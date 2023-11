Matthias Manasi dirigera le concert du Nouvel An 2024

Le chef d’orchestre star Matthias Manasi dirigera le Selangor Symphony Orchestra lors du concert du Nouvel An 2024 à Kuala Lumpur. (Photo: Louis Rafael Rosenthal)

Le chef d’orchestre allemand Matthias Manasi fait partie des plus talentueux chefs d’orchestre contemporains.

NEW YORK, NEW YORK, USA, November 18, 2023 /EINPresswire.com/ -- Le chef d’orchestre star Matthias Manasi dirigera le Selangor Symphony Orchestra lors du concert du Nouvel An 2024 à Kuala Lumpur, la capitale malaisienne. Cette représentation du chef d’orchestre star aura lieu le 14 janvier 2024 au Kuala Lumpur Performing Arts Centre. Le jeune chef allemand est une des têtes montantes de la scène musicale internationale et fait partie des plus talentueux chefs d’orchestre contemporains.

Ce sera la première fois que Matthias Manasi se produira à ce prestigieux spectacle international. Matthias Manasi et le Selangor Symphony Orchestra interpréteront des œuvres de Michail Glinka, Ludwig Van Beethoven, Antonio Vivaldi, Johann Strauss, Jacques Offenbach et John Williams.

Depuis la saison 2016/17, Matthias Manasi est nommé directeur musical et chef d'orchestre principal du Nickel City Opera Buffalo (NY, USA). Il s’est produit au Grand Théâtre de Varsovie, à l’Opéra de Wroclaw, à l’Opéra de Leipzig, à l’Opéra d’Astana, à l’Opéra de Marseille, à l’Opéra de Rousse, à l’Opéra de Constanta, au Staatstheater Stuttgart, au Staatstheater Braunschweig, au Staatstheater Kassel, au Theater Bremen, au Theater Halle, à l‘Opera Poznań, au Schlesisches Theater à Opava, au Stadttheater Klagenfurt, au festival «Rossini in Wildbad» et au Eutiner Festspiele.

Matthias Manasi est aujourd’hui, un des jeunes chefs les plus prometteurs de sa génération et est régulièrement invité par l’Orchestre de la Radio de Munich, l’Orchestre symphonique de la SWR, le Helsinki Philharmonic Orchestra, le Niedersächsisches Staatsorchester Hannover, le Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, le Bach-Collegium Stuttgart, le Slowakische Sinfonietta, le Qukurova Devlet Senfoni Orkestras, le National Radio Orchestra of Romania, l’Orchestra Sinfonica do Teatro Nacional Claudio Santoro, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orquestra Filarmonia das Beiras, le Kazakh State Philharmonic Orchestra, l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, le Southern Arizona Symphony Orchestra àTucson, l’Orchestra Sinfonica di Roma, le Wiener Mozart Orchester, l’Orquestra Sinfönica do Rio Grande do Norte et l’Orchestre symphonique Liepäja.

En 2016/2017, il a été invité comme chef d’orchestre à l’Opéra de Leipzig (Das Liebesverbot) et en 2017/2018 au Theater Bremen (Der Fliegende Holländer) et au Theater Halle (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny). Pour la saison 2013/2014, Matthias Manasi est devenu chef d’orchestre à l’Opéra de Wroclaw et, en 2016/2017, il a occupé la même fonction à l’Opéra de Poznań. En collaboration avec Warner Bros, Manasi a dirigé en 2018 des concerts à l’Altice Arena de Lisbonne et à l’Espoo Metro Arena à Helsinki avec la musique de John Williams pour la série de films Harry Potter. Le 8 décembre 2017, il a dirigé avec l’Orchestre national de la radio roumaine à Bucarest un concert commémoratif du roi Mihai Ier de Roumanie, retransmis dans le monde entier.

Matthias Manasi a dirigé les premières de nombreuses créations. En avril 2022, la première mondiale du Concerto pour violon avec orchestre d’Artur Orenburgsky a eu lieu à la Philharmonie à Almaty, interprétée par Matthias Manasi, la Philharmonie d’État du Kazakhstan et la violoniste Aida Ayupova. De la saison 2009/10 à la saison 2012/2013, il a été directeur musical de l’International PuntaClassic Festival avec le Montevideo Philharmonic Orchestra à Montevideo. De la saison 1999/2000 a la saison 2012/13, il a été chef principal de l’Orchestra Camerata Italiana jusqu’en 2013 (depuis 2010, il en est également le directeur artistique). En 2012, il a dirigé la premiere mondiale de l’oratorio de Cosimo Minicozzi «La Passion de Padre Pio da Pietrelcina» avec l’Orchestra Camerata Italiana.

Outre ses activités de chef d’orchestre, il se produit régulièrement en tant que pianiste-concertiste avec des orchestres d’envergure internationale. Le 5 mars 2016, Matias Manasi a ouvert le 24e Liepaja International Stars Festival dans le nouveau Great Amber Concert Hall avec l’Orchestre symphonique de Liepaja en tant que chef d’orchestre et pianiste. En novembre 2009, il a accompagné la mezzo-soprano Laura Brioli sur le piano Steinway de Richard Wagner lors d’un concert à la Villa Wanfried à Bayreuth.

Alors qu’il était encore étudiant, Matthias Manasi s’est engagé comme chef d’orchestre a l’Opéra de Kiel, puis comme chef d’orchestre au Staatstheater Oldenburg, où il a dirigé un vaste répertoire de musique symphonique et d’opéra. À 19 ans, pendant ses études, il a commencé à travailler comme répétiteur et chef d’orchestre assistant au Staatstheater de Stuttgart. Il a fait ses débuts en tant que chef d’orchestre à l’âge de 19 ans avec «L'Histoire du soldat» de Stravinsky au théâtre Wilhelma de Stuttgart.

Pendant ses études, il a travaillé comme assistant de Heinz Holliger, Manfred Honeck et Miguel Gómez Martínez. Il a suivi des master classes avec Karl Österreicher, Helmuth Rilling, Sylvain Cambreling, Kurt Masur, Georg Tintner, Gianluigi Gelmetti et Jorma Panula. Matthias Manasi a étudié la direction d’orchestre a la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Stuttgart avec Thomas Ungar. Il a étudié le piano à la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Stuttgart avec Andrzej Ratusiński et à la Hochschule für Musik de Karlsruhe avec Carmen Piazzini.

Matthias Manasi a enregistré de nombreuses œuvres pour la radio, la télévision et des CD pour differents labels. Le 7 avril 2023, le label Hänssler Classic a publié un nouveau CD avec Matthias Manasi comme chef d’orchestre et la Slovak Sinfonietta avec les symphonies n° 34-36 de Mozart.

L’album est disponible en commande ou en streaming ici:

https://haensslerprofil.lnk.to/HC22078