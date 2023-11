BMG Pharma: leadership nel settore oral care e medicina estetica

BMG Pharma SpA

MILANO, ITALY, November 5, 2023 / EINPresswire.com / -- Il panorama farmaceutico moderno è in costante evoluzione, con un'incessante ricerca di innovazione e soluzioni all'avanguardia. Al centro di questo progresso, troviamo BMG Pharma , azienda con anni di esperienza nel settore biotech, che ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e innovazione, mantenendo al contempo un focus su solide relazioni aziendali e partnership internazionali.Riconosciuta per la sua forte presenza nel campo dell'Oral Care, BMG Pharma si sta ora espandendo con grossi investimenti nella tecnologia.Marco Mastrodonato , CEO del Gruppo BMG Pharma, ci fornisce alcune intuizioni sul percorso dell'azienda e sulle future aspirazioni."La storia di BMG Pharma inizia nel 2018, con l'aggregazione dello lo spin-off dell'Università di Trieste, Sigea s.r.l. Questa fusione ha ampliato il nostro orizzonte, permettendoci di esplorare nuovi territori nella ricerca e derivazione chimica di macromolecole, polisaccaridi e biomateriali”, afferma Mastrodonato. "Oggi, la nostra visione va oltre la semplice produzione. Ascoltiamo attivamente le esigenze del mercato, offrendo soluzioni innovative e competitive”.Il CEO prosegue: "Ogni successo raggiunto da BMG Pharma è il risultato di relazioni solide con i partner. Valutiamo e investiamo nelle persone che stanno dietro alle idee, poiché crediamo che il vero valore risieda in loro”.BMG Pharma ha consolidato la sua presenza nel settore Oral Care, con prodotti che sono diventati sinonimi di qualità e efficacia. Tra questi, spiccano marchi internazionali di aziende leader del settore oral care come Dompè, Isdin, Sunstar, Pierrefabre e Pharmalink , che hanno guadagnato riconoscimenti a livello internazionale. "Grazie alle nostre solide partnership e al nostro impegno costante nella ricerca, abbiamo introdotto prodotti rivoluzionari come le combinazioni Zinco Gluconato/Taurina e IaluvanceComplex, ovvero la prima combinazione brevettata acqua ossigenata e acido ialuronico e, che stanno ridefinendo l'approccio all'igiene orale”, sottolinea Mastrodonato.Oltre all'Oral Care, BMG Pharma è fortemente impegnata nel settore della dermatologia e degli integratori alimentari. La tecnologia Hyaluromimethic rappresenta un passo avanti nell'approccio al trattamento della medicina estetica e dell’osteoartriti."La piattaforma tecnologica Hyaluromimethicè il cuore pulsante della nostra strategia di sviluppo”, dice Mastrodonato. "È il futuro, e stiamo investendo massivamente in essa. Dalla ricerca Italiana, questa modifica chimica dell’acido ialuronico è in grado di offrire una nuova alternativa nei trattamenti di medicina estetica e contro l’ invecchiamento cutaneo. Con 206 brevetti all'attivo e una forte collaborazione con centri di ricerca e università di prestigio, siamo pronti a ridefinire il futuro della cura della pelle, della medicina estetica e dell’acido ialuronico”.L'impegno di BMG Pharma nella ricerca e sviluppo non conosce sosta. Con l'aumento dell'invecchiamento della popolazione e l'emergere di nuove sfide nel settore sanitario, l'azienda è determinata a trovare soluzioni che rispondano alle esigenze mutevoli del mondo moderno."BMG Pharma non è solo una B2B company”, conclude Mastrodonato. "Siamo una R&D company, con una forte expertise e un impegno incondizionato verso l'innovazione, aspiriamo a rimanere in prima linea nella rivoluzione biotecnologica”. https://bmgpharma.com/