CGG annonce ses résultats du T3 2023

PARIS, France – 6 novembre 2023 – CGG (ISIN: FR0013081864), un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance annonce ses résultats non-audités du T3 2023.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :

"Les résultats du troisième trimestre sont en ligne avec nos prévisions de croissance annuelle et illustrent l'amélioration des performances opérationnelles et financières dans l’ensemble de nos activités. Alors que nos clients intensifient leurs efforts pour accroître leurs réserves, la demande pour nos technologies de pointe, nos données et nos services, a généré des performances solides de la part de nos cœurs de métiers.

Nos activités Beyond the Core profitent d'une forte dynamique des marchés du Numérique, de la Transition Énergétique et de la Surveillance des Infrastructures, et plus particulièrement dans le domaine du Calcul de Haute Performance. Pour renforcer notre différenciation technologique et soutenir nos ambitions de croissance, nous avons ouvert un nouveau centre HPC au Royaume-Uni qui étendra notre capacité globale à ~500 petaFLOPS, confortant ainsi la position de CGG de numéro 1 mondial du HPC industriel. Nous répondons de manière unique aux besoins de nos nouveaux clients en matière d'applications scientifiques et d'Intelligence Artificielle avancées, comme en témoigne la signature d'un nouveau contrat ce trimestre."

Chiffres IFRS : Chiffre d’affaires de 293 m$, EBITDAs de 95 m$ et résultat opérationnel de 42 m$



Chiffre d’affaires des activités de 307 m$, en hausse de 42% sur un an Geoscience à 78 m$, en hausse de 13% sur un an, soutenue par une demande mondiale pour l’imagerie de haut de gamme.







Earth Data à 107 m$, en hausse de 74% sur un an. Après-ventes solides de 52 m$, en hausse de 21% sur un an. Chiffre d’affaires de préfinancement de 55m$ et taux de préfinancement de 111%







Sensing & Monitoring à 122 m$, en hausse de 42% sur un an.











EBITDAs des activités de 109 m$ qui inclut des dédommagements de non-utilisation des navires de Shearwater pour un montant de (20)m$. EBITDAs des activités en hausse de 41% sur un an, soutenues par la croissance de toutes les business ce trimestre et une marge de 35%.



Résultat opérationnel des activités de 33 m$, en hausse de 31% sur un an et une marge de 11%.

de en hausse de 31% sur un an et une marge de 11%. Résultat net du groupe de 8 m$ .

de . Cash flow net de 63m$



9 mois 2023 : De bons résultats financiers







Chiffres IFRS : Chiffre d’affaires de 810 m$, EBITDAs de 283 m$ et résultat opérationnel de 130 m$



Chiffre d’affaires des activités de 805 m$, en hausse de 32% sur un an Geoscience à 238 m$, en hausse de 11% sur un an.

Earth Data à 234 m$, en hausse de 2% sur un an.

Sensing & Monitoring à 334 m$, en hausse de 102% sur un an.







EBITDAs des activités de 278 m$ qui inclut des dédommagements de non-utilisation des navires de Shearwater pour un montant de (31)m$. EBITDAs des activités en hausse de 15% sur un an et une marge de 35%.



Résultat opérationnel des activités de 123 m$, en hausse de 43% sur un an et une marge de 15%.



Résultat net du groupe de 31 m$, à comparer à une perte de (4)m$ à fin septembre 2022.

de à comparer à une perte de (4)m$ à fin septembre 2022. Cash-flow net de (15) m$ à comparer à (65) m$ à fin septembre 2022.



Bilan à fin septembre 2023:











Cash liquidités de 370 m$ à fin septembre 2023 y compris 95 m$ de facilités de crédit revolving non tirées.



Dette nette – avant IFRS 16 de 921 m$ à fin septembre 2023.









