. In Kürze werden Kunden und Partner von DRACOON und ownCloud Zugang zu den erweiterten Sicherheits- und Compliance-Funktionen von Kiteworks erhalten. Langfristig werden die kombinierten personellen und technischen Ressourcen der drei Unternehmen das Datenmanagement und die Datenkontrolle für regulierte Branchen im DACH-Markt erheblich voranbringen, indem sie ein Zero-Trust-Policy-Management für die Kommunikation sensibler Inhalte auf einer einzigen Plattform ermöglichen. Darüber hinaus wird das hohe Engagement von DRACOON und ownCloud für Datenschutz und Datenhoheit ihrer Kunden auch von Kiteworks übernommen – vom Single-Tenant-Hosting bis hin zum Schlüsselmanagement und der Verschlüsselung, auf die nur der Kunde Zugriff hat, so dass die Kundendaten vollständig geschützt sind.„Wir freuen uns, DRACOON und ownCloud in der wachsenden Kiteworks-Familie willkommen zu heißen‟, erklärt Jonathan Yaron, Chairman und CEO von Kiteworks. „Unsere gemeinsamen Ressourcen und Erfahrungen stärken unseren Fokus auf die Weiterentwicklung von Datensicherheit und Compliance durch den strategischen Einsatz von Private Content Networks auf globaler Ebene. Die drei Unternehmen teilen das Ziel, sensible Inhalte von Kunden zu schützen, ohne die Benutzerfreundlichkeit und die Produktivität in den Kommunikationskanälen für sensible Inhalte zu beeinträchtigen. Kiteworks‘ Bekenntnis zum Datenschutz bleibt mit diesen Zusammenschlüssen weiterhin stark. Wie bei DRACOON und ownCloud hat Kiteworks keinen Zugang zu den Schlüsseln oder Daten der Kunden, und Vertrauen und Datenschutz sind unsere Grundwerte, die unser Handeln leiten.‟Durch den Zusammenschluss erhalten DRACOON und ownCloud Zugang zu erweiterten Ressourcen und Funktionen, mit denen sie ihre Kunden und Partner noch besser unterstützen können. Kiteworks‘ Einhaltung globaler Zertifizierungs- und Compliance-Standards wie SOC 2 Typ II, FedRAMP Authorized, ISO 27001, 27017 und 27018, Cyber Essentials Plus und anderen ergänzt die Compliance-Leistungen von DRACOON und ownCloud, zu denen auch lokale Standards zählen. Zu diesen gehören die BSI-C5-Zertifizierung, IDW PS 951, IT Security Made in Germany (ITSMG), IT Security Made in the EU (TeleTrusT) und Software Hosted in Germany. Die Einhaltung internationaler und lokaler Sicherheitsstandards zeigt, dass sich alle drei Unternehmen den individuellen Anforderungen ihrer Kunden verpflichtet fühlen. Darüber hinaus können Kunden mit dem von Kiteworks unterstützten PCN und seinen Audit-Log-Funktionen ihre Compliance nachweisen. Die Kunden von DRACOON und ownCloud werden durch das Single-Tenant-Kunden-Hosting-Modell von Kiteworks und seine gehärtete Appliance, die als die sichersten der Branche gelten, von einem verbesserten Schutz ihrer sensiblen und vertraulichen Daten profitieren. Die Position von ownCloud in Bezug auf Open Source wird auch nach dem Zusammenschluss gleich bleiben.Durch die beiden Fusionen erhält Kiteworks direkten Zugang zu den schnell wachsenden europäischen Kundenstämmen von DRACOON und ownCloud, die sich hauptsächlich auf den DACH-Markt konzentrieren und eine Vielzahl von Branchen abdecken. Kiteworks misst der lokalen Präsenz auf dem europäischen Markt eine große Bedeutung zu und plant weitere Investitionen in die lokalen Teams und Infrastrukturen, um Kunden vor Ort zu unterstützen.„Gemeinsam mit Kiteworks erweitern wir unsere ganzheitlichen und zuverlässigen Datensicherheitslösungen für unsere Kunden‟, sagt Dr. Björn Momsen, Managing Director von DRACOON. Marc Schieder, Managing Director bei DRACOON, stimmt Momsen zu: „Kiteworks‘ Engagement für nationale und internationale Sicherheitsstandards entspricht exakt dem Fokus von uns und unseren Kunden. Wir sind begeistert über die Möglichkeiten, die sich durch diese Zusammenarbeit eröffnen.‟„Kiteworks ist der ideale Partner, um unsere langfristige Vision von Realtime-Content-Sharing und Collaboration in großem Maßstab zu verwirklichen und Enterprise-Lösungen anzubieten‟, sagt Tobias Gerlinger, CEO und Managing Director von ownCloud. „Wir teilen die Leidenschaft, Organisationen die nahtlose gemeinsame Nutzung und Bearbeitung sensibler Inhalte zu ermöglichen – unabhängig von Gerät und Standort und unter Einhaltung von Vorschriften sowie Anforderungen an die Datensouveränität. Die Bedeutung von ownCloud’s Open Source in Unternehmen und im öffentlichen Sektor wird von beiden Organisationen geteilt.‟Die Gesellschafter von DRACOON wurden von Stephens (M&A), LUTZ|ABEL (Recht) und COUNSEL (Steuern) beraten. Die Gesellschafter von ownCloud wurden von Freitag & Co (M&A) und Pöllath + Partners (Recht) beraten. Kiteworks wurde von Taylor Wessing, Weksler Bregman & Co. und FISCHER (FBC & Co.) (Recht), AC CHRISTES & PARTNER (Finanzen & Steuern) und Singular (Wirtschaft) beraten.Über KiteworksKiteworks hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Risiken beim Senden, Teilen, Empfangen und Speichern sensibler Inhalte effektiv zu managen. Die Kiteworks-Plattform bietet Kunden ein Private Content Network , das Content Governance, Compliance und Schutz bietet. Die Plattform vereinheitlicht, verfolgt, kontrolliert und schützt sensible Inhalte, die innerhalb des Unternehmens und über die Unternehmensgrenzen hinaus ausgetauscht werden. Dadurch wird das Risikomanagement erheblich verbessert und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben für die gesamte Kommunikation mit sensiblen Inhalten sichergestellt. Kiteworks hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und schützt mehr als 35 Millionen Benutzer in mehr als 3.800 Unternehmen und Behörden weltweit.Über DRACOONDRACOON bietet sichere File Sharing und Collaboration Services für mehr als 500.000 Nutzer weltweit, darunter große Unternehmen aus Branchen wie dem Transport-, Finanz- und Gesundheitswesen und vielen mehr. Mit branchenspezifischen Lösungen und Zertifizierungen wie BSI C5, IPW PS 951 sowie ISO 27001, 27017 und 27018, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen, ermöglicht DRACOON einen effizienten und gesetzeskonformen Dateiaustausch sowie Funktionen wie verschlüsselte E-Mails und die Integration von Cloud-Laufwerken. Die Deutsche Bahn, Thyssenkrupp, Telekom, Helios Kliniken und andere führende Unternehmen vertrauen auf DRACOON, sodass Menschen überall sicher und effizient zusammenarbeiten können.Über ownCloudownCloud entwickelt und vertreibt Open-Source-Software für Content Collaboration, die es Teams ermöglicht, Dateien unabhängig von Gerät und Standort nahtlos gemeinsam zu nutzen und zu bearbeiten. Mehr als 200 Millionen Nutzer weltweit setzen auf ownCloud als Alternative zu Public Clouds - und entscheiden sich damit für mehr digitale Souveränität, Sicherheit und Datenschutz.