Nord de la Côte d’Ivoire: comment éradiquer la menace jihadiste ?

Au cours de cette discussion, nous aborderons la vulnérabilité de la région face aux incursions jihadistes, les mesures exemplaires prises par le gouvernement, ainsi que les opportunités et les défis pour la stabilité et le développement en Côte d'Ivoire et dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest.

English - Northern Côte d’Ivoire: Keeping the jihadist threat at bay

Join us for an online debate via Zoom, broadcast live on YouTube on November 23, 2023 at 2pm GMT/Abidjan time, where we'll explore security issues concerning northern Côte d'Ivoire.

We will address the region's vulnerability to jihadist incursions, the exemplary measures taken by the government, and the opportunities and challenges for stability and development in Côte d'Ivoire and the coastal countries of West Africa.

N.B. This event will take place in French with simultaneous interpretation into English.

Click here to register.

Panelists:

Pauline Bax, Deputy Programme Director - Africa, Crisis Group

Dr Grace Kpohazounde, Peace and Development Advisor, Office of the Resident Coordinator, United Nations, Côte d'Ivoire

Dr Arthur Banga, Specialist in African defence issues, Lecturer/Researcher, Côte d'Ivoire

Prof Kimou Assi José Carlos, Deputy Director, Cellule d'Analyse de Politiques Économiques du Cires (CAPEC), Côte d’Ivoire

Moderator:

Abel Akara Ticha, Senior Communications Officer - Africa, Crisis Group