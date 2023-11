SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIEME TRIMESTRE ET LES RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE DE SON EXERCICE 2023-2024

Le chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2023-2024 a atteint 245 M€, en repli de 7% à périmètre et change constants par rapport au 2 ème trimestre 2022-2023

Le chiffre d’affaires du 1 er semestre s’élève à 401 M€, en baisse de 15% en données publiées comme à périmètre et change constants, conformément aux attentes du Groupe

La marge d’EBITDA 1 , 2 a atteint le niveau solide de 33% tandis que le Groupe a maintenu des investissements significatifs en R&D

Le retour anticipé à une légère croissance organique au 2nd semestre de l’exercice 2023-2024 conduit à une révision modérée des perspectives pour l’exercice 2023-2024 : le chiffre d’affaires annuel est attendu en recul d’un pourcentage d’environ “mid-single digit” à périmètre et taux de change constants et la marge d’EBITDA1,2 autour de 35%

Bernin (Grenoble), France, le 15 novembre 2023 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre et ses résultats semestriels de l’exercice 2023-2024 (période close le 30 septembre 2023). Ces états financiers3 ont été arrêtés par le Conseil d’administration lors de la réunion tenue ce jour.

Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec a déclaré : « Avec une croissance séquentielle de plus de 50% par rapport au premier trimestre, notre chiffre d’affaires du deuxième trimestre a enregistré un rebond significatif, comme anticipé. Cela a notamment été le cas dans notre activité Communications mobiles, grâce à l’amélioration des stocks à travers la chaîne de valeur des smartphones. Nous continuons de bénéficier d’une demande forte dans l'automobile pour déployer notre feuille de route SmartSiCTM et nous continuons de progresser activement auprès de plusieurs clients. Dans l’ensemble, notre chiffre d’affaires du premier semestre est conforme à nos attentes. Nous avons maintenu une forte rentabilité et une solide position financière tout en continuant d’investir dans la R&D et dans notre capacité industrielle, et en constituant des stocks afin de préparer le second semestre.

En nous projetant vers la fin de l’exercice, nous maintenons nos perspectives de croissance pour le second semestre de l’année fiscale 2023-2024. Nous constatons cependant que l’absorption des stocks de RF-SOI par nos clients durera plus longtemps qu’initialement anticipé. Dans le même temps, nous continuons de planifier une demande soutenue pour nos produits Automobile & Industrie ainsi que pour nos produits destinés aux Objets intelligents. Par conséquent, nous prévoyons désormais un chiffre d'affaires annuel en recul d’un pourcentage d’environ “mid-single digit” à périmètre et taux de change constants pour l’exercice fiscal 2023-2024, et une marge d’EBITDA d’environ 35%. Après cette année de transition, nous reprendrons notre trajectoire de croissance», a ajouté Pierre Barnabé.

Chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre 2023-2024

T2 2023-24 T2 2022-23 Évolution (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et taux de change constants Communications mobiles 169 189 -10% -9% Automobile & Industrie 38 34 +12% +13% Objets intelligents 37 45 -18% -17% Chiffre d’affaires total 245 268 -9% -7%

Soitec a enregistré un chiffre d’affaires de 245 millions d’euros au 2ème trimestre 2023-2024, en repli de 9% en données publiées par rapport aux 268 millions d’euros réalisés au 2ème trimestre 2022-2023. A périmètre et taux de change constants4, le chiffre d’affaires a diminué de 7%, la baisse des volumes n’ayant été que partiellement compensée par un effet mix favorable.

En variation séquentielle, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023-2024 a progressé de 56% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2023-2024.

Communications mobiles

Le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a atteint 169 millions d’euros au 2ème trimestre 2023-2024, en hausse séquentielle de 91% par rapport au 1er trimestre 2023-2024 et en recul de 9% à taux de change constants par rapport au 2ème trimestre 2022-2023.

Comme anticipé, l’ajustement des stocks à travers l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des smartphones a continué d’affecter les ventes de nos plaques de RF-SOI, ce qui explique la baisse de chiffre d’affaires par rapport au 2ème trimestre 2022-2023.

