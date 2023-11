Angebote für intelligente Projektoren zum Black Friday von Dangbei mit bis zu 25% Rabatt

Dangbei DE | Black Friday Cyber Monday 2023 Black Friday Sale | Dangbei Mars Pro 4K Laser Projector for Home Cinema Black Friday Sale | Emotn N1 Bluetooth Smart Projector with Officially-Licensed Netflix Black Friday Sale | Dangbei Mars Ultra Bright Smart Projector with Native Netflix Black Friday Sale | Dangbei Neo All-In-One Mini Smart Projector

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, November 13, 2023 / EINPresswire.com / -- Die Smart-Projektor-Marke Dangbei bietet vom 13. bis 27. November zum Black Friday und zum Cyber Monday Angebote mit Rabatten von bis zu 25 Prozent an. Unter den Angeboten befinden sich auch ideale Weihnachtsgeschenke für Film- und Kinoenthusiasten.Der Black Friday sowie der Cyber Monday 2023 stehen vor der Tür und Dangbei, eine globale Marke für Großbild-Home-Entertainment und intelligente Projektoren, gewährt zu diesem Anlass exklusive Rabatte von bis zu 25 Prozent. Die Angebote erstrecken sich über das große Sortiment hochwertiger Smart-Projektoren – und sind sowohl für Schnäppchenjäger interessant, die bereits erste Weihnachtsgeschenke suchen als auch solche, die sich selber beste Unterhaltung in die eigenen vier Wände holen möchten. Angefangen vom 4K-Flaggschiff Dangbei Mars Pro , über den meistverkauften und offiziell von Netflix lizenzierten Emotn N1 Projektor, bis hin zum Dangbei Mars für herausragende 1080p-Bildqualität oder dem kompakten Dangbei Neo All-in-One-Smart-Projektor sind zahlreiche Modelle stark rabattiert und stellen damit eine ausgezeichnete Gelegenheit dar, das Heimkinoerlebnis auf eine neue Stufe zu heben.**Dangbei Mars Pro** – High-End-4K-Leistung für HeimkinosJetzt 1299 € (UVP: 1699 €)bei Amazon DE: https://www.amazon.de/dp/B0BFX8ZHZ5 bei Mediamarkt: https://www.mediamarkt.de/de/product/_dangbei-mars-pro-4k-laser-beameruhd-4k-3d-3200-ansi-lumen-108036911.html Für Heimkino- und Film-Enthusiasten bietet der Dangbei Mars Pro herausragende Leistung und setzt dank echter 4K-Ultra-HD-Auflösung auf bis zu 200 Zoll in Sachen Bildqualität neue Standards. Mit einer beeindruckenden Helligkeit und ausgestattet mit zwei 10-Watt-Lautsprechern sorgt der Mars Pro für ein echtes High-End-Kinoerlebnis im eigenen Zuhause. Durch die AI Realistic Pro Image Engine wird jedes Bild in Echtzeit optimiert, was einen neuen Grad an Realismus und Klarheit garantiert. Auch Gamer kommen mit dem integrierten Spielmodus optisch voll auf Ihre Kosten und genießen die neusten Blockbuster aus der Gaming-Welt auf der Leinwand. Der Dangbei Mars Pro Projektor ist aktuell zum außergewöhnlichen Preis von nur 1.299,99 Euro verfügbar.Highlights:- Riesige Bilddiagonale von bis zu 200 Zoll mit 4K-UHD-Auflösung- Laser-Helligkeit für Tag und Nacht- DTS-HD- und Dolby-Audio für einen fesselnden Klang- AI Realistic Pro Image Engine und HDR10- sowie HLG-Unterstützung- MEMC-Technologie für flüssigste Bewegungsdarstellungen- Spielmodus für Gamer für ein immersives Gameplay- TÜV-Zertifizierung für verringerten Blauanteil in der Projektion für mehr Augenkomfort- Multiple Anschlussmöglichkeiten, einschließlich TV-Sticks, Spielkonsolen und mehr**Emotn N1** – Offizieller Netflix-Support im kompakten FormatJetzt 299 € (UVP: 399 €)bei Amazon DE: https://www.amazon.de/dp/B0BQJD43VT bei Mediamarkt: https://www.mediamarkt.de/de/product/_emotn-n1-beamerfull-hd-500-ansi-lumen-108036922.html Für Serien- sowie Filmliebhaber ist der Emotn N1 Home-Projektor mit offizieller Netflix-Lizenz die perfekte Geschenkidee. Dank