Chiffres clés – troisième trimestre 2023

Chiffres clés IFRS

En millions $ 2022

T3 2023

T3 Variations % Chiffre d'affaires 255 293 15% Résultat opérationnel / (perte) 28 42 52% Mise en equivalence (0) 1 - Coût de l'endettement financier net (24) (26) (7)% Autres produits (charges) financiers (1) (5) - Impôts (4) (4) (3)% Résultat / (perte) net des activités poursuivies (1) 8 741% Résultat net des activités abandonnées (0) 0 181% Résultat / (perte) net Groupe (2) 8 624% Cash-flow opérationnel IFRS 37 145 - Cash-flow net IFRS (77) 63 - Dette nette 976 1,008 3% Dette nette avant crédits-baux 889 921 4% Capitaux employés 2,006 2,098 5%

Chiffres clés des activités – troisième trimestre 2023

Chiffres clés des activités

En millions $ 2022

T3 2023

T3 Variations % Chiffre d’affaires des activités 217 307 42% EBITDAs des activités 77 109 41% Taux de marge d’EBITDAs 35% 35% (0) bps Résultat / (perte) opérationnel des activités 25 33 31% Taux de marge opérationnelle 12% 11% (1) bps Ajustement lié à IFRS 15 2 9 291% Résultat / (perte) opérationnel IFRS 28 42 52% Cash-flow opérationnel des activités 37 145 - Segment net cash-flow des activités (77) 62 -

Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – T3 2023

Compte de résultat

En millions $ Chiffres Segment Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 307 (14) 293 Résultat opérationnel 33 9 42 Eléments de flux de trésorerie

En millions $ Chiffres Segment Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS EBITDAs 109 (14) 95 Variation de BFR et de provisions 31 14 44 Cash-flow opérationnel 145 (0) 144 VNC de la librairie de données MC

En millions $ Chiffres Segment Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS Bilan d’ouverture, 1er Avril 2023 364 95 459 Bilan de clôture, 30 Juin 2023 359 117 476

Résultats du troisième trimestre 2023 des activités

Data, Digital & Energy Transition (DDE)

Data, Digital & Energy Transition (DDE)

In million $ 2022

T3 2023

T3 Variances % Chiffre d’affaires des activités 131 185 41% Geoscience 69 78 13% Earth data 62 107 74% Pré-financements 19 55 - Après-ventes 43 52 21% Chiffre d’affaires proforma DDE 131 185 42% EBITDAs des activités 64 104 62% Taux de marge 49% 56% 7 bps Résultat opérationnel des activités 21 37 79% Taux de marge 16% 20% 4 bps Capitaux employés (en milliards $) 1.5 1.5 3% Autres chiffres clés Investissements cash Earth Data (m$) (72) (50) (31)% Taux de préfinancement cash Earth Data (%) 26% 111% 85 bps

Le chiffre d’affaires des activités Data, Digital & Energy Transition (DDE) est de 185 millions$, en hausse de 41%, sur un an.

Le chiffre d’affaires de Géoscience est de 78 millions$, en hausse de 13% d’une année sur l’autre.

L’activité Geoscience reste solide dans toutes les régions, soutenue par une demande mondiale croissante en imagerie OBN et pour une plus grande résolution des images. Le niveau d'activité commerciale reste élevé avec une hausse de 6% des prises de commandes sur un an.

est de 78 millions$, en hausse de 13% d’une année sur l’autre. L’activité Geoscience reste solide dans toutes les régions, soutenue par une demande mondiale croissante en imagerie OBN et pour une plus grande résolution des images. Le niveau d'activité commerciale reste élevé avec une hausse de 6% des prises de commandes sur un an. Le chiffre d’affaires en données Earth Data est de 107 millions$, en hausse sur un an de 74%.

Les investissements cash Earth Data au T3 2023 se sont élevés à (50) millions$, avec une étude OBN en mer du nord, au large de la Norvège et plusieurs projets de retraitement. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Earth Data ont été de 55 millions$ ce trimestre, un quasi triplement sur un an avec un taux de préfinancement élevé de 111% ce trimestre. Les après-ventes sont de 52 millions$ ce trimestre en hausse sur un an de 21%.

est de 107 millions$, en hausse sur un an de 74%. Les investissements cash Earth Data au T3 2023 se sont élevés à (50) millions$, avec une étude OBN en mer du nord, au large de la Norvège et plusieurs projets de retraitement. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Earth Data ont été de 55 millions$ ce trimestre, un quasi triplement sur un an avec un taux de préfinancement élevé de 111% ce trimestre. Les après-ventes sont de 52 millions$ ce trimestre en hausse sur un an de 21%. La valeur nette comptable de la bibliothèque Earth Data à fin septembre 2023 est de 359 millions$ (476 millions$ en IFRS 15).