En revanche, par rapport au 1er trimestre 2023-2024, les ventes de RF-SOI ont été beaucoup plus élevées. Celles-ci restent portées par la pénétration croissante des ventes de smartphones haut de gamme avec la poursuite de l’adoption de la 5G et du Wi-Fi 6/6E/7 qui nécessitent une surface de produits Soitec plus élevée par smartphone. Le déploiement continu des infrastructures 5G a également contribué à l’augmentation des ventes.

Les ventes de substrats POI (Piezoelectric-on-Insulator) pour les smartphones 5G ont continué de croître, compensant partiellement le recul des ventes de plaques de RF-SOI par rapport à l’an dernier. Cette croissance est venue de volumes plus élevés livrés à à des clients existants mais aussi à de nouveaux clients. De plus, Soitec continue de travailler avec plusieurs clients à la qualification de la technologie POI de Soitec.

Les ventes de plaques FD-SOI ont continué d’enregistrer une forte progression, preuve supplémentaire de la valeur qu’elles apportent aux modules frontaux intégrés dans les smartphones 5G utilisant des bandes de fréquence inférieures à 6 GHz ou des ondes millimétriques.

Automobile & Industrie

Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie s’est élevé à 38 millions d’euros au 2ème trimestre 2023-2024, en hausse séquentielle de 1% par rapport au 1er trimestre 2023-2024 et en croissance de 13% à taux de change constants par rapport au 2ème trimestre 2022-2023.

La demande du secteur automobile continue d’être portée par l’augmentation du volume de semi-conducteurs embarqués dans les dernières générations de véhicules. Les produits de Soitec répondent aux besoins croissants de composants liés au multimédia et à l’info-divertissement, aux fonctions liées à la sécurité, à la conduite autonome ou assistée, ainsi qu’à l’électrification des moteurs.

La croissance de la division Automobile & Industrie est venue principalement des ventes de plaques Power-SOI qui ont crû de façon significative par rapport au 2ème trimestre 2022-2023, reflétant une hausse des volumes et, dans une moindre mesure, un effet mix / prix positif.

Les ventes de substrats FD-SOI sont restées à un niveau élevé, principalement portées par l’adoption des microcontrôleurs automobile.

De plus, le chiffre d’affaires Automobile & Industrie a continué de bénéficier des revenus générés par la technologie SmartSiC™. La nouvelle usine de Soitec dédiée à la production de substrats SmartSiC™ qui équiperont les futures générations de véhicules électriques a été inaugurée fin septembre et la montée en régime de la production est attendue en 2024-2025.

Objets intelligents

Le chiffre d’affaires de la division Objets intelligents a atteint 37 millions d’euros au 2ème trimestre 2023-2024, en progression séquentielle de 21% par rapport au 1er trimestre 2023-2024, mais en repli de 17% à taux de change constants par rapport au 2ème trimestre 2022-2023.

Les produits dédiés aux Objets intelligents répondent au besoin d’avoir des capteurs plus complexes, des fonctionnalités de connectivité supérieures et plus d’intelligence embarquée, ce qui se traduit par des puces à la fois plus puissantes et plus efficaces pour l’intelligence artificielle embarquée, les capteurs d’images, les centres de données et le cloud computing.

Par rapport au 2ème trimestre 2022-2023, les performances de la division ont été contrastées selon les différents produits.

Les ventes de substrats FD-SOI ont été nettement plus élevées qu’au 2ème trimestre 2022-2023, soutenues par la demande structurelle pour les applications de edge computing, dans les biens de consommation comme dans le secteur industriel.

En revanche, les ventes de plaques de Photonics-SOI fournissant des solutions de connectivité haut débit pour le Cloud, et les ventes de substrats Imager-SOI pour applications basées sur de l’imagerie en 3D, ont été inférieures à celles du 2ème trimestre 2022-2023.

