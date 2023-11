La e-SIM : une révolution dans le secteur de l’IoT

Le secteur de l’IoT est aujourd’hui en très forte accélération et se déploie dans de nombreux métiers. Les cas d’usage sont alors multiples et amènent les entreprises à faire évoluer leurs SI pour se doter d’infrastructures dédiées au bon fonctionnement de leurs systèmes IoT. Dans ce contexte, la notion de connectivité et de haute disponibilité est fondamentale à bien des égards. En effet, lorsque l’on évoque le sujet de l’IoT, on a souvent tendance à se focaliser uniquement sur la data et la captation d’informations au travers de capteurs hétérogènes.

L’importance de s’appuyer sur des réseaux performants

S’il est possible d’utiliser des réseaux traditionnels via la fibre et le Wifi pour mettre en œuvre des projets IoT, il est dans certains cas nécessaire de trouver d’autres formes de connexion. En effet, sur certains sites, la fibre n’est pas déployée. Il faut alors opter pour des connexions de type 4/5G. C’est précisément sur ce point que les e-SIM offrent une réponse de choix pour faire fonctionner les équipements et limiter les opérations d’intervention et d’activation en physique sur les sites.

En effet, opter pour une e-SIM permet de ne pas avoir à intégrer de cartes SIM dans les équipements pour les connecter. Ces derniers intègrent directement des dispositifs e-SIM qui permettent d’activer les services à distance. Ce point est stratégique à bien des égards et contribue à simplifier les étapes de mise en œuvre et d’activation des équipements.

L’e-SIM pour l’IoT n’est pas une e-SIM pour le B2C

Bien entendu, la technologie e-SIM existe déjà pour le B2C. Connue sur le marché, elle connait pourtant une évolution en fonction des cas d’usage auxquels elle répond. De fait, dans le domaine du B2B et notamment celui de l’IoT, elle se doit de prendre en compte des éléments complémentaires pour garantir performances et sécurité. Ainsi, l’usage de dispositifs intégrant des spécificités 15-digit avec mise à disposition d’adresses IP fixes pour la sécurité se positionne comme un prérequis technique.

On comprend bien que ce type d’approche va rapidement faire éclore de nouveaux usages et permettre de mieux gérer les parcs IoT des entreprises. Il s’agit donc d’une véritable opportunité à saisir, notamment avec le déploiement et la disponibilité de la 5G qui va permettre de faire fonctionner de nouveaux types d’environnements.

En ce sens, les entreprises, et notamment celles qui travaillent dans des milieux contraints et mal connectés, vont pouvoir repenser leurs processus de gestion en tirant avantage des environnements IoT. Connectivité avancée, déploiements rapides, maintenance simplifiée, réponse à de nouveaux besoins et sécurité sont donc les grands atouts liés à l’utilisation de l’e-SIM dans le monde de l’IoT.

Par Frédéric BROCHIN, Directeur général de Phénix Partners