L’EBITDAs des activités DDE est de 104 millions$, en hausse de 62% sur un an. Marge d’EBITDAs de 56%. L’EBITDAs DDE inclut (20) millions$ de dédommagements de non-utilisation des navires de Shearwater.

Le résultat opérationnel des activités DDE est de 37 millions$, en hausse de 79% sur un an et une marge opérationnelle de 20%.

Les capitaux employés de DDE sont de 1,5 milliards$ à fin septembre 2023.

Sensing & Monitoring (SMO)

Sensing & Monitoring (SMO)

En millions $ 2022

T3 2023

T3 Variations % Chiffre d’affaires des activités 86 122 42% En Terrestre 50 58 16% En marine 22 45 103% En outils de puits 4 6 38% Nouveaux business 10 13 34% EBITDAs des activités 18 12 (33)% Taux de marge 21% 10% (11) bps Résultat / (perte) opérationnel des activités 11 5 (56)% Taux de marge 13% 19% 6 bps Capitaux employés (en milliard $) 0.6 0.6 (0)%

Le chiffre d’affaires des activités SMO - Sensing & Monitoring est de 122 millions$, en hausse de 42% sur un an

Les ventes d’équipement terrestres sont de 58 millions$, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Les ventes d’équipement marines sont de 45 millions$ soutenues par des livraisons de nodes marins GPR.

Les ventes d’outils de puits sont de 6 millions$, en hausse de 38% sur un an.

Les ventes provenant des Nouveaux Businesses sont de 13 millions$, en forte hausse de 34% sur un an.

L’EBITDAs des activités des activités SMO est de 12 millions$, un niveau de marge de 10% exceptionnellement bas ce trimestre en raison de livraisons importantes d’équipements à faible marge.

Le résultat opérationnel des activités est de 5 millions$.

Les capitaux employés des activités SMO sont à 0,6 milliard$ à fin septembre 2023.

Résultats financiers du troisième trimestre 2023

Compte de résultat consolidé

En millions $ 2022

T3 2023

T3 Variations % Taux de Change euro/dollar 1.02 1.09 7% Chiffre d’affaires des activités 217 307 42% DDE 131 185 41% Sensing & Monitoring 86 122 42% Marge brute des activités 54 67 25% EBITDAs des activités 77 109 41% DDE 64 104 62% Sensing & Monitoring 18 12 (33)% Coûts Corporate (4) (7) (66)% Elim & Autres (1) (0) 70% Résultat opérationnel des activités 25 33 31% DDE 21 37 79% Sensing & Monitoring 11 5 (56)% Coûts Corporate (5) (8) (59)% Elim & Autres (1) (0) 68% Ajustement lié à IFRS 15 2 9 - Résultat opérationnel IFRS 28 42 52% Mises en equivalence (0) 1 - Coût de l’endettement financier net (24) (26) (7)% Autres produits (charges) financiers (1) (5) - Impôts (4) (4) (3)% Résultat net des activités poursuivies (1) 8 - Résultat net des activités abandonnées (0) 0 181% Résultat net Groupe (2) 8 - Résultat net part du Groupe (1) 8 - Résultat net par action en $ (0.00) 0.05 - Résultat net par action en € (0.00) 0.05 -

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 307 millions$, en hausse de de 42% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 25% pour Géoscience, 35% pour Earth Data (soit 60% du total pour DDE) et de 40% pour Sensing & Monitoring.

L’EBITDAs des activités est de 109 millions$ et inclut (20) millions$ de dédommagements de non-utilisation des navires Shearwater, une hausse de 41% sur un an avec une marge de 35%.