Chiffre d’affaires consolidé du 1 er semestre 2023-2024

S1 2023-24 S1 2022-23 Évolution (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et taux de change constants Communications mobiles 258 341 -24% -24% Automobile & Industrie 75 57 +31% +31% Objets intelligents 68 73 -6% -6% Chiffre d’affaires total 401 471 -15% -15%

Au total, le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre de l’exercice 2023-2024 a atteint 401 millions d'euros, en baisse de 15% à la fois en données publiées et à périmètre et taux de change constants5 par rapport aux 471 millions d’euros réalisés au 1er semestre 2022-2023. Ce recul de 15% est conforme aux attentes du Groupe.

La baisse du chiffre d’affaires résulte essentiellement de moindres volumes, partiellement compensés par un léger effet mix favorable. La performance a été contrastée entre les trois marchés finaux adressés par Soitec :

L’activité Communications mobiles a enregistré un chiffre d’affaires de 258 millions d’euros au 1 er semestre 2023-2024 (64% du chiffre d’affaires total), en baisse de 24% en données publiées comme à taux de change constants par rapport au 1 er semestre 2022-2023. Ce recul s’explique essentiellement par l’apurement des stocks en cours sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des smartphones. Il a cependant été partiellement compensé par la contribution significative des ventes de substrats POI ainsi que par des ventes de plaques FD-SOI plus élevées.



Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie s’est élevé à 75 millions d’euros au 1 er semestre 2023-2024 (19% du chiffre d’affaires total), en hausse de 31% en données publiées comme à taux de change constants par rapport au 1 er semestre 2022-2023. Cette bonne performance a été principalement le fruit d’une forte augmentation des ventes de plaques Power-SOI, la solidité des ventes de produits FD-SOI dédiés à l’Automobile, ainsi que des revenus générés par la technologie SmartSiC TM .



Le chiffre d’affaires de l’activité Objets intelligents a atteint 68 millions d’euros au 1 er semestre 2023-2024 (17% du chiffre d’affaires total), en repli de 6% en données publiées et à taux de change constants par rapport au 1 er semestre 2022-2023. La forte croissance des ventes de plaques FD-SOI a été plus que compensée par le recul des ventes de plaques Photonics-SOI et Imager-SOI.







a enregistré un chiffre d’affaires de 258 millions d’euros au 1 semestre 2023-2024 (64% du chiffre d’affaires total), en baisse de 24% en données publiées comme à taux de change constants par rapport au 1 semestre 2022-2023. Ce recul s’explique essentiellement par l’apurement des stocks en cours sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des smartphones. Il a cependant été partiellement compensé par la contribution significative des ventes de substrats POI ainsi que par des ventes de plaques FD-SOI plus élevées.

La marge d’EBITDA1,2 s’est maintenue à un niveau élevé

Compte de résultat consolidé (1 ère partie)

(en millions d’euros) S1 2023-24 S1 2022-23 Évolution Chiffre d’affaires 401 471 -15% Marge brute 144 168 -14% En pourcentage du chiffre d’affaires 36,0% 35,6% Frais de Recherche & Développement (nets) (34) (29) +17% Frais généraux, administratifs et commerciaux (25) (28) -11% Résultat opérationnel courant 85 110 -23% En pourcentage du chiffre d’affaires 21,3% 23,4% EBITDA2 132 167 -21% En pourcentage du chiffre d’affaires 33,0% 35,5%

Le résultat opérationnel courant a atteint 85 millions d’euros au 1er semestre 2023-2024. Il représente 21,3% du chiffre d’affaires contre 23,4% au 1er semestre 2022-2023 :

La marge brute s’est élevée à 144 millions d’euros au 1 er semestre 2023-2024, en recul par rapport à 168 millions d’euros au 1 er semestre 2022-2023 du fait de la baisse du chiffre d’affaires. Le taux de marge brute a en revanche enregistré une progression de 0,4 point, passant de 35,6% du chiffre d’affaires au 1 er semestre 2022-2023 à 36,0% du chiffre d’affaires au 1 er semestre 2023-2024. Ce fort taux de marge brute a été atteint grâce à un effet mix produits favorable, une bonne performance industrielle, un contrôle serré des coûts et un effet de change positif, ces éléments ayant compensé l’impact de l’inflation sur les coûts, y compris la hausse du prix d’achat du matériau brut, ainsi que l’augmentation des amortissements. Le taux d’utilisation des capacités de production s’est maintenu à un niveau satisfaisant, le Groupe ayant également produit en anticipation des livraisons à effectuer au 2 nd semestre.





