Lynx Air lance son premier vol transfrontalier de Vancouver vers Orlando

Lynx célèbre en proposant un solde de sièges avec jusqu’à 35 % de réduction sur les tarifs de base pour toutes ses destinations

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Lynx Air (Lynx) lancera son premier vol international de l’aéroport international de Vancouver (YVR) vers l’aéroport international d’Orlando (MCO), reliant la côte ouest du Canada au soleil de la Floride.



La compagnie aérienne la plus abordable du Canada a pris son envol pour la première fois en 2022. Son objectif est d’encourager plus de Canadiens à voler vers le soleil en offrant une excellente expérience de vol à un prix très abordable.

Le lancement de la destination d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de l’expansion hivernale continue de Lynx aux États-Unis. À compter d’aujourd’hui, Lynx propose des services vers Orlando depuis Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal. D’ici décembre, Lynx transportera près de 10 000 passagers par semaine en Floride et toutes ces destinations sont maintenant en solde.

D’ici décembre 2023, Lynx transportera plus de 12 000 passagers par semaine dans son réseau nord-américain à destination et en provenance de Vancouver. Il s’agit d’une croissance de 88 % par rapport à l’année précédente.

« Nous nous sommes engagés à offrir un transport aérien très abordable sur la côte ouest et Vancouver est une plaque tournante importante pour notre réseau », a déclaré Jim Sullivan, PDG de Lynx Air. « Nous sommes fiers d’aider à rendre les voyages de Vancouver à Orlando encore plus faciles en offrant plus de choix dans ce marché mal desservi. » Il poursuit : « Que vous voyagiez pour profiter du soleil, aller dans les parcs thématiques, jouer au golf ou vous évader à la plage, Lynx garantit une excellente expérience de vol à un prix extrêmement abordable. »

« Nous nous réjouissons de la nouvelle liaison sans escale de Lynx Air vers Orlando », a déclaré Russell Atkinson, directeur du développement des services aériens à l’administration de l’aéroport de Vancouver. « Nous savons que les Canadiens veulent des options pour des escapades ensoleillées pendant la saison hivernale et ce nouveau service offre aux voyageurs une autre façon de visiter les nombreuses attractions d’Orlando ou de se rendre à des destinations de croisière telles que les Bahamas, les Caraïbes ou le canal de Panama. »

« L’aéroport international d’Orlando est très heureux que Lynx Air ait reconnu la valeur de l’expansion de son service vers la destination la plus visitée de la Floride », a déclaré Kevin Thibault, chef de la direction de la Greater Orlando Aviation Authority. « Un nouveau service entre Orlando et Vancouver ne peut qu’aider à renforcer les liens économiques et culturels entre nos deux communautés. »

Détails du solde

Les tarifs entre Vancouver et Orlando commencent à 179 $*, pour un aller simple, taxes et frais inclus. Pour célébrer le vol inaugural d’aujourd’hui, Lynx a lancé un solde de sièges d’une durée limitée offrant jusqu’à 35 % de réduction sur le tarif de base de toutes les destinations. Le solde commence le 18 novembre et se termine à 23 h 59 (HAE) le 19 novembre 2023. Il est accessible avec le code promotionnel « SUNSHINE ». Pour connaître tous les détails du solde et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com.

Calendrier des vols de Lynx à destination des États-Unis en provenance de Vancouver

Date d’entrée en vigueur Fréquence Aéroport de départ Aéroport d’arrivée 18 nov. 2023 Samedi Aéroport international de Vancouver (YVR) Aéroport international d’Orlando (MCO) 18 nov. 2023 Samedi Aéroport international d’Orlando (MCO) Aéroport international de Vancouver (YVR)



Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Web pour plus de détails sur le calendrier.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Des restrictions s’appliquent.

Contact auprès des médias :

Paula Worthington

Worthington PR

paula@worthingtonpr.com

403-585-2429

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d’Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuve, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Très efficaces et fiables, les avions de Lynx sont 20 % plus économes en carburant que ceux de la génération précédente, ce qui permet de réduire l’empreinte carbone du transporteur aérien afin d’en faire l’un des plus respectueux de l’environnement du Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l’expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.