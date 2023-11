MADD Canada et Alcool Î.-P.-É. sensibilisent les élèves de l’Île-du-Prince-Édouard à l’importance de la conduite sobre

CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 10 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grâce au généreux soutien de la Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard (Alcool Î.-P.-É.), le Programme scolaire de MADD Canada est de retour à l’Île-du-Prince-Édouard pour diffuser son message vital sur l’importance de la conduite sobre et sécuritaire aux étudiants de la province.



Le Programme scolaire de MADD Canada s’adresse aux étudiants de la 7e à la 12e année. Présenté sous forme de vidéos éducatives, le programme vise à amorcer un dialogue franc avec les jeunes sur les conséquences réelles de la conduite avec capacités affaiblies, leur inculquer des connaissances essentielles et les motiver à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies ni à se laisser reconduire par une personne sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue.

En nouveauté cette année, les écoles pourront choisir parmi trois films à présenter aux élèves : Final Play, No Tomorrow ou Over the Edge en anglais et Le pacte, Précipice ou Détour en français. Ces films sont des versions actualisées de présentations scolaires antérieures qui renferment du nouveau matériel éducatif et favorisent les activités d’apprentissage pratique. Chaque film présente une histoire fictive suivie des témoignages de vraies victimes de la conduite avec capacités affaiblies.

La première des 20 présentations commanditées par Alcool Î.-P.-É. marquera aujourd’hui le lancement de la tournée provinciale du Programme scolaire à l’Île-du-Prince-Édouard. « Final Play » sera présenté aux élèves de l’école Charlottetown Rural High School, à Charlottetown.

« La présentation d’une histoire fictive réaliste sur les choix auxquels sont parfois confrontés les jeunes en matière d’alcool, de drogue et de conduite, conjointement avec les témoignages émouvants de vraies victimes de la conduite avec capacités affaiblies, fait passer un message puissant et inoubliable, a souligné Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. Plus important encore, ce programme aide les jeunes à comprendre qu’ils ont le pouvoir de prévenir la conduite avec capacités affaiblies. »

Cette année, en sa qualité de commanditaire provincial du Programme scolaire, Alcool Î.-P.-É. finance à part entière 20 présentations dans les deux langues officielles. Grâce au soutien d’Alcool Î.-P.-É., des milliers d’étudiants de toute la province auront l’occasion d’assister à une présentation et de faire partie du dialogue sur la réduction de la conduite avec capacités affaiblies et les moyens de veiller à leur propre sécurité et à celle de leurs pairs.

« Le gouvernement tient à son partenariat avec MADD Canada et reconnaît l’importance du travail que fait cet organisme dans les écoles de l’Île. Nous lui sommes reconnaissants de son engagement à l’égard de ce programme qui influence si fortement les jeunes Insulaires et les encourage à faire de bons choix afin d’assurer leur propre sécurité et celle des autres. »

Les collisions de la route sont la première cause de décès chez les jeunes Canadiens et l’alcool, le cannabis, et d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié des cas. Le Programme scolaire de MADD Canada vise à prévenir la conduite avec capacités affaiblies chez les jeunes en leur donnant les connaissances et la motivation dont ils ont besoin pour l’éviter.

Tous nos Programmes scolaires sont offerts en format traditionnel pour les présentations en auditorium, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences de chaque école. À la suite des présentations, les écoles reçoivent un guide pédagogique et des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et les enseignantes à poursuivre la discussion sur la conduite sobre et sécuritaire tout au long de l’année.

Pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, rendez-vous sur https://maddyouth.ca/fr/.



À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes de bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



À propos d’Alcool Î.-P.-É.

La Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard (Alcool Î.-P.-É.) est un détaillant de boissons alcoolisées qui prend ses responsabilités au sérieux ; cela fait partie intégrante du service à la clientèle, de services éducatifs et d’une expérience client du plus haut calibre. En vertu de sa responsabilité sociale d’entreprise, Alcool Î.-P.-É. a pour mandat de promouvoir la consommation responsable d’alcool, de réduire son impact sur l’environnement et de redonner aux collectivités que nous desservons. Nous donnons suite à ce mandat au moyen de plusieurs programmes et initiatives.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 223, dregan@madd.ca Heather Rossiter, directrice des affaires commerciales et des services réglementaires, Alcool Î.-P.-É., (902)368-5841, heatherrossiter@liquorpei.com