PubMatic rafforza la sua impronta globale con la nomina di Franck Lewkowicz a Country Manager per la Francia

PARIGI, Nov. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, (NASDAQ: PUBM), azienda tecnologica indipendente che offre la catena di fornitura pubblicitaria digitale del futuro, è entusiasta di annunciare la nomina di Franck Lewkowicz a Country Manager per la Francia. In questo ruolo cruciale, Franck assume il comando quale principale leader commerciale a capo dei team vendite e acquisti, mentre PubMatic amplia le sue attività nella regione.



“Stiamo investendo risorse per supportare ulteriormente editori e acquirenti in Francia e Franck è un leader con una profonda esperienza su entrambi i fronti del settore per consolidare la nostra posizione in questo mercato”, ha dichiarato Cristian Coccia, RVP Southern Europe di PubMatic. “L’esperienza di Franck nel guidare iniziative strategiche che promuovono performance omnicanale su piattaforme e schermi multipli ne fanno il candidato ideale per conseguire gli obiettivi di crescita di PubMatic in queste aree”.

Franck giunge in PubMatic con oltre 20 anni di esperienza nel settore media e della pubblicità, ricoprendo vari ruoli di leadership nelle vendite e nei servizi alla clientela. Prima di arrivare in PubMatic, ha ricoperto diverse posizioni manageriali, fra cui Managing Director di Quantcast France, Sales Director di Orange Advertising e si è contraddistinto in qualità di membro del consiglio di amministrazione di IAB France (Alliance Digitale).

“Avendo vissuto l’evoluzione dei media e della pubblicità nel corso della mia carriera, sono entusiasta di contribuire ad estendere l'offerta omnicanale di PubMatic a un più ampio pubblico di titolari di media e inserzionisti”, ha dichiarato Franck Lewkowicz, Country Manager per la Francia di PubMatic. “La tecnologia all’avanguardia di PubMatic, che spazia tra CTV, video online, display, mobile e la nuova offerta di media per il commercio, unita al nostro team dedicato di esperti in Francia, contribuirà a guidare il successo programmatico. PubMatic è stato uno dei principali protagonisti nel nostro settore e, dopo il successo di recenti lanci come Activate, che offre agli acquirenti il controllo della loro strategia di media buying favorendo al contempo maggiori introiti per gli editori, sono molto impaziente di far crescere il team e di offrire il meglio ai nostri clienti”.

Commentando la nomina, Emma Newman, CRO EMEA, ha dichiarato: “La nomina di Franck rappresenta un passo importante per l'attuale espansione di PubMatic nella regione. Siamo estremamente lieti di accogliere Franck nel nostro team EMEA. La sua impressionante mole di esperienza e relazioni industriali saranno fondamentali per accelerare la nostra continua crescita”.

Con sede a Parigi, Franck farà capo direttamente al RVP Southern Europe PubMatic, Cristian Coccia.

Su PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) è un'azienda tecnologica indipendente che massimizza il valore per i clienti offrendo la catena di fornitura pubblicitaria digitale del futuro. La piattaforma lato vendita di PubMatic consente ai principali creatori di contenuti digitali su Internet di controllare l'accesso alle proprie inventory e di aumentare la monetizzazione, permettendo ai marketer di ottenere un ritorno sugli investimenti e di raggiungere il pubblico indirizzabile attraverso i formati pubblicitari e i dispositivi. Dal 2006, il nostro approccio basato sull’infrastruttura ha permesso di elaborare e utilizzare in modo efficiente i dati in tempo reale. Grazie all’innovazione programmatica scalabile e flessibile, miglioriamo i risultati per i nostri clienti e sosteniamo una catena di approvvigionamento pubblicitario digitale dinamica e trasparente.

Contatti per la stampa:

EMEA Marketing Team PubMatic

emeamarketing@pubmatic.com