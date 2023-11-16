Duck Creek 通过 Microsoft Azure OpenAI 服务为财产和意外险保险公司开创下一个云技术时代

整合 Azure OpenAI 服务并利用 Duck Creek 的低代码平台，保险公司能够以负责任的方式实现现代化

波士顿, Nov. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家定义未来财产和意外险 (P&C) 以及一般保险的智能解决方案提供商，该公司宣布与 Microsoft 合作推出一项突破性计划。此项合作旨在通过生成式人工智能 (AI)（一种能够创建创新应用程序和低代码解决方案的变革性技术）的帮助，促进更顺畅的实施流程和更快的上市速度，从而使保险公司能够重新构想其业务。



Duck Creek 的综合平台基于 Microsoft Azure 构建 ，随着大型语言模型 (LLM) 不断重新定义和塑造技术格局，Microsoft Azure 是利用 Azure OpenAI 服务强大功能的首选技术。这代表了保险行业的重大飞跃，促进了创新和效率，有望影响保险公司开展业务和与客户互动的方式。通过将 Duck Creek 在保险解决方案方面的专业知识与 Microsoft 的尖端能力相结合，此次合作旨在为整个保险行业创造一个更加光明、更加灵活的未来。

“生成式人工智能是一项真正的变革性技术，随着我们继续推动保险业的现代化，我们尊贵的客户将受益于其强大的功能。我们的目标是让保险公司能够更快地创新产品，并利用人工智能工具为员工提供帮助。”Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 表示。“这标志着我们长期合作伙伴关系发展的新篇章，我们通过联合 Microsoft 和 Duck Creek 的杰出人才，为财产和意外险以及一般保险行业开发尖端技术解决方案，从而在该领域处于领先地位。在此过程中，我们致力于引领保险业拥抱生成式人工智能，解决保险公司面临的创新挑战，同时坚持最高标准的监管合规和道德责任。”

Duck Creek 正在利用这一新兴技术为保险公司策划创新解决方案，帮助他们拥抱未来技术：

Copilot 解决方案由近乎实时的数据提供支持，使保险公司能够做出明智的决策，并快速有效地应对不断变化的市场环境。

增强型生产力工具，可提高整个保险生态系统的效率和生产力，旨在使消费者、代理人、承保人和理赔人员受益。

下一个时代的低代码配置工具可简化保险产品的开发和采用，使保险公司能够加快新配置和持续配置的上市时间。



Duck Creek Technologies 首席产品和技术官 Jess Keeney 表示：“Duck Creek 将继续推进如何将负责任的人工智能引入保险行业，并实现业务向人性化体验的快速转型。”“我们不断评估我们的解决方案如何能够更无缝地融入客户的运营环境，并且我们致力于提供有意义的成果并解决重大业务挑战。Duck Creek 和 Microsoft 共同致力于在整个保险生命周期内提升客户体验。这标志着承保人如何利用消费者数据和进行风险分析、理赔效率、欺诈检测以及行业满足客户需求和及时适应反馈的能力都发生了重大演变。”

微软全球金融服务首席副总裁 Bill Borden 表示：“创新型保险公司希望迅速采取行动，利用生成式人工智能的力量来推动可证明的商业价值。”“我们很高兴能深化与 Duck Creek 的合作，提供全新的人工智能驱动能力，帮助我们共同的保险客户显著提高员工生产力，重塑客户参与度，并以安全和负责任的方式在创新方面取得明显突破。”

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外险 (P＆C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建现代保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大优势，构建灵活、智能和持续改进的保险系统。真实性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我们认为保险应该在个人和企业最需要时、在最需要的地方以他们最想要的方式提供。我们的市场领先解决方案可独立获取，也可作为一套 完整解决方案 获取，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息 - LinkedIn 和 Twitter。

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Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com