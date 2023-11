Conscio Technologies reçoit la certification Qualiopi et lance « Conscio Académie »

Conscio Technologies, éditeur de logiciel et spécialiste des enjeux de sensibilisation cybersécurité en ligne, propose sa formation de sensibilisation aux essentiels de cybersécurité en E-Learning, finançable via les OPCO. De fait, les entreprises pourront former leurs collaborateurs aux essentiels de cybersécurité en y consacrant le moins de temps possible et en l’imputant directement sur leur budget formation.

Une formation spécifique d’une heure pour acquérir les bons cyber réflexes !

Cette formation d’une durée d’une heure est proposée sous forme de 13 vidéos interactives diffusées en mode e-learning, qui reprennent les essentiels de cybersécurité (protection de l'information, comportements de base, mots de passe, ingénierie sociale, phishing, codes malveillants, mobilité, sécurité physique). Une évaluation finale permet enfin de mesurer l’acquisition des connaissances. Une fois effectué, un certificat de réalisation sera remis et la formation pourra être financée par les OPCO.

Cette formation unique s’adresse à tout type de public, ne nécessite pas de prérequis spécifiques. Enfin, tout au long de la formation, un tuteur technique, un tuteur pédagogique, ainsi qu’un référent handicap sont disponibles pour répondre aux questions des apprenants.

Michel GÉRARD, CEO de Conscio Technologies « La certification Qualiopi est une marque qui atteste de la qualité du processus mis en place et est attribuée aux organismes proposant des actions de formation. Elle assure la qualité et le professionnalisme d’une formation et permet de profiter d’un financement. Nous sommes fiers de pouvoir bénéficier de ce label qui a impliqué de lourds investissements de notre part. À l’issue de la formation, le collaborateur sera capable d’identifier les risques et cybermenaces et d’adopter les bons comportements en matière de cybersécurité pour se protéger et protéger son entreprise. »