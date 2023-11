Conduent Transportation met en œuvre un nouveau système de paiement sans contact à Marseille

Nouveau système testé avec succès en juillet et en cours de déploiement progressif à l'échelle du réseau

GUILHERAND-GRANGES, France et FLORHAM PARK, N.J., 15 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Transportation, fournisseur mondial de solutions technologiques de mobilité intelligente et unité du groupe Conduent Incorporated (Nasdaq : CNDT), a annoncé aujourd'hui la mise en place, avec ses partenaires Visa et Caisse d'Epargne CEPAC, d’un système de paiement sans contact pour la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le réseau de transport public marseillais comprenant bus, autocars, tramways et métro. Plus grande Métropole de France, la Métropole Aix-Marseille-Provence compte plus d'1,8 millions d'habitants.



Le nouveau système permettra aux passagers de payer avec des cartes de débit et de crédit sans contact, ainsi qu'avec des portefeuilles numériques compatibles NFC. Les essais du système ont eu lieu sur certaines lignes en juillet, et le système est maintenant progressivement déployé à l'échelle du réseau.

« La Métropole Aix-Marseille-Provence a initié une véritable révolution des transports avec la mise en place de l’Open Payment sans contact sur le réseau de transport en commun marseillais », a déclaré Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence. « Nous espérons que la facilité d'utilisation du système encouragera davantage de personnes à utiliser notre système de transport public. »

« Nous apprécions notre relation de longue date avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, et l'opportunité, en collaboration avec Visa et Caisse d'Epargne CEPAC, de mettre en place un système avancé d’Open Payment sans contact sur le réseau de transport public marseillais qui offrira une expérience utilisateur plus simple et plus rapide », a déclaré Adam Appleby, Président des Solutions Transport chez Conduent. « En tirant parti de la technologie et de l'expertise de Conduent, les autorités de transport du monde entier modernisent leurs réseaux pour répondre aux besoins des passagers qui s’appuient de plus en plus sur des solutions technologiques pour les transactions quotidiennes. »

Les systèmes de billettique de Conduent sont utilisés sur plus de 400 réseaux de transport en commun de toutes tailles dans le monde. En juin, Conduent a annoncé avoir été sélectionné par l'opérateur de transport Azienda Trasporti Verona (ATV) pour fournir une nouvelle technologie de paiement sans contact pour les bus publics de Vérone, en Italie. En mai, Conduent a été sélectionné par l'État de Victoria, en Australie, pour mettre en œuvre un système avancé de billettique ABT (Account Based Ticketing) et de paiement sans contact.

À propos de Conduent Transportation et Conduent Business Solutions France

Conduent Transportation est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transport automatisées et analytiques pour les organismes publics. Ces solutions couvrent les domaines tels que la tarification et la gestion des péages, la gestion du stationnement et de la voierie, ainsi que les systèmes avancés pour les transports publics et la sécurité routière. Ces solutions permettent d'offrir des services simplifiés et personnalisés aux citoyens et aux voyageurs qui les utilisent.

Le centre d'expertise de Conduent pour les transports publics et les solutions de mobilité intelligente, Conduent Business Solutions France, est situé à Valence, en France, depuis plus de 50 ans. L'entreprise y développe des systèmes billettiques multimodaux et interopérables qui sont déployés sur les réseaux de transport en commun du monde entier dans plus de 20 pays.

Les solutions innovantes de Conduent, aujourd'hui déployées sur plus de 400 réseaux de transport public de toutes tailles, aident les autorités de transport à moderniser les services qu'elles offrent aux usagers : paiement bancaire sans contact, validation via smartphone, ou encore planification d'itinéraires. L'entreprise compte près de 500 employés en France dont 260 ingénieurs, et s'appuie sur un partenariat de plus de 300 fournisseurs français.

Grâce à une équipe mondiale d'environ 60 000 collaborateurs, experte en matière de processus et de technologies de pointe, Conduent accompagne ses clients dans leur transformation numérique afin d’améliorer les performances, d’augmenter l’efficacité, et de réduire les couts de leurs opérations, tout en procurant une experience client améliorée.

