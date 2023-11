Matthias Manasi dirigeert het Nieuwjaarsconcert 2024 Matthias Manasi in de Musiikkitalo in Helsinki Op 14 januari 2024 dirigeert Matthias Manasi het nieuwjaarsconcert

NEW YORK , NEW YORK , USA , November 24, 2023 /EINPresswire.com/ -- Op 14 januari 2024 dirigeert sterdirigent Matthias Manasi het nieuwjaarsconcert met het Selangor Symphony Orchestra in “The Platform Performing Arts Theatre at Menara KEN TTDI” in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

De Duitse sterdirigent Matthias Manasi is een rijzende ster en ondertussen een van de meest vooraanstaande dirigenten van het moment. Het is de eerste keer dat hij zal dirigeren op dit prestigieuze internationale evenement.

Matthias Manasi en het Selangor Symphony Orchestra zullen werken van Michail Glinka, Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi, Johann Strauss, Jacques Offenbach en John Williams vertolken.

Matthias Manasi werd in 2017 muziekdirecteur en chef-dirigent van de Nickel City Opera Buffalo in Buffalo, (NY, VS) Daarvoor was hij chef-dirigent van het Orchestra Camerata Italiana in Napels (2000-13) en muziekdirecteur van het International PuntaClassic Festival Montevideo (2010-13). Met zijn leeftijd van 29 jaar, was hij op dat moment de jongste chef-dirigent van Europa. Matthias Manasi heeft gastoptredens verzorgd bij de Nationale Opera van Polen in Warschau, de Opera van Wroclaw, de Opera van Leipzig, de Opera van Astana, de Opara van Marseille, het Staatstheater van Braunschweig, het Staatstheater van Kassel, het Theater van Bremen, het Theater van Halle, de Opera van Poznań, het Stadstheater van Klagenfurt, het festival "Rossini in Wildbad" en het Eutin Festival.

Parallel aan zijn carrière aan opera’s dirigeerde Manasi onder andere het Radio Orkest München, het SWR-symfonieorkest, het Filharmonische Orkest van Helskinki, het Nedersaksische Staatsorkest Hannover, de Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, het Bach-Collegium Stuttgart, the Slovak Sinfonietta, het Cukurova Devlet Senfoni Orkestras, het National Radio Orchestra of Romania, het Orchestra Sinfonica do Teatro Nacional Claudio Santoro, het Orchestra Sinfonica di Sanremo, het Orquestra Filarmonia das Beiras, het Kazakh State Philharmonic Orchestra, het Buffalo Philharmonic Orchestra, het Armenian State Symphony Orchestra, het Symphoniker Hamburg, het Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, het Southern Arizona Symphony Orchestra in Tucson, het Orchestra Sinfonica di Roma, het Wiener Mozart Orchester, het Orquestra Sinfonica do Rio Grande do Norte en het Liepaja Symphonieorchester.

In het seizoen 2016/2017 verzorgde hij gastoptredens in de Opera van Leipzig (Das Liebesverbot) en in het seizoen 2017/2018 bij het Theater van Bremen (Der Fliegende Holländer) en het Theater van Halle (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny). In 2016/2017 was hij dirigent bij de Opera van Poznán. Van 2013 tot 2015 was Matthias Manasi aangesteld als dirigent in het Opera Wrocławska. In samenwerking met Warner Bros dirigeerde Manasi in de Atice Arena in Lissabon en in de Espoo Metro Arena concerten met muziek van John Williams voor de Harry Potter. Op 8 december 2017 dirigeerde hij met het Romanian Radio Orchestra in Boekarest een herdenkingsconcert voor koning Mihai I van Roemenië dat wereldwijd werd uitgezonden.

Matthias Manasi dirigeerde talrijke premières. In 2012 dirigeerde hij met het Orchestra Camerata Italiana de wereldwijde première van Cosimo Minicozzi’s oratorium Die Passion des Padre Pio da Pietrelcina. In April 2022 dirigeerde hij in Almaty de wereldwijde première van Arthur Orenburgsky’s Concertino for Violin and Orchestra met het Kazakh State Philharmonic Orchestra en de violiste Aida Ayupova.

Naast zijn activiteiten als dirigent treedt hij regelmatig op als concertpianist bij internationaal gerenommeerde orkesten. Op 5 maart 2016 opende Manasi als dirigent en pianist het 24ste Liepaja Interational Stars Festival in de nieuwe Great Amber Concert Hall met het Liepaja Symphony Orchestra. In november 2009 begeleidde hij mezzosopraan Laura Brioli op de Steinway-vleugel van Richard Wagner tijdens een concert in de Villa Wahnfried in Bayreuth.

Nog tijdens zijn studies trad Manasi in dienst als kapellmeister bij de Opera van Kiel en bij het Staatstheater Oldenburg, waar hij een uitgebreid repertoire aan symfonische en operastukken dirigeerde. In 1995 dirigeerde hij Verdi’s Un ballo in maschera in het Silezisch Theater in Opava (Tsjechië). Daar dirigeerde hij in 1995/1996 ook La Bohème van Giacomo Puccini en Don Giovanni en Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart.

Matthias Manasi is geboren in een echte muziekfamilie. Vanaf zijn vierde volgde hij pianoles en vanaf zijn achtste vioolles. Van zijn tiende begon hij zich regelmatig toe te leggen op piano. Dirigeren studeerde hij aan de Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bij Thomas Ungar en Piano aan de Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bij Andrzej Ratusiński en aan de Hochschule für Musik Karlsruhe bij Carmen Piazzini. Tot zijn leraren en mentoren behoren ook Karl Österreicher, Helmuth Rilling, Sylvain Cambreling, Kurt Masur, Georg Tintner, Gianluigi Gelmetti en Jorma Panula. Op zijn negentiende begon hij tijdens zijn studies als correpetitor en assistent-dirigent bij het Staatstheater Stuttgart. Op negentienjarige leeftijd maakte Matthias Manasi zijn debuut als dirigent met Stravinsky’s L'Histoire du Soldat in het Wilhelma-Theater in Stuttgart. Tijdens zijn studies werkte hij als assistent van Heinz Holliger, Manfred Honeck en Miguel Ángel Gómez Martínez.

Matthias Manasi heeft talloze werken opgenomen voor radio, televisie en cd's voor verschillende labels. Op 7 april 2023 bracht het label Hänssler Classic een nieuwe cd uit met Mattias Manasi als dirigent en de Slovak Sinfonietta met Mozarts Symfonieën nr. 34-36.

Bestel en beluister het album hier:

https://haensslerprofil.lnk.to/HC22078