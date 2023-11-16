《方舟: 生存飞升》ARK Survival Ascended两周内在 Steam 平台销售超过60万份

方舟: 生存飞升在 Steam 上的销售里程碑表明，《方舟》系列的扩展前景广阔

加利福尼亚州卡尔弗城, Nov. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商蜗牛游戏公司（纳斯达克股票代码：SNAL）（以下简称 "蜗牛"或"公司"）今天宣布，新上市的《方舟: 生存飞升》在 Steam 推出的头两周内售出了 60 万份。



方舟: 生存飞升ARK Survival Ascended在 Steam 平台上的成功只是一个开始。蜗牛预计将在 Xbox 和 PlayStation 平台上发布该游戏，并期待获取更大的销售势头。在 YouTube 等社交平台上，《方舟: 生存飞升》获得了极高的人气，在发布后的 24 小时内就成为了热门直播游戏；在 Twitch 直播平台上，《方舟: 生存飞升》成为了六大最热直播的游戏之一，发布当天的玩家观看时间超过 560 万分钟。

"《方舟》社区可以期待更加身临其境、更加直观的游戏体验。这都要归功于我们在狂卡（Wildcard）工作室的专业开发团队的不懈努力。我们对未来的旅程充满期待。我们也迫不及待地想让玩家体验《方舟》宇宙中的下一阶段冒险。" —— 蜗牛游戏首席执行官 Jim Tsai。

蜗牛向实现这一重要里程碑过程中发挥了重要作用的游戏社区、合作伙伴和相关者表示感谢。《方舟: 生存飞升》的成功证明了蜗牛致力于拓展《方舟》品牌系列，并提供创新与迷人的游戏体验。

关于 蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“预期”、“相信”、“可以”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜力”，或这些术语或其他类似表达的否定。前瞻性声明出现在本新闻稿中的多个地方，包括但不限于有关蜗牛的意图、信念或当前期望的声明。这些前瞻性陈述包括有关蜗牛业务未来可能或假设结果、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标的信息。 蜗牛就以下事项发表的声明本质上具有前瞻性： 增长前景和战略；推出新游戏以及商业上成功的游戏的附加功能，包括推出《方舟：生存飞升》、《方舟：动画系列》和《方舟 2》；对未来增长重要驱动力的预期；其保留和增加玩家基础、开发新游戏和增强现有游戏的能力；来自多个行业的公司的竞争，包括其他游戏开发商和发行商以及大型和小型、公共和私营互联网公司；与 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的关系；对未来增长和业绩的预期；以及上述任何内容所依据的假设。

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