seiner kompakten Abmessungen und seines geringen Gewichts bietet er auch unterwegs das optimale Kinoerlebnis mit reichhaltigen Angeboten aus einer großen Auswahl an Inhalten. Er lässt sich dank des praktischen ToF-Autofokus und der automatischen Keystone-Korrektur mit wenigen Handgriffen einsatzbereit machen. In Sekundenschnelle zaubert der N1 so ein klares Full-HD-Bild auf die Leinwand und ermöglicht durch die Hotkeys auf der Fernbedienung für Netflix, Prime Video und YouTube Lieblingsinhalte auf Knopfdruck komfortabel zu genießen. Der Emotn N1 ist die perfekte Wahl für alle Film-Fans und aktuell zum Preis von nur 299 Euro erhältlich.Highlights:- Offiziell lizenzierte Netflix-, YouTube- und Prime-Video-Anwendungen ohne Drittanbieter-Apps- Native 1080p-Auflösung- Einfache 3-Sekunden-Einrichtung mit automatischer Trapezkorrektur und Autofokus- Eingebauter, um 12 Grad einstellbarer Ständer für die einfache Aufstellung- Bis zu 30.000 Stunden Lebensdauer- Kompaktes und schlankes Design- Erschwinglich und flexibel einsetzbar für alle Bedürfnisse**Dangbei Mars** – Ultraheller Laser-Heimprojektor mit nativem Netflix-SupportJetzt 849 € (UVP: 1099 €)bei Amazon DE: https://www.amazon.de/dp/B0C5MWJSB8 bei Mediamarkt: https://www.mediamarkt.de/de/product/_dangbei-mars-lumen-beamerfull-hd-107851268.html Ein detailreiches und ultrahelles Heimkinoerlebnis ist mit dem Dangbei Mars ein Genuss. Dank der ALPD-Technologie (Advanced Laser Phosphor Display), die sowohl in Büro- und Home-Entertainment-Systemen als auch in Kinos zum Einsatz kommt, bietet der Mars echtes Kino-Feeling auf einer 180-Zoll-Projektionsfläche in jedem Raum. Mit Netflix, YouTube und Prime Video, die offiziell lizenziert und bereits auf dem Mars vorinstalliert sind, genießen Nutzerinnen und Nutzer ultimativen Komfort und können mit nur wenigen Klicks auf die beliebtesten Streaming-Dienste zugreifen. Der Mars ist blitzschnell hochgefahren, eingerichtet und liefert in Sekundenschnelle ein perfektes Bild. Dank seiner hohen Anschlussvielfalt - ob kabelgebunden oder kabellos - lässt er sich im Handumdrehen an Spielekonsolen, Laptops, Blu-ray-Player und andere Geräte anschließen. Aktuell ist der Dangbei Mars für nur 849 Euro erhältlich.Highlights:- Helles Bild dank ALPD-Laserlichtquelle mit 2100 ISO-Lumen- Integrierte Netflix-, Prime-Video- und YouTube-Anwendungen- Native 1080p-Auflösung- Große 180-Zoll-Projektionsfläche- KI-Helligkeitsanpassung für optimales Seherlebnis in jeder Umgebung- Zwei leistungsstarke 10-Watt-Lautsprecher mit Dolby Audio™ für kinoreifen Sound**Dangbei Neo** – Schlankes und elegantes Entertainment-CenterJetzt 499 € (UVP: 599 €)bei Amazon DE: https://www.amazon.de/dp/B0BYZ48QH2 bei Mediamarkt: https://www.mediamarkt.de/de/product/_dangbei-neo-beamerfull-hd-107851174.html Entertainment für unterwegs ist mit dem Dangbei Neo ein Genuss in Reinform. Der Miniprojektor passt, dank seines Gewichts von nur 1,42 Kilogramm und einer maximalen Höhe von 10,01 Zentimetern in nahezu jeden Rucksack. Vollgepackt mit nützlichen Features, wie einem Bild mit bis zu 120 Zoll Diagonale, einer Full-HD-Auflösung (1080p) für gestochen scharfe und detailreiche Videowiedergaben sowie zwei 6-Watt-Lautsprechern mit Dolby-Audio-Unterstützung steht einem Kinoabend bei Freunden, beim Camping oder auf der nächsten Reise nichts im Wege. Aktuell ist der Dangbei Neo für nur 499 Euro erhältlich.Highlights:- Schlankes Design mit einer Höhe von nur 10,01 Zentimetern- Nur 1,42 Kilogramm schwer für uneingeschränkte Mobilität- Integrierte Netflix-Anwendung für einfachstes Streaming- Bis zu 120 Zoll große Bilddiagonale- Zwei 6-Watt-Lautsprecher mit Dolby Audio