s’est élevée à 144 millions d’euros au 1 semestre 2023-2024, en recul par rapport à 168 millions d’euros au 1 semestre 2022-2023 du fait de la baisse du chiffre d’affaires. Le taux de marge brute a en revanche enregistré une progression de 0,4 point, passant de 35,6% du chiffre d’affaires au 1 semestre 2022-2023 à 36,0% du chiffre d’affaires au 1 semestre 2023-2024. Ce fort taux de marge brute a été atteint grâce à un effet mix produits favorable, une bonne performance industrielle, un contrôle serré des coûts et un effet de change positif, ces éléments ayant compensé l’impact de l’inflation sur les coûts, y compris la hausse du prix d’achat du matériau brut, ainsi que l’augmentation des amortissements. Le taux d’utilisation des capacités de production s’est maintenu à un niveau satisfaisant, le Groupe ayant également produit en anticipation des livraisons à effectuer au 2 semestre. Les frais généraux, administratifs et commerciaux ont baissé, passant de 28 millions d’euros au 1 er semestre 2022-2023 à 25 millions d’euros au 1 er semestre 2023-2024. Ils sont restés quasiment stables en pourcentage du chiffre d’affaires, à 6,3% du chiffre d’affaires contre 6,0% au 1 er semestre 2022-2023. Ceci est le résultat de nouvelles mesures de limitation des coûts mises en œuvre par le Groupe.





ont baissé, passant de 28 millions d’euros au 1 semestre 2022-2023 à 25 millions d’euros au 1 semestre 2023-2024. Ils sont restés quasiment stables en pourcentage du chiffre d’affaires, à 6,3% du chiffre d’affaires contre 6,0% au 1 semestre 2022-2023. Ceci est le résultat de nouvelles mesures de limitation des coûts mises en œuvre par le Groupe. En dépit de ce fort contrôle des dépenses, le Groupe a préservé ses investissements stratégiques, notamment dans l’innovation afin de poursuivre le développement de nouveaux produits. Les charges nettes de R&D ont par conséquent augmenté, passant de 29 millions d’euros au 1er semestre 2022-2023 à 34 millions d’euros au 1er semestre 2023-2024. Elles représentent 8,4% du chiffre d’affaires.





L’EBITDA2 des activités poursuivies s’est élevé à 132 millions d’euros au 1er semestre 2023-2024, en baisse de 21% par rapport aux 167 millions d’euros atteints au 1er semestre 2022-2023. Soitec a néanmoins enregistré une marge d’EBITDA1,2 solide de 33,0%, en repli par rapport à la marge de 35,5% atteinte au 1er semestre 2022-2023. Ce recul reflète essentiellement le choix fait par Soitec de continuer à investir significativement dans ses activités de R&D.

Compte de résultat consolidé (2 ème partie)

(en millions d’euros) S1 2023-24 S1 2022-23 Évolution Résultat opérationnel 86 110 -22% Résultat financier net 2 (2) Impôts (8) (13) Résultat net, part du Groupe 80 95 -16% Résultat net de base par action (en euros) 2,24 2,72 -18% Résultat net dilué par action (en euros) 2,19 2,65 -17% Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 35 620 925 35 001 682 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées 37 623 199 36 951 749

Le résultat financier net a représenté un produit de 2 millions d’euros au 1er semestre 2023-2024 contre une charge de 2 millions d’euros au 1er semestre 2022-2023. Dans un contexte marqué par la hausse des taux d’intérêt, le Groupe a bénéficié d’une augmentation de 9 millions d’euros des produits financiers provenant principalement du placement de ses liquidités, qui a plus que compensé la hausse de 4 millions d’euros de ses frais financiers nets. Il a enregistré par ailleurs un gain net de change de 3 millions d’euros au 1er semestre 2023-2024 contre un gain net de 4 millions d’euros au 1er semestre 2022-2023.