Le résultat opérationnel des activités est de 33 millions$, en hausse de 31% sur un an et avec une marge de 11%. L’ajustement lié à IFRS 15, est de 9 millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe est de 42 millions$.

Le coût de la dette s’élève à (26) millions$. La charge d’impôts ce trimestre est de (4) million$.

Le résultat net des activités poursuivies est de 8 millions$

Le résultat net du groupe est de 8 millions$ / soit 8 millions€.

Cash-Flow du troisième trimestre 2023

Eléments de flux de trésorerie

En millions $ 2022

T3 2023

T3 Variations % Segment cash-flow opérationnel des activités 37 145 289% Investissements (82) (59) (28)% Industriel (6) (6) 6% R&D (4) (3) (24)% Earth Data (cash) (72) (50) (31)% Marine MC (72) (50) (31)% Terrestre MC (0) 0 (100)% Produits des cessions d’actifs (15) (2) 89% Cash-flow libre des activités (61) 84 238% Remboursements des contrats de location (12) (13) (9)% Financement d’actifs 1 1 22% Intérêts versés de la dette 0 (2) - Cash-flow net des activités abandonnées (6) (7) (14)% Net cash flow (78) 63 181% Cash-flows affectés aux financements 0 (3) - Taux de change et autres (14) (4) 70% Augmentation (diminution) des liquidités (92) 55 160% Informations supplémentaires Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités (40) 31 163%

Le cash-flow opérationnel est de 145 millions$ en hausse de 289% et inclut une variation positive du fonds de roulement de 31 millions$.

Les investissements du Groupe sont de (59) millions$:

Les investissements industriels s’élèvent à (6) millions$

Les investissements en recherche et développement à (3) millions$,

Les investissements cash Earth-Data s’élèvent à (50) millions$.





Le cash-flow libre des activités est de 84 millions$.

Le cash-flow net est de 63 millions$, après (12) millions$ de paiement des contrats de location, (2) millions$ de coûts financiers de la dette, (7) millions$ de coûts cash associés aux activités abandonnées.

Résultats financiers des 9 premiers mois 2023

Compte de résultat consolidé

En millions $ A Fin septembre 2022 A Fin septembre 2023 Variations % Taux de Change euro/dollar 1.07 1.08 1% Chiffre d’affaires des activités 610 805 32% DDE 444 471 6% Sensing & monitoring 165 334 102% Elim & Autres 0 (0) - Marge brute des activités 170 225 33% EBITDAs des activités 241 278 15% DDE 256 250 (2)% Sensing & Monitoring (1) 48 - Coûts Corporate (10) (16) (59)% Elim & Autres (3) (3) 19% Résultat opérationnel des activités 86 123 43% DDE 125 119 (5)% Sensing & Monitoring (23) 25 - Coûts Corporate (12) (18) (45)% Elim & Autres (4) (3) 20% Ajustement lié à IFRS 15 11 7 (35)% Résultat opérationnel IFRS 97 130 34% Mises en équivalence (0) 1 - Coût de l’endettement financier net (75) (76) (1)% Autres produits (charges) financiers 2 (2) (166)% Impôts (27) (25) 8% NRC (Impôts & Autres items financiers) 0 0 - Résultat net des activités poursuivies (2) 29 - Résultat net des activités abandonnées (2) 2 196% Résultat net Groupe (4) 31 886% Résultat net part du Groupe (3) 29 - Résultat net par action en $ (0.00) 0.04 - Résultat net par action en € (0.00) 0.04 -

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 805 millions$, en hausse de 32% sur un an. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 30% pour Geoscience, 29% pour Earth Data (soit 59% du total pour DDE) et de 41% pour SMO.

Le chiffre d’affaires des activités de DDE est de 471 millions$, en hausse de 6% sur un an.

Le chiffre d’affaires des activités Geoscience est de 238 millions$, en hausse de 11% sur un an.

