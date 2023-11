HEAVEN FOUR Amsterdam Lanceert Nieuwe Anti-Aging Behandelingen en Uitgebreide Massage Services

gezichtsbehandeling amsterdam NL gezichtsbehandeling pedicure sportmassage zwangerschapsmassage

AMSTERDAM, NETHERLANDS, November 20, 2023 /EINPresswire.com/ -- HEAVEN FOUR, een gerenommeerde wellnessstudio gelegen in het hart van Amsterdam Oost, kondigt met trots de lancering aan van haar nieuwste reeks anti-aging behandelingen en uitgebreide massagediensten. Deze innovatieve toevoegingen benadrukken de voortdurende toewijding van de salon aan hoge kwaliteit en gepersonaliseerde zorg voor zowel mannen als vrouwen.

Sinds de opening in 2015 door eigenaresse Tamara Vasiljevic, heeft HEAVEN FOUR zich onderscheiden als een toonaangevende salon in Amsterdam voor massage- en gezichtsbehandelingen. Gelegen aan het Christiaan Huygensplein 9, biedt de salon een serene en luxueuze omgeving waar klanten kunnen genieten van een scala aan diensten, waaronder ontspanningsmassage, sportmassage, zwangerschapsmassage, pedicure en nu ook geavanceerde anti-aging gezichtsbehandeling amsterdam.

"We zijn verheugd om onze nieuwe anti-aging behandelingen en uitgebreide massage opties te introduceren," zegt Tamara Vasiljevic. "Bij HEAVEN FOUR streven we ernaar om een holistische benadering van welzijn te bieden, waarbij we niet alleen focussen op lichamelijke ontspanning, maar ook op huidverjonging en -verzorging."

De nieuwe anti-aging behandelingen zijn ontwikkeld met de nieuwste technologieën en hoogwaardige producten om te voldoen aan de groeiende vraag naar effectieve huidverjonging. Deze behandelingen zijn ontworpen om tekenen van veroudering tegen te gaan en de huid een jeugdige uitstraling te geven.

Naast de nieuwe diensten blijft HEAVEN FOUR zijn populaire massageservices aanbieden, waaronder:

*Ontspanningsmassage: Een rustgevende ervaring die stress verlicht en lichaam en geest ontspant.

*Sportmassage: Gericht op het verlichten van spierspanning en het verbeteren van sportprestaties.

*Zwangerschapsmassage: Speciaal aangepast voor aanstaande moeders, gericht op het bieden van comfort en verlichting tijdens de zwangerschap.

HEAVEN FOUR staat ook bekend om zijn deskundige pedicures en schoonheidsbehandelingen, aangeboden door een team van ervaren professionals.

De salon hanteert flexibele openingstijden en biedt klanten de mogelijkheid om online afspraken te maken via hun website. HEAVEN FOUR is ook actief op sociale media, met een groeiende aanwezigheid op Facebook en Instagram, waar klanten updates kunnen vinden over nieuwe diensten, speciale aanbiedingen en wellness-tips.

Over HEAVEN FOUR Amsterdam

HEAVEN FOUR Amsterdam, opgericht in 2015 door Tamara Vasiljevic, biedt een uitgebreid scala aan wellness- en schoonheidsbehandelingen. De salon is gelegen in Amsterdam Oost en biedt een serene omgeving waar klanten kunnen ontspannen en genieten van hoogwaardige diensten.

Address: Christiaan Huygensplein 9, 1098 PZ Amsterdam, Nederland