La charge d’impôts s’est élevée à 8 millions d’euros au 1er semestre 2023-2024 contre 13 millions d’euros au 1er semestre 2022-2023. Le taux d’imposition effectif s’est établi à 9%, en baisse par rapport au taux de 12% du 1er semestre 2022-2023 du fait de la plus forte contribution de la filiale singapourienne, Soitec Microelectronics Singapore Ltd., aux résultats du Groupe.

Free cash-flow négatif après une nouvelle hausse des investissements de capacité

Flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) S1 2023-24 S1 2022-23 Activités poursuivies EBITDA2 132 167 Variation du besoin en fonds de roulement (69) (26) Impôts payés (19) (15) Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation 45 126 Flux de trésorerie dédiés aux opérations d’investissement (129) (120) Free Cash-Flow (85) 7 Contrat de liquidité et autres (7) 0 Nouveaux emprunts et remboursements (y

compris leasing), tirages sur lignes de crédit (32) (15) Charges financières (6) (3) Flux de trésorerie dédiés aux opérations de financement (45) (17) Effet de la variation du cours des devises 2 26 Variation nette de la trésorerie du

Groupe (127) 15

Le groupe a généré un free cash-flow négatif de 85 millions d’euros au 1er semestre 2023-2024 contre un free cash-flow positif de 7 millions d’euros au 1er semestre 2022-2023 du fait d’un EBITDA plus faible, d’un besoin en fonds de roulement plus élevé ainsi que de dépenses d’investissement plus importantes pour soutenir à la fois le rebond attendu au cours de la seconde partie de l’exercice et la croissance future.

La variation du besoin en fonds de roulement a généré une sortie nette de trésorerie de 69 millions d’euros au 1er semestre 2023-2024, contre une sortie nette de 26 millions d’euros au 1er semestre 2022-2023. Ceci reflète principalement :

Une hausse des stocks de 65 millions d’euros en anticipation de l’augmentation des livraisons prévues au 2 nd semestre,

semestre, Une baisse de 105 millions d’euros des dettes fournisseurs, incluant des avances non-récurrentes faites en lien avec la signature de contrats d’approvisionnement à long terme,

Partiellement compensés par une diminution de 106 millions d’euros des créances clients : le montant des créances était en effet élevé au début de l’exercice après l’enregistrement d’un chiffre d’affaires record au 4ème trimestre de l’exercice précédent.





Les flux de trésorerie dédiés aux opérations d’investissement ont atteint 129 millions d’euros au cours du 1er semestre 2023-2024 (120 millions d’euros au 1er semestre 2022-2023). Ils incluent 8 millions d’euros de produits financiers générés par le placement de liquidités et 138 millions d’euros de dépenses d’investissement concernant principalement :

Des investissements en capacités de production de plaques SOI de 300 mm, à la fois à Bernin et à Singapour, incluant des capacités de recyclage (refresh) à Bernin IV et des travaux relatifs à l’extension de l’usine de Singapour, L’installation des premières capacités de production de SmartSiC™, Des coûts de développement capitalisés (investissements R&D d’environ 15 millions d’euros), D’autres investissements relatifs à l’innovation, au développement durable et à l’informatique.



Les flux de trésorerie dédiés aux opérations de financement ont représenté 45 millions d’euros au 1er semestre 2023-2024, reflet principalement d’une diminution nette des emprunts et charges d’intérêt associés, ainsi que de la mise en œuvre d’un contrat de liquidité pour 8 millions d’euros.

Au total, en incluant un impact de change positif de 2 millions d’euros (26 millions d’euros au 1er semestre 2022-2023), Soitec a enregistré une sortie nette de trésorerie de 127 millions d’euros au cours du 1er semestre 2023-2024 (contre une génération nette de 15 millions d’euros au 1er semestre 2022-2023). Au 30 septembre 2023, la trésorerie disponible s’élevait ainsi à 661 millions d’euros.

Maintien d’une situation financière saine

Soitec a conservé un bilan solide au 30 septembre 2023.

