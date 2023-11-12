尼日利亞律師 Zannah Bukar Mustapha 榮獲享有盛譽的全球公民獎

倫敦, Nov. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 國際公認的人道主義者、慈善家以及 Future Prowess Foundation 學校（為孤兒和弱勢兒童而開設）的創辦人 Zannah Bukar Mustapha 榮獲 2023 年 全球公民獎 。此項年度表彰活動由領先的國際居留權和公民身份諮詢公司 Henley & Partners 與瑞士非牟利人道主義組織 Andan Foundation 合作舉辦。



這個享有盛譽的獎項在第 17 屆年度 全球公民大會 期間的盛大接待會上頒發，旨在表彰在改善和支援全球社會方面表現出非凡勇氣和承擔的人士。頒獎活動在阿聯酋杜拜國際金融中心的香格里拉酒店舉行，出席者有政府首腦、政策制定者、頂尖學者、私人客戶顧問、家族辦公室的代表以及許多富有的企業家和投資者。

2014 年 4 月，100 多名 Chibok 中學的女學生在尼日利亞的偏遠地區被伊斯蘭叛亂組織 Boko Haram 綁架，從而引發了國際性的 #BringBackOurGirls 運動。Mustapha 先生在這次事件中扮演了調解員的關鍵角色，幫助女學生們逃出生天。 他於 2007 年在博爾諾州首府邁杜古里創辦這家學校，為衝突雙方的兒童提供免費教育、膳食、制服和醫療保健服務，體現了他希望該地區能夠達成和解的美好願望。邁杜古里亦是 Boko Haram 叛亂組織的大本營。

Henley & Partners 主席兼 Andan Foundation 的創辦人 Christian H. Kaelin博士 表示，Mustapha 先生是該獎項最當之無愧、最鼓舞人心的得獎者。 「對於尼日利亞北部受殘酷暴力影響的所有流離失所的孤兒，Mustapha 先生捍衛了他們的人身安全和受教育權利，而且在推動變革方面表現出遠見卓識、非凡的勇氣創新精神。他的行動和主張對建設更公正、和平及寬容的世界作出了巨大貢獻。 他是真正的『變革者』，透過幫助衝突雙方的兒童走在一起並學習在同一屋簷下共處，化解性別、政治和宗教分歧。 世界需要更多像 Zannah Mustaphas 這樣的人。」

全球公民獎 的遴選過程根據該獎項委員會的大多數決定作準。 獎項包括由意大利著名藝術家 Antonio Nocera 設計的定製 雕塑獎章 、由全球公民獎委員會主席簽署的獎項證書，以及 25,000 美元的獎金，用於支援獲獎者的人道主義工作。 此外，Henley & Partners 致力與獲獎者緊密合作一年、提高大眾對他們工作的認識，並透過公司在全球 40 多個辦事處的網絡支援指定的項目。

「全球公民獎」自推出以來，已表彰了 許多傑出人士 。 第一位獲獎者是德國企業家 Harald Höppner，他設立了難民人道主義援助項目 Sea-Watch 。 其他獲獎者包括非洲最大的救災組織 Gift of the Givers Foundation 的創辦人 Imtiaz Sooliman 博士，以及 The Humanized Internet 的聯合創辧人 Monique Morrow，後者的數碼身份項目旨在為世界上估計 11 億無法證明其合法身分的人士帶來希望。 Pacific Links Foundation 聯合創辦人兼總裁 Diep Vuong 因其在東南亞為人口販賣的受奴役者爭取權利而獲獎。而 Padraig O’Malley 博士兼教授 獲得全球公民獎，則是因為他在伊拉克、北愛爾蘭和南非解決衝突與和解方面的工作而得到表彰。

Mustapha 先生非常感謝 Henley & Partners 和 Andan Foundation 對他工作的認可，他說：「人類在全球數據領域的相互聯繫有目共睹，構成具有無限可能性的廣闊領域。 相反，種族、民族和公民之間的團結基礎變得越來越脆弱。 只有建立全球公民關係才能解決問題。」

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