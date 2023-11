eGain wint de KM Promise Award 2023 van het tijdschrift KMWorld

SUNNYVALE, Californië, Nov. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), het op kennis gebaseerde automatiseringsplatform voor klantbetrokkenheid, kondigde aan te zijn geselecteerd voor de 2023 KMPromise Award van het tijdschrift KMWorld.



De prijs die eGain tijdens de 2023 conferentie van KMWorld in Washington D.C. mocht ontvangen, wordt uitgereikt aan organisaties die hun beloftes aan hun klanten nakomen door middel van innovatieve technologische oplossingen voor de integratie van KM-praktijken in hun bedrijfsprocessen. De bekroonde organisatie gaat verder dan alleen de levering van technologie en zorgt er in samenwerking met zijn klanten voor dat zowel de technologie als de kennistoepassingen worden opgenomen in de workflows. Op deze manier kunnen organisaties positieve bedrijfsresultaten boeken.

"Het doet me enorm veel plezier dat eGain dit jaar de KMWorld Promise Award heeft gewonnen. Dankzij de op kennis gebaseerde oplossing van eGain kunnen bedrijven uiterst intelligente klantenservice leveren, via zowel selfservice als hun medewerkers, en kunnen bedrijfsleiders over waardevolle inzichten beschikken", verklaart Marydee Ojala, hoofdredacteur van KMWorld. "Hun kenniscentrum bundelt vertrouwde informatie die vastzit in afzonderlijk delen binnen organisaties. Het bedrijf voegde onlangs generatieve AI toe aan zijn platform als aanvulling op conversationele AI en omnichannel contentmanagement. Deze onderscheiding is welverdiend."

"We zijn ontzettend trots op deze prijs," aldus Ashu Roy, CEO van eGain. "De toevoeging van AssistGPT aan onze Knowledge Hub geeft een nieuwe definitie aan de automatisering van kennisbeheer op het gebied van klantbetrokkenheid."