Les fonds propres ont augmenté de 98 millions d’euros au cours du 1er semestre 2023-2024, essentiellement grâce au résultat net généré au cours de la période. Ils s’élèvent à 1,4 milliard d’euros au 30 septembre 2023.

L’endettement financier atteignait 682 millions d’euros au 30 septembre 2023, en hausse de 34 millions par rapport au 31 mars 2023. Cette hausse reflète principalement, la mise en place de la première tranche du contrat de crédit-bail immobilier destiné à financer la construction de la nouvelle usine de Bernin IV pour un montant de 59 millions d’euros, partiellement compensée par le remboursement d’emprunts pour un montant net de 35 millions d’euros.

En conséquence de la hausse de 34 millions d’euros de l’endettement financier et de la sortie nette de trésorerie de 127 millions d’euros, Soitec est passé d’une trésorerie nette positive6 de 140 millions d’euros au 31 mars 2023, à un endettement net6 de 21 millions d’euros au 30 septembre 2023.

Perspectives pour l’exercice 2023-2024

Soitec confirme attendre une reprise de la croissance au 2nd semestre 2023-2024. La sévère correction du niveau des stocks de produits dédiés aux applications de radiofréquence pour les smartphones a bien eu lieu au 1er semestre 2023-2024 comme anticipé. Cependant, face à un marché des smartphones plus faible qu’attendu, l’apurement des stocks chez nos clients prend davantage de temps qu’initialement anticipé. Nous confirmons la forte traction de nos divisions Automobile & Industrie et Objets intelligents. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2023-2024 est désormais attendu en léger recul d’un pourcentage d’environ “mid-single digit” à périmètre et taux de change constants par rapport à l’exercice 2022-2023.

Par conséquent, la marge d’EBITDA1,2 de l’exercice 2023-2024 est désormais attendue à environ 35% du chiffre d’affaires. Le Groupe maintiendra un contrôle strict de ses dépenses tout en continuant d’investir fortement en R&D.

Les dépenses d’investissement sont quant à elles attendues à un niveau d’environ 290 millions d’euros pour préparer la croissance au-delà de l’exercice 2023-2024.

Les perspectives de croissance de Soitec restent très solides : tandis que le contenu SOI dans les terminaux continue d’augmenter, la pénétration en cours des produits du Groupe au sein de ses trois marchés finaux et le déploiement réussi de son expansion dans les semi-conducteurs de type Compound avec les substrats POI et SmartSiCTM deviennent de nouveaux moteurs de croissance significatifs pour le futur.

Principaux événements du 1er semestre

Soitec inaugure sa nouvelle usine à Bernin dédiée à la production des substrats SmartSiC™

Le 28 septembre 2023, Soitec a inauguré sa nouvelle usine à Bernin consacrée aux substrats SmartSiC™ qui équiperont les futures générations de véhicules électriques. La cérémonie a eu lieu en présence de Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur et Roland Lescure, Ministre délégué chargé de l’Industrie. Soitec a l’ambition d’établir le SmartSiC™, une technologie basée sur le carbure de silicium (SiC), comme un nouveau standard pour les véhicules électriques, améliorant l’efficacité des systèmes de conversion d’énergie. Associé à la technologie SmartCut™ brevetée par Soitec, chaque substrat conventionnel monoSiC peut être utilisé dix fois, ce qui permet de réduire de 70% les émissions de CO 2 lors du processus de fabrication du wafer. Cette nouvelle usine est une étape clé dans l’exécution de la stratégie de croissance de Soitec, et sera financée par un contrat de location de 90 millions d’euros dont la première tranche a déjà été mise en service. Le financement de la nouvelle usine se traduit par une augmentation de 59 millions d’euros des immobilisations corporelles et de la dette financière, et n'a pas d'impact sur les flux de trésorerie au 30 septembre 2023.

Les résultats du 1er semestre 2023-2024 seront commentés lors d’une conférence téléphonique analystes et investisseurs qui se tiendra en anglais le 16 novembre 2023 à 8h00 du matin (heure de Paris).

La retransmission en direct de la conférence téléphonique sera accessible à l’adresse suivante :

https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20231116_1

Agenda

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023-2024 sera publié le 7 février 2024, après bourse.

