《方舟： 生存飛升》ARK Survival Ascended兩周內在 Steam 平台銷售超過60萬份

方舟： 生存飛升在 Steam 上的銷售里程碑表明，《方舟》系列的擴展前景廣闊

加利福尼亞州卡爾弗城, Nov. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數位娛樂獨立開發商和發行商蝸牛遊戲公司（納斯達克股票代碼：SNAL）（以下簡稱 “蝸牛”或“公司”）今天宣佈，新上市的《方舟： 生存飛升》在 Steam 推出的頭兩周內售出了 60 萬份。



方舟： 生存飛升ARK Survival Ascended在 Steam 平臺上的成功只是一個開始。 蝸牛預計將在 Xbox 和 PlayStation 平臺上發佈該遊戲，並期待獲取更大的銷售勢頭。 在YouTube等社交平臺上，《方舟： 生存飛升》獲得了極高的人氣，在發佈后的24小時內就成為了熱門直播遊戲;在 Twitch 直播平臺上，《方舟： 生存飛升》成為了六大最熱直播的遊戲之一，發佈當天的玩家觀看時間超過560萬分鐘。

“《方舟》社區可以期待更加身臨其境、更加直觀的遊戲體驗。 這都要歸功於我們在狂卡（Wildcard）工作室的專業開發團隊的不懈努力。 我們對未來的旅程充滿期待。 我們也迫不及待地想讓玩家體驗《方舟》宇宙中的下一階段冒險。 “ —— 蝸牛遊戲首席執行官 Jim Tsai。

蝸牛向實現這一重要里程碑過程中發揮了重要作用的遊戲社區、合作夥伴和相關者表示感謝。 《方舟： 生存飛升》的成功證明瞭蝸牛致力於拓展《方舟》品牌系列，並提供創新與迷人的遊戲體驗。

關於 蝸牛遊戲

蝸牛是一家領先的全球獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數位娛樂，擁有一流的優質遊戲產品群組，專為在各種平臺（包括遊戲機、個人電腦和行動裝置）上使用而設計。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如“預期”、“相信”、“可以”、“預期”、“應該”、“計劃”、“打算”、“可能”、“預測”、“繼續”、“估計”和“潛力”，或這些術語或其他類似表達的否定。 前瞻性聲明出現在本新聞稿中的多個地方，包括但不限於有關蝸牛的意圖、信念或當前期望的聲明。 這些前瞻性陳述包括有關蝸牛業務未來可能或假設結果、財務狀況、運營結果、流動性、計劃和目標的資訊。 蝸牛就以下事項發表的聲明本質上具有前瞻性： 增長前景和戰略;推出新遊戲以及商業上成功的遊戲的附加功能，包括推出《方舟：生存飛升》、《方舟：動畫系列》和《方舟 2》;對未來增長重要驅動力的預期;其保留和增加玩家基礎、開發新遊戲和增強現有遊戲的能力;來自多個行業的公司的競爭，包括其他遊戲開發商和發行商以及大型和小型、 公共和私營互聯網公司;與 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的關係;對未來增長和業績的預期;以及上述任何內容所依據的假設。

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