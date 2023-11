Mantén a tu familia conectada durante las fiestas con el iPhone 15 y iPhone 15 Pro

Consigue un nuevo iPhone 15 Pro con nuestra oferta de canje garantizada: cambia tu iPhone por un nuevo. En cualquier condición. Cualquier modelo. Garantizado.

NUEVA YORK, Nov. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Estas fiestas, Verizon es el lugar ideal para conseguir todos los regalos tecnológicos para toda la familia y descuentos exclusivos que no encontrarás en ningún otro sitio, empezando por una oferta especial de iPhone 15 Pro, solo en Verizon.

Trae tu iPhone viejo y consigue el nuevo iPhone 15 Pro, por nuestra cuenta. Cualquier iPhone. En cualquier condición. Garantizado. Los clientes de Verizon, nuevos o actuales, que agreguen una línea nueva al plan Unlimited Ultimate pueden obtener un iPhone 15 Pro nuevo si traen cualquier iPhone usado en cualquier estado. Si eliges otro plan móvil myPlan, podrás obtener hasta $830 de descuento en la línea nueva iPhone 15 con el canje de tu iPhone viejo.

¡Y eso no es todo! Como parte de esta increíble promoción de iPhone, puedes conseguir un Apple TV 4K y seis meses de Apple One, por nuestra cuenta, y luego ahorrar un 50 % en Apple One con la promoción de myPlan. Si quieres ver tu película favorita en Apple TV+, escuchar música navideña en Apple Music, ponerte en forma con Apple Fitness+ o jugar en Apple Arcade con amigos y familiares será más fácil que nunca, y a un mejor precio.

Y no hay mejor manera de disfrutar de tus servicios de streaming y contenidos favoritos que con el Apple TV 4K. Con el Apple TV 4K, podrás reunir a tus amigos y familiares en la sala de estar para las fiestas en persona y virtualmente con la nueva experiencia FaceTime en el Apple TV 4K. Y con una interacción perfecta con todos tus dispositivos Apple y accesorios inteligentes para el hogar, el Apple TV 4K es todo lo que te encanta de Apple en su máxima expresión a nivel cinematográfico.

Si ya eres cliente de Verizon y quieres actualizarte, te ofrecemos hasta $830 de descuento en la línea iPhone 15 con canjes selectos y planes Unlimited selectos.

Regálale a tus familiares y amigos un ahorro que durará todo el año

Estas fiestas puedes cambiarte a Verizon y conseguir cuatro líneas Welcome Unlimited por el mismo precio que tres. ¡Es como tener una cuarta línea gratis!

Además de pasar tiempo con nuestros seres queridos, un buen plan para estas fechas tan especiales es contar con myPlan de Verizon, el único plan que te permite tener un control total y pagar sólo por lo que necesitas. Y aún se pone mejor: si recomiendas a amigos y familiares, y ellos se cambian a Verizon, recibes $180 por cada recomendación. Y ellos también reciben $180. Puedes recomendar a todos los amigos y familiares que quieras. Visita https://espanol.verizon.com/referafriend/ o tu tienda Verizon más cercana y cámbiate ya.

Verizon publicará ofertas navideñas durante toda la temporada, así que asegúrate de consultar el Holiday Hub, que se actualizará regularmente, para conocer nuestras mejores ofertas en smartphones, accesorios, juegos, streaming y más.

Visita Noticias hoy mismo para conocer todas nuestras fantásticas ofertas navideñas.

Teléfono: Se requiere un pago de $999.99 por el dispositivo (solo de 128 GB) o el pago total de la compra con una línea de smartphone nueva y suscripción al plan Unlimited Ultimate. Menos de $1,000 en créditos por canjes o promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; TAE del 0 %. No se incluyen teléfonos bloqueados, de modelo no identificable o en la lista de Extraviados/Robados. Apple TV 4K con wifi: El Apple TV 4K con wifi gratis (solo 64 GB de almacenamiento) implica la compra de un teléfono o una línea nueva de smartphone con un plan válido entre el 10.19.23 y el 11.15.23. Debes activar y mantener los servicios que califiquen durante 30 días y canjear la oferta dentro de los 60 días siguientes, o antes del 3.13.24, lo que ocurra primero. El código se enviará a los clientes que cumplan los requisitos después de 30 días de la activación y se canjeará en verizon.com. Verizon se reserva el derecho de cobrar hasta $129.99 por el valor de la promoción del Apple TV 4K si los servicios que califiquen se cancelan dentro de los 180 días. Verizon te ofrece un máximo de 1 Apple TV 4K con wifi por cuenta. Apple One: La promoción Apple One durante 6 meses requiere una línea suscrita al plan Unlimited Ultimate; la promoción debe agregarse al plan que califique dentro de los 60 días posteriores a la activación. Se aplica un descuento de $10/mes durante 6 meses. El descuento finaliza si se cancela durante el periodo de la promoción. La promoción Apple One sigue renovándose automáticamente después de 6 meses a menos que se cancele. Es para mayores de 18 años. Se ofrece una oferta por cada línea de Verizon que cumpla los requisitos. Se aplican condiciones adicionales.

4ª línea por 3: se requieren 4 nuevas líneas de teléfono inteligente. $120/mes: $30/línea/mes para 4 líneas; $40/línea/mes para 3 líneas. Requiere pago automático y facturación sin papel. Unlimited 5G/4G LTE: En el plan Unlimited Welcome, en momentos de congestión, tus datos pueden ser temporalmente más lentos que el resto del tráfico. Hotspot móvil no incluido en el plan Unlimited Welcome. Servicio nacional roaming de datos a velocidades 2G. El servicio 5G requiere un dispositivo compatible con 5G.

Recomienda a un amigo: Se aplica un crédito de $180 a la cuenta del amigo/referente a lo largo de 12 meses; se aplican condiciones adicionales.

Contacto de prensa:

Ana Ibarra

ana.ibarra@verizon.com