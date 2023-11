PubMatic breidt wereldwijde aanwezigheid uit met de benoeming van Franck Lewkowicz als Country Manager voor Frankrijk

PARIJS, Nov. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, (NASDAQ: PUBM), een onafhankelijk technologiebedrijf dat de toeleveringsketen voor de toekomst van digitale reclame levert, is verheugd de benoeming van Franck Lewkowicz als Country Manager van Frankrijk aan te kondigen. In deze cruciale rol neemt Franck de leiding als de belangrijkste commerciële leider die toezicht houdt op zowel verkoopteams als inkoopteams, bij de regionale activiteitsuitbreiding van PubMatic.



"Met de uitgebreide leidinggevende ervaring van Franck aan beide kanten van de industrie en onze investeringen in middelen om uitgevers en kopers in Frankrijk verder te ondersteunen, willen we onze positie op deze markt versterken," verduidelijkt Cristian Coccia, RVP Southern Europe bij PubMatic. "Francks expertise in het leiden van strategische initiatieven die omnichannel-prestaties stimuleren over meerdere platforms en schermen, maakt hem een uitstekende kandidaat om de groeidoelstellingen van PubMatic voor deze gebieden te behalen."

Franck brengt meer dan 20 jaar ervaring in media en advertenties naar PubMatic, waarin hij verschillende leidinggevende rollen heeft vervuld op het gebied van verkoop en klantenservice. Voorafgaand aan zijn benoeming bij PubMatic bekleedde hij verschillende managementposities, waaronder Managing Director bij Quantcast France, Sales Director bij Orange Advertising, en was hij een vooraanstaand lid van het bestuur van IAB France (Alliance Digitale).

"Mijn hele carrière stond in het teken van de evolutie van media en adverteren en ik verheug me erop om PubMatic te helpen onze omnichannel-aanbiedingen uit te breiden naar een breder publiek van mediabedrijven en adverteerders," vertelt Franck Lewkowicz, Country Manager, Frankrijk bij PubMatic. "De uitstekende toptechnologie van PubMatic, die zich uitstrekt over CTV, online video, display, mobiel en nieuwe commerce media-aanbiedingen, in combinatie met ons toegewijde team van experts in Frankrijk, staat garant voor een programmatisch succes. PubMatic is al lange tijd een van de grootste spelers in onze industrie, en na het succes van recente lanceringen zoals Activate - dat kopers controle geeft over hun media-aankoopstrategie en tegelijkertijd meer inkomsten voor uitgevers genereert - kijk ik er heel erg naar uit om het team te laten groeien en het beste te bieden aan onze klanten."

Over de benoeming zegt Emma Newman, CRO EMEA: "Francks benoeming is een belangrijke mijlpaal in de verdere uitbreiding van PubMatic in de regio. We zijn verheugd dat we Franck kunnen verwelkomen in ons EMEA-team. Zijn indrukwekkende ervaring en contacten binnen de sector zullen van cruciaal belang zijn om onze verdere groei te versnellen."

Vanuit het kantoor in Parijs zal Franck rechtstreeks rapporteren aan Cristian Coccia, RVP Southern Europe bij PubMatic.

Over PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) is een onafhankelijk technologiebedrijf dat de waarde van de klant maximaliseert door de toeleveringsketen voor de toekomst voor digitale reclame te leveren. Het verkoopplatform van PubMatic stelt internationale toonaangevende makers van digitale content via het open internet in staat de toegang tot hun inkoop te controleren en de inkomsten te verhogen door verkopers in staat te stellen het rendement op hun investeringen te verhogen en de juiste doelgroepen te bereiken via diverse advertentie-formats en diverse apparaten. Sinds 2006 maakt onze door infrastructuur gestuurde aanpak de efficiënte verwerking en het gebruik van data in realtime mogelijk. Door schaalbare en flexibele programmatische innovatie te leveren, verbeteren we de resultaten van onze klanten en ondersteunen tegelijkertijd een levendige en transparante toeleveringsketen voor digitale reclame.

Contactgegevens voor de pers:

EMEA Marketing Team van PubMatic

emeamarketing@pubmatic.com