Les informations financières et tableaux de comptes consolidés joints en annexe incluent :

Les chiffres d’affaires consolidés par trimestre

Le compte de résultat consolidé du premier semestre 2023-2024

Le bilan consolidé au 30 septembre 2023

Le tableau de flux de trésorerie consolidé du premier semestre 2023-2024

Annexe 1 – Chiffres d’affaires consolidés par trimestre

Chiffre d’affaires T1 2022- 23 T2 2022- 23 T3 2022- 23 T4 2022- 23 T1 2023- 24 T2 2023- 24 S1 2022- 23 S1 2023- 24



(en millions d’euros) Communications mobiles 152 189 170 220 89 169 341 258 Automobile & Industrie 23 34 37 47 37 38 57 75 Objets intelligents 28 45 67 77 31 37 73 68 Chiffre d’affaires total 203 268 274 344 157 245 471 401





Évolution T1 2023-24/T1 2022-23 T2 2023-24/T2 2022-23 S1 2023-24/S1 2022-23 Variation publiée Variation organique1 Variation publiée Variation organique1 Variation publiée Variation organique1 (vs. année précédente) Communications mobiles -42% -43% -10% -9% -24% -24% Automobile & Industrie +60% +57% +12% +13% +31% +31% Objets intelligents +12% +10% -18% -17% -6% -6% Chiffre d’affaires total -23% -24% -9% -7% -15% -15%

Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable (il n’y a pas eu d’effet périmètre au T1 2023-24 ni au T2 2023-24)







Annexe 2 - Compte de résultat consolidé

Soitec rappelle que le recentrage sur l’activité Électronique décidé en janvier 2015 était quasiment achevé au 31 mars 2016. En conséquence, les produits et charges résiduels liés aux activités Énergie solaire et aux Autres activités sont comptabilisés pour le premier semestre 2023-2024 en « Résultat net des activités abandonnées », sous la ligne « Résultat opérationnel ». Ainsi, jusqu’à la ligne « Résultat net après impôt des activités poursuivies », le compte de résultat consolidé de la Société reflète exclusivement l’activité Électronique et les charges des fonctions corporate de la Société. Ceci était déjà le cas pour les comptes du premier semestre 2022-2023.

S1 2023-24 S1 2022-23 (en millions d’euros)



(clos le

30 sept. 2023) (clos le

30 sept. 2022) Chiffre d’affaires 401 471 Coût des ventes (257) (303) Marge brute 144 168 Frais de recherche et de développement (34) (29) Frais généraux, commerciaux et administratifs (25) (28) Résultat opérationnel courant 85 110 Autres produits / (charges) opérationnels 1 0 Résultat opérationnel 86 110 Produits financiers 12 4 Charges financières (11) (7) Résultat financier 2 (2) Résultat avant impôts 88 108 Impôts (8) (13) Résultat après impôts des activités poursuivies 80 95 Résultat après impôts des activités abandonnées (0) 0 Résultat net de l’ensemble consolidé 80 95 Intérêts minoritaires - - Résultat net, part du Groupe 80 95





Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 35 620 925 35 001 682 Résultat net de base par action (en euros) 2,24 2,72 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées 37 623 199 36 951 749 Résultat net dilué par action (en euros) 2,19 2,65

Annexe 3 - Bilan consolidé au 30 septembre 2023

Actifs 30 sept. 2023 31 mars 2023 (en millions d’euros) Actifs non courants : Immobilisations incorporelles 143 128 Immobilisations corporelles 843 705 Actifs financiers non courants 25 25 Autres actifs non courants 82 59 Actifs d’impôts différés 64 67 Total des actifs non courants 1 158 985 Actifs courants : Stocks 263 175 Clients et comptes rattachés 260 363 Autres actifs courants 89 105 Actifs financiers courants 9 3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 661 788 Total des actifs courants 1 281 1 435 Total de l’actif 2 439 2 420





