MADD Canada et Alcool NB Liquor sensibilisent les élèves du Nouveau-Brunswick à l’importance de la conduite sobre

MONCTON, Nouveau-Brunswick, 10 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le programme scolaire de MADD Canada est de retour au Nouveau-Brunswick pour livrer aux étudiants son important message au sujet de la conduite sobre et sécuritaire grâce au soutien généreux d’Alcool NB Liquor (ANBL).



Le Programme scolaire de MADD Canada s’adresse aux étudiants de la 7e à la 12e année. Présenté sous forme de vidéos éducatives, le programme vise à amorcer un dialogue franc avec les jeunes sur les conséquences réelles de la conduite avec capacités affaiblies, leur inculquer des connaissances essentielles et les motiver à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies ni à se laisser reconduire par une personne sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue.

En nouveauté cette année, les écoles pourront choisir parmi trois films à présenter aux élèves : Le pacte, Précipice ou Détour en français et Final Play, No Tomorrow ou Over the Edge en anglais. Ces films sont des versions actualisées de présentations scolaires antérieures qui renferment du nouveau matériel éducatif et favorisent les activités d’apprentissage pratique. Chaque film présente une histoire fictive suivie des témoignages de vraies victimes de la conduite avec capacités affaiblies.

La tournée du programme scolaire au Nouveau-Brunswick est lancée aujourd’hui avec la première des 56 présentations rendues possibles par la contribution de notre commanditaire provincial, ANBL. Les étudiants de l’École Champlain à Moncton pourront assister à la présentation en français – Le pacte.

« La présentation d’une histoire fictive réaliste sur les choix auxquels sont parfois confrontés les jeunes en matière d’alcool, de drogue et de conduite, conjointement avec les témoignages émouvants de vraies victimes de la conduite avec capacités affaiblies, fait passer un message puissant et inoubliable, a souligné Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. Plus important encore, ce programme aide les jeunes à comprendre qu’ils ont le pouvoir de prévenir la conduite avec capacités affaiblies. »

Grâce au soutien d’ANBL, des milliers d’étudiants de toute la province auront l’occasion d’assister à une présentation et de participer au dialogue sur la réduction de la conduite avec capacités affaiblies et les moyens de veiller à leur propre sécurité et à celle de leurs pairs.

« ANBL est fière d’être le partenaire de MADD Canada en soutenant l’incroyable travail que l’organisation accomplit pour éduquer les jeunes sur les risques associés à la conduite avec capacités affaiblies. Nous sommes déterminés dans notre engagement envers la sécurité et la promotion d’une consommation responsable; par conséquent, diffuser le message de la conduite sobre et sécuritaire auprès des étudiants est une partie importante de notre stratégie de responsabilité sociale », déclare Lori Stickles, présidente et chef des opération d’ANBL.



Les collisions de la route sont la première cause de décès chez les jeunes Canadiens et l’alcool, le cannabis, et d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié des cas. Le Programme scolaire de MADD Canada vise à prévenir la conduite avec capacités affaiblies chez les jeunes en leur donnant les connaissances et la motivation dont ils ont besoin pour l’éviter.



Tous nos Programmes scolaires sont offerts en format traditionnel pour les présentations en auditorium, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences de chaque école. À la suite des présentations, les écoles reçoivent un guide pédagogique et des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et les enseignantes à poursuivre la discussion sur la conduite sobre et sécuritaire tout au long de l’année.



Pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, rendez-vous sur https://maddyouth.ca/fr/.



À propos de MADD Canada MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes de bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



À propos d’ANBL ANBL est une société d'État provinciale responsable de l'achat, de l'importation, de la distribution et de la vente au détail de toutes les boissons alcoolisées dans la province. Elle dessert le public et les titulaires de permis par l'entremise de 40 points de vente au détail corporatifs, 89 points de vente d'agences privées, 89 magasins d'agences de producteurs locaux, and 67 épiceries vendant du vin, du cidre et de la bière, en date du 3 avril 2022. Son portefeuille de produits comprend plus de 2 455 produits, dont des vins, des spiritueux, des bières et d'autres produits, tels que des panachés et des cidres, ainsi que des boissons alcoolisées produites localement. Au cours des 47 dernières années, ANBL a construit un réseau de magasins dans plus de 29 communautés de la province et emploie actuellement environ 460 personnes. En plus de son mandat à titre de distributeur de boissons alcoolisées de la province, ANBL soutient les communautés du Nouveau-Brunswick grâce à son programme corporative de responsabilité sociale qui comprend la vente sécuritaire et le programme « Check 30 ID », la commandite d’événements de contrôles routiers rentrez en sécurité, avec un accent sur l’insécurité alimentaire par le biais d’un partenariat avec le Dépôt Alimentaire Nouveau Brunswick.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 223, dregan@madd.ca Relations médias ANBL: media.relations@anbl.com