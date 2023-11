“Rockeggiando con la San Rocco” Concerto programmato con Patrick Girondi & The Orphan’s Dream nelle Grotte di Castellana

Poster per l’evento alle grotte di Castellana di Patrick Girondi & The Orphan’s Dream Crediti fotografici: Ennedì Filmmaker (Nunzio Depalma). Musicisti dalla sinistra alla destra: Michele Santarcangelo (Chitarra); Luigi Lovicario (Sassofono); Francesco Pontillo (Batteria); Patrick Girondi (Voce); Nicola Dibenedetto (Basso) Crediti fotografici: Ennedì Filmmaker (Nunzio Depalma). Musicisti dalla sinistra alla destra: Michele Santarcangelo (Chitarra); Luigi Lovicario (Sassofono); Francesco Pontillo (Batteria); Patrick Girondi (Voce); Nicola Dibenedetto (Basso)

ROMA, RM, ITALIA, November 3, 2023 / EINPresswire.com / -- Patrick Girondi & The Orphan’s Dream si esibiranno il 16 dicembre 2023 nelle Grotte di Castellana; cavità sotterranee tra le più belle d’Italia.Patrick Girondi & The Orphan’s Dream si esibiranno nelle Grotte di Castellana il 16 dicembre 2023, portando il pubblico a 122 metri al di sotto del livello stradale, in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia – le grotte di Castellana (Ba). Le grotte hanno ospitato celebrità note in tutto il mondo come Tozzi e Bocelli.Patrick Girondi si è esibito con più di cento diversi musicisti in tutto il mondo. La musica della Orphan’s Drem band è apparsa in diversi film rinomati inclusi Ed Asner’s “Unscripted” diretto da Brian Connors e Focaccia Blues di Nico Cirasola. Ad inizio 2023, Patrick Girondi & The Orphan’s Dream hanno rilasciato il loro settimo album, “Orphan’s Final Chapter”.Girondi è il fondatore della San Rocco Therapeutics (SRT), una azienda biofarmaceutica focalizzata nel trovare una cura per le emoglobinopatie, Drepanocitosi e Talassemia. Il gruppo fonde la musica con le difficoltà delle malattie rare. Il progetto della San Rocco è unico ed il management utilizza la scienza e l’arte per raggiungere i pazienti e i professionisti nel campo medico. Megan Euker , la Project Manager, ha al suo attivo diverse mostre all’International Museum of Surgical Science di Chicago, eseguite per comunicare la finalità della San Rocco - avere i pazienti sempre al primo posto.Patrick Girondi, impegnato nel settore sanitario per decadi, sostiene che “Non possiamo lasciare che il sistema sanitario diventi un’industria che prescrive terapia per il bene delle aziende farmaceutiche e dei medici. La sanità deve basarsi sul benessere dei pazienti, non sui profitti”.Girondi è stato ospite, nel mese di maggio, di Robert F. Kennedy, candidato presidente degli USA, per discutere sulle strategie della sanità. Entrambi hanno scritto libri menzionando alcuni scandali legati al settore farmaceutico. Il libro “Il Volo del Rondone” - La lotta per salvare la vita di mio figlio. Autobiografia di un neanche diplomato in lotta contro le multinazionali del farmaco. Kennedy, invece, ha scritto “The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health”. Entrambi sono stati pubblicati da Skyhorse Publishing. All’incontro con Girondi, Kennedy ha affermato che, “lavorerò per ricostruire la fiducia nei confronti della pubblica sanità; Girondi sarà parte del team per rendere il sistema sanitario americano migliore; Patrick Girondi & The Orphan’s Dream suoneranno all’inaugurazione della mia presidenza”Il “Volo del Rondone” è stato eletto Bestseller dal Wall Street Journal subito dopo essere pubblicato nel maggio 2022. Negli ultimi diciotto mesi, Girondi ha pubblicato tre libri e altri due saranno pubblicati a breve. “New City - A Story about Race Baiting and Hope on the South Side of Chicago” è stato pubblicato a febbraio. “Faded Genes” è stato pubblicato ad ottobre. “Blind Faith” sarà pubblicato martedì 7 novembre 2023; “Chivalry” sarà pubblicato a gennaio 2024.Un acclamato scrittore e produttore di film P.G. Cuschieri, della Joy Road Entertainment, scriverà una sceneggiatura utilizzando la storia de “Il Volo del Rondone”.Tutti le iniziative di Girondi continuano ad andare verso ciò che ha svolto negli ultimi trent’anni. Rendere sicura ed accessibile la cura della Anemia Falciforme e della Talassemia.

Patrick Girondi & The Orphan's Dream in concerto nell’estate 2023 esibendosi in “Cherry Love”