Capitaux propres et passifs 30 sept. 2023 31 mars 2023 (en millions d’euros) Capitaux propres : Capital social 71 71 Primes liées au capital 228 229 Réserves et report à nouveau 1 077 994 Autres reserves 26 12 Capitaux propres 1 403 1 306 Total des capitaux propres

de l’ensemble consolidé 1 403 1 306 Passifs non courants : Dettes financières à long terme 612 578 Provisions et autres passifs non courants 72 80 Total des passifs non courants 684 659 Passifs courants : Dettes financières à court terme 69 69 Fournisseurs 117 171 Provisions et autres passifs courants 165 216 Total des passifs courants 352 456 Total du passif 2 439 2 420

Annexe 4 - Tableau de flux de trésorerie consolidé

S1 2023-24 S1 2022-23 (en millions d’euros)



(clos le

30 sept. 2023) (clos le

30 sept. 2022) Résultat net de l’ensemble consolidé 80 95 dont activités poursuivies 80 95 Dotations aux amortissements 60 50 Dotations / (reprises) aux provisions nettes (4) 5 Dotations / (reprises) aux provisions pour retraites, nettes 0 1 Impôts payés 8 13 Résultat financier (2) 2 Paiements fondés sur les actions 7 9 Autres éléments non monétaires (17) (8) EBITDA2 132 167 dont activités poursuivies 132 167 Augmentation / (diminution) de trésorerie sur : Stocks (65) (39) Clients et comptes rattachés 106 28 Autres créances et dettes (5) (18) Fournisseurs et comptes rattachés (105) 4 Impôts payés (19) (15) Variation du BFR et impôts payés (88) (41) dont activités poursuivies (88) (41) Flux de trésorerie générés par l’activité 44 126 dont activités poursuivies 45 126





S1 2023-24 S1 2022-23 (en millions d’euros)



(clos le

30 sept. 2023) (clos le

30 sept. 2022) Flux de trésorerie générés par l’activité 44 126 dont activités poursuivies 45 126 Acquisitions d’immobilisations incorporelles (23) (20) Acquisitions d’immobilisations corporelles (114) (97) (Acquisitions) et cessions d’actifs non courants, net d’intérêts reçus 8 (2) Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (1) (129) (120) dont activités poursuivies (1) (129) (120) Emprunts et tirages de lignes de crédit 3 10 Remboursement d’emprunts (y compris contrats de leasing) (35) (26) Intérêts financiers versés (6) (3) Contrat de liquidité (8) - Autres flux de financement 1 - Flux de financement des activités abandonnées (0) (0) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (45) (17) dont activités poursuivies (45) (17) Effet de la variation des cours des devises 2 26 Variation de la trésorerie nette (127) 15 dont activités poursuivies (127) 15 Trésorerie à l’ouverture 788 728 Trésorerie à la clôture 661 743



(1) En application des normes IFRS, les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement sont calculés en net des investissements financés par des opérations de location-financement qui se sont élevés à 1 million d’euros au 1er semestre 2023-2024 et à 6 millions d’euros au 1er semestre 2022-2023. Le montant total des dépenses d’investissements a par conséquent atteint 130 millions d’euros au 1er semestre 2023-2024 et 126 millions d’euros au 1er semestre 2022-2023.

1 La marge d’EBITDA est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires

2 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations et dotations aux amortissements, perte de valeur des actifs immobilisés, éléments non monétaires liés à la rémunération en actions, provisions sur les éléments de l’actif courant et provisions pour risques et charges, et le résultat de cession d’actifs. Cet indicateur de mesure ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres groupes. Il s’agit d’un complément d’information qui ne doit pas être considéré comme se substituant au résultat opérationnel ou aux flux de trésorerie générés par l’activité.

3 Les procédures de revue des comptes ont été réalisées et le rapport de certification est en cours d’émission.

4 Il n’y a pas eu d’effet de périmètre au 2ème trimestre 2023-2024

5 Il n’y a pas eu d’effet de périmètre au 1er semestre 2023-2024

6 La position de trésorerie nette correspond à la trésorerie disponible moins l’endettement financier, une position de trésorerie nette positive signifiant que la trésorerie disponible excède l’endettement financier. Un endettement net signifie que la trésorerie disponible est inférieure à l’endettement financier

