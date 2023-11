Matthias Manasi dirige il Concerto di Capodanno 2024 (Photo: Louis Rafael Rosenthal)

Il direttore d'orchestra tedesca Matthias Manasi è tra i direttori d'orchestra più illustri di oggi.

NEW YORK, NEW YORK , USA , November 15, 2023 /EINPresswire.com/ -- Il direttore d'orchestra superstar Matthias Manasi dirigerà il Concerto di Capodanno 2024 nella capitale malese Kuala Lumpur con la Selangor Symphony Orchestra il 14 gennaio 2024, presso The Kuala Lumpur Performing Arts Centre (klpac).

Sarà la prima volta in assoluto che Matthias Manasi dirigerà in questo prestigioso evento internazionale. Inoltre, la Selangor Symphony Orchestra eseguirà le opere di Michail Glinka, Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi, Johann Strauss, Jacques Offenbach e John Williams.

Matthias Manasi è stato direttore musicale e direttore principale della Nickel City Opera Buffalo di Buffalo, NY (USA) dal 2017 al 2021.

Presso la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Stoccarda, ha studiato direzione d'orchestra con Thomas Ungar. Ha studiato pianoforte con con Andrzej Ratusiński in questo stesso istituto e con Carmen Piazzini presso la Hochschule für Musik di Karlsruhe. A 19 anni, durante i suoi studi, ha iniziato a lavorare come maestro ripetitore e direttore assistente allo Staatstheater di Stoccarda. Contemporaneamente, Matthias Manasi ha debuttato come direttore d'orchestra con L'histoire du soldat di Strawinsky presso il Wilhelma-Theater di Stoccarda. È stato anche assistente di Heinz Holliger, Manfred Honeck e Miguel Gómez Martínez. Terminati gli studi, Manasi ha iniziato la propria carriera come direttore d'orchestra (Kapellmeister) all'Opera di Kiel e poi come direttore d'orchestra allo Staatstheater di Oldenburg, dove ha diretto un vasto repertorio di musica sinfonica e operistica. Nel 1995 ha diretto Un ballo in maschera di Verdi presso il Teatro Slesiano di Opava (Repubblica Ceca) e, all’interno della stagione 1995/1996, La Bohème di Puccini e Don Giovanni e Il flauto magico di Mozart. Matthias Manasi si è esibito al Grande Teatro-Opera Nazionale di Varsavia, all'Opera di Breslavia, all'Opera di Lipsia, all'Opera di Marsiglia, all'Opera di Astana, al Staatstheater di Braunschweig, al Staatstheater di Kassel, al Theater di Brema, al Theater di Halle, all'Opera di Poznań, al Stadttheater di Klagenfurt, al festival “Rossini in Wildbad” e al festival di Eutin.

Parallelamente alla sua carriera operistica, Matthias Manasi ha diretto, tra le altre, l'Orchestra Radiofonica di Monaco di Baviera, l'Orchestra Sinfonica della SWR, l'Orchestra Filarmonica di Helsinki, l'Orchestra Statale della Bassa Sassonia di Hannover, la Cappella Statale del Meclemburgo Schwerin, il Bach-Collegium di Stoccarda, la Slowakische Sinfonietta, la Symphoniker Hamburg, l'Orchestra Radio Nazionale di Romania, la Southern Arizona Symphony Orchestra, l'Orchestra Sinfonica di Roma, l'Orchestra Mozart di Vienna e l’Orchestra Sinfonica di Liepāja. Dal 2000 al 20013 è stato direttore principale dell'Orchestra Camerata Italiana (dal 2010 ne è anche divenuto il direttore artistico). Dal 2010 al 2013 è stato direttore musicale dell'International PuntaClassic Festival con la Montevideo Philharmonic Orchestra di Montevideo. Dal 2013 al 2015 è stato direttore d'orchestra presso l’Opera di Wroclaw. Dal 2016 al 2017 è stato direttore d'orchestra presso l’Opera di Poznań. Nel 2017 è stato direttore ospite all'Opera di Lipsia (Il divieto di amare) e nel 2018 al Theater di Brema (L’olandese volante) e al Theater di Halle (Ascesa e caduta della città di Mahagonny). L'8 dicembre 2017 ha diretto con la Romanian National Radio Orchestra di Bucarest un concerto commemorativo per il re Mihai I di Romania. Dal 2017 al 2021, Matthias Manasi è diventato direttore musicale e direttore principale della Nickel City Opera Buffalo di Buffalo (New York, USA).

Matthias Manasi ha registrato numerose opere per radio, televisione e CD per diverse case discografiche. Con Hänssler Classic, in data 7 aprile 2023, ha inciso un nuovo CD con la Slovak Sinfonietta contenente le Sinfonie n. 34-36 di Mozart.

L’album è disponibile su ordinazione e in streaming qui:

https://haensslerprofil.lnk.to/HC22078