Le chiffre d’affaires des activités Earth Data est de 234 millions$ en hausse de 2% sur un an. Les revenus associés au préfinancement de nos projets sont de 132 millions$, en hausse de 92% sur un an. Les investissements Earth Data sont de (142) millions$, en baisse de (21) % d’une année sur l’autre. Le taux de préfinancement à fin septembre est de 92%.

Les après-ventes sont de 101 millions$ en baisse de (37) % sur un an ou en baisse de (5) % sur un an, ajusté des frais de transfert exceptionnels du second trimestre 2022.

Le chiffre d’affaires des activités de SMO du premier trimestre 2023 est de 334 millions$, en hausse de 102% sur un an.

L’EBITDAs des activités du Groupe est de 278 millions$, en hausse de 15% d’une année sur l’autre et le taux de marge est de 35%. L’EBITDAs des activités du Groupe inclut (31) millions$ de dédommagements de non-utilisation des navires Shearwater. La marge d’EBITDAs de DDE est de 53% et celle de SMO est de 14%.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 123 millions$, en hausse de 43% et la marge est de 15%.

L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de 7 millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de 130 millions$.

Le coût de la dette s’élève à (76) millions$. Le montant total d’intérêts payés au cours des 9 premiers mois de 2023 est de (47) millions$.

Les autres produits/charges financiers sont de (2) millions$.

Les impôts sont de (25) millions$.

Le résultat net des activités poursuivies est de 29 millions$ à comparer à une perte de (2)m$ à fin septembre 2022.

Le résultat net du groupe au troisième trimestre 2023 est de 31 millions$ / 29 millions€.

Cash-Flow

Eléments de flux de trésorerie

En millions $ A fin septembre 2022 A fin septembre 2023 Variations % Cash-flow opérationnel des activités 243 257 6% Investissements (210) (190) (9)% Industriel (15) (36) 142% R&D (15) (12) (17)% Earth Data (Cash) (180) (142) (21)% Marine Offshore (179) (142) (21)% Terrestre Onshore (1) 0 (100)% Produits des cessions d’actifs 1 (2) - Cash-flow libre des activités 35 65 88% Paiement du principal des contrats de location (37) (38) (4)% Financement d’actifs 1 22 - Intérêts versés de la dette (47) (47) 1% Cash-flow libre des activités abandonnées (17) (17) (1)% Net Cash flow (65) (15) 77% Cash-flows affectés au financement 2 (2) (190)% Taux de change et autres (31) (6) 79% Augmentation (diminution) des liquidités (94) (23) 75% Informations supplémentaires Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités 9 (18) (303)%

Le cash-flow opérationnel des activités s’établit à 257 millions$, en hausse de 6% sur un an, et inclut notamment (18) millions$ de variation négative du besoin en fonds de roulement.

Les investissements du Groupe sont de (190) millions$, en baisse de (9)% :

Les investissements industriels s’élèvent à (36) millions$,

Les investissements en recherche et développement sont de (12) millions$,

Les investissements cash Earth-Data s’élèvent à (142) millions$, en baisse de (21) %.





Le cash-flow libre des activités est de 65 millions$.

Après paiement du principal des contrats de crédit-bail pour (38) millions$, financement d’actifs pour 22 millions$, paiement des intérêts cash de la dette pour (47) millions$, paiement des coûts cash des activités abandonnées pour (17) millions$, le cash-flow net du Groupe à fin septembre 2023 est de (15) millions$ contre (65) millions$ à fin septembre 2022.



Bilan à fin septembre 2023

La trésorerie du Groupe s’élève à 370 millions$ et inclut 275 millions$ de liquidités en numéraire et 95 millions$ de lignes de crédit revolving non tirées.

La dette brute avant IFRS 16 s’établit à 1 197 millions$ à fin septembre 2023 et la dette nette ressort à 921 millions$.

La dette brute après IFRS 16 s’établit à 1 283 millions$ à fin septembre 2023 et la dette nette ressort à 1 008 millions$.

Le ratio d’endettement, dette nette sur EBITDAs ajusté des activités est de 2,3x à fin septembre 2023.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013081864).

