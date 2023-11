Jour du Souvenir 2023 : Prendre un moment pour réfléchir et se souvenir

Pour certains, le jour du Souvenir rappelle une expérience personnelle. Pour d’autres, c’est un rappel des contributions des autres à notre mode de vie et à nos libertés.” — Tabitha Beynen, responsable de l’expertise vécue pour les vétérans

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, November 10, 2023 / EINPresswire.com / -- Chaque jour du Souvenir, l'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille prend le temps de rendre hommage au service et aux sacrifices de ceux qui ont consacré leur vie au service militaire. Nous nous souvenons des plus de 100 000 soldats qui ont perdu la vie au cours de divers conflits.Au pays comme à l’étranger, en temps de guerre comme en temps de paix, des vétérans de tous les âges et de toutes les origines ont courageusement répondu à l’appel pour redonner au Canada. Le service des vétérans est aussi varié et diversifié que les vétérans eux-mêmes. Il y a plus de 450 000 vétérans de tous âges ayant des antécédents et des expériences variées, avec une histoire différente à raconter. Certains ont peut-être servi il y a des décennies pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée. D’autres ont servi pendant la guerre du Golfe ou en Somalie, au Rwanda ou dans les Balkans dans les années 1990, en Afghanistan de 2001 à 2014, ou plus récemment en Iraq ou en Lettonie. Les vétérans ont également servi en sol canadien, en offrant du soutien lors de catastrophes naturelles comme des feux de forêt ou des inondations dévastateurs, ainsi que dans des établissements de soins de longue durée afin d’apporter une aide aux travailleurs de la santé pendant la pandémie mondiale. Tous les membres des Forces armées canadiennes qui ont servi et qui les ont depuis quittées sont des vétérans, et nous les reconnaissons et les remercions tous pour leur service.« Pour certains, le jour du Souvenir rappelle une expérience personnelle. Pour d’autres, c’est un rappel des contributions des autres à notre mode de vie et à nos libertés. Et chaque année qui passe, c’est toujours un rappel important pour enseigner à nos jeunes le coût de la guerre et la camaraderie des survivants. »Tabitha Beynen, responsable de l’expertise vécue pour les vétérans, Institut Atlas pour les vétérans et leur familleNos pensées vont également aux innombrables soldats qui sont rentrés au pays, dont la vie a été changée à jamais par le service, et qui ont vécu des choses qui ont laissé chez eux des blessures physiques et invisibles et que la plupart d’entre nous n’auraient jamais pu imaginer. Nous pensons aussi à leurs familles, qui les soutiennent pendant des périodes d’entraînement, d’exercices et de déploiement qui leur semblent interminables, et dont les sacrifices ne sont souvent pas reconnus à leur juste valeur.« Le 11 novembre, je souhaite que les gens marquent une pause de réflexion – deux minutes… ce n’est pas grand-chose. Mais si vous consacrez ces deux minutes à réfléchir aux raisons pour lesquelles nous avons toutes ces bonnes choses autour de nous, alors vous faites ce qu’il faut. »Brian McKenna, conseiller stratégique national pour les vétérans, Institut Atlas pour les vétérans et leur familleDe nombreux Canadiens se demandent comment ils peuvent rendre le meilleur hommage aux vétérans et à leur famille le jour du Souvenir et tous les jours de l’année. Tout d’abord, le jour du Souvenir, nous pouvons tous prendre une pause de deux minutes pour réfléchir aux sacrifices de ceux qui ont tant donné d’eux-mêmes pour notre pays. Ensuite, nous pouvons écouter leurs histoires et faire part de leurs expériences. Enfin, nous pouvons tous plaider en faveur de l’amélioration des soins et du soutien apporté aux vétérans et à leurs familles.En tant que particuliers habitant ce pays, nous n’oublierons jamais ce qu’ils nous ont donné.« Pour moi, il est utile que les gens reconnaissent que la vie a parfois été un peu plus difficile pour nous. »Polliann Maher, responsable de l’expérience vécue pour les familles, Institut Atlas pour les vétérans et leur famille.Pour en savoir plus sur les différentes façons de la souligner, visitez la page de l'Institut Atlas sur la Semaine des vétérans 2023 : atlasveterans.ca/semaine-des-veterans-2023