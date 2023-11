Matthias Manasi irá dirigir o Concerto de Ano Novo de 2024 (Foto: Louis Rafael Rosenthal) Matthias Manasi irá dirigir o Concerto de Ano Novo de 2024 com a Orquestra Sinfónica de Selangor Matthias Manasi, Sala Radio Bucarest, Alexandru Tomescu, Orquesta de la Radio Nacional Rumana (Foto: Roza Zah) Matthias Manasi no ensaio no Musiikkitalo Helsinki

Matthias Manasi dirige, pela primeira vez, um dos eventos mais famosos do mundo da música erudita.

NEW YORK, NEW YORK, USA, November 29, 2023 /EINPresswire.com/ -- O célebre maestro Matthias Manasi irá dirigir o Concerto de Ano Novo de 2024 com a Orquestra Sinfónica de Selangor no Teatro de Artes Performativas da Plataforma em Menara KEN TTDI na capital da Malásia, Kuala Lumpur, a 14 de janeiro de 2024.

O maestro alemão Matthias Manasi está entre os maestros mais conceituados da atualidade. Esta será a primeira vez que Matthias Manasi atuará neste prestigiado evento internacional.

Matthias Manasi e a Orquestra Sinfónica de Selangor interpretarão obras de Michail Glinka, Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi, Johann Strauss, Jacques Offenbach e John Williams.

Foi Diretor Musical e Maestro Principal da Nickel City Opera Buffalo em Buffalo, NY (EUA) de 2017 a 2023. Desde 1999/2000 até 2013, foi maestro principal da Orchestra Camerata Italiana (desde 2010 também diretor artístico). Com 29 anos, era o mais jovem maestro principal da Europa na altura. De 2010 a 2013, foi diretor musical do Festival Internacional PuntaClassic com a Philharmonic Orchestra de Montevideu, em Montevideu.

Matthias Manasi nasceu no seio de uma família de músicos. Teve aulas de piano a partir dos três anos e de violino a partir dos oito. Começou a atuar regularmente como pianista aos 10 anos de idade. Estudou regência na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart com Thomas Ungar. Estudou piano na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart com Andrzej Ratusiński e na Hochschule für Musik Karlsruhe com Carmen Piazzini. Entre os seus professores e mentores estão Karl Österreicher, Helmuth Rilling, Sylvain Cambreling, Kurt Masur, Georg Tintner, Gianluigi Gelmetti e Jorma Panula. Aos 19 anos, começou a trabalhar como repetidor e maestro assistente no Teatro Estatal de Estugarda durante os seus estudos. Matthias Manasi estreou-se como maestro aos 19 anos de idade com "L'Histoire du soldat" de Stravinsky no Teatro Wilhelma em Estugarda. Durante os seus estudos, trabalhou como assistente de Heinz Holliger, Manfred Honeck e Miguel Ángel Gómez Martínez. Em 1995, dirigiu Un ballo in maschera, de Verdi, no Teatro da Silésia, em Opava (República Checa). Dirigiu também La Bohème de Giacomo Puccini e Don Giovanni e Die Zauberflöte de Wolfgang Amadeus Mozart no Teatro da Silésia em Opava em 1995/96. Ainda estudante, Manasi assumiu o cargo de maestro da Ópera de Kiel e depois, maestro do Teatro Estatal de Oldenburg, onde dirigiu um vasto repertório de obras sinfónicas e óperas.

Matthias Manasi participou na Ópera Nacional Polaca de Varsóvia, na Ópera de Wroclaw, na Ópera de Leipzig, na Ópera de Ruse, na Ópera de Astana, na Ópera de Marselha, no Teatro Estatal de Braunschweig, no Teatro Estatal de Kassel, no Teatro Estatal de Oldenburg, no Teatro Estatal de Estugarda, no Teatro de Bremen, no Teatro de Halle, na Ópera de Poznań, no Teatro Municipal de Klagenfurt, no festival "Rossini in Wildbad" e no Festival de Eutin.

Paralelamente à sua carreira no mundo da ópera, Manasi dirigiu a Orquestra da Rádio de Munique, a Orquestra Sinfónica da SWR, a Helsinki Philarmonic Orchestra, a Niedersächsisches Staatsorchester Hannover, a Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, o Bach-Collegium Stuttgart, a Slovak Sinfonietta, a Cukurova Devlet Senfoni Orkestras, a Orquestra Nacional da Rádio Romena, a Orquestra Sinfónica do Teatro Nacional Claudio Santoro, a Orchestra Sinfonica di Sanremo, a Orquestra Filarmonia das Beiras, a Kazakh State Philharmonic Orchestra, a Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, a Southern Arizona Symphony Orchestra em Tucson, a Orchestra Sinfonica di Roma, a Wiener Mozart Orchestra, a Orquestra Sinfonica do Rio Grande do Norte e a Liepaja Symphony Orchestra.

Em 2016/2017, participou como convidado na Ópera de Leipzig (Das Liebesverbot) e em 2017/2018 no Teatro de Bremen (Der Fliegende Holländer) e no Teatro de Halle (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny). Matthias Manasi foi contratado como maestro na Opera Wrocławska de 2013 a 2015. Em 2016/2017, foi maestro da Opera Poznań. Em colaboração com a Warner Bros, Manasi realizou concertos com música de John Williams para a série de filmes Harry Potter na Altice Arena em Lisboa e na Espoo Metro Arena. A 8 de dezembro de 2017, dirigiu um concerto em memória do Rei Mihai I da Roménia, transmitido a nível mundial, com a Romanian National Radio Orchestra, em Bucareste.

Matthias Manasi dirigiu numerosas estreias. Em 2012, dirigiu a estreia mundial do oratório de Cosimo Minicozzi "Die Passion des Padre Pio da Pietrelcina" com a Orchestra Camerata Italiana. Em abril de 2022, dirigiu a estreia mundial do "Concertino for Violin and Orchestra" de Arthur Orenburgsky com a Kazakh State Philharmonic Orchestra e a violinista Aida Ayupova em Almaty.

Para além do seu trabalho como maestro, actua regularmente como pianista de concerto com orquestras de importância internacional. A 5 de março de 2016, Matthias Manasi abriu o 24.º Liepaja International Stars Festival na nova Great Amber Concert Hall com a Liepaja Symphony Orchestra como maestro e pianista. Em novembro de 2009, acompanhou a mezzo-soprano Laura Brioli no piano de cauda Steinway de Richard Wagner num concerto na Villa Wahnfried em Bayreuth.

Matthias Manasi gravou numerosas obras para rádio, televisão e CDs para várias editoras. A 7 de abril de 2023, a editora Hänssler Classic lançou um novo CD com Mattias Manasi como maestro e a Slovak Sinfonietta com as Sinfonias n.º 34-36 de Mozart.

O álbum está disponível para encomenda e transmissão aqui:

https://haensslerprofil.lnk.to/HC22078