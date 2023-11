Montrouge, France, le 2 novembre (21h30 CET) 2023



DBV Technologies va présenter de nouvelles données à l’ACAAI 2023

Les nouvelles données feront l’objet d’une présentation orale « Late-Breaking » détaillant les résultats intermédiaires à 12 mois de l’étude EPOPEX, extension ouverte de phase 3 en cours de l'étude EPITOPE Viaskin™ Peanut, réalisée chez de jeunes enfants allergiques à l’arachide.





DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique de stade clinique, a annoncé aujourd’hui que les nouvelles données cliniques sur l’utilisation de Viaskin™ Peanut (DBV712) 250 μg chez de jeunes enfants seront présentées lors de la Réunion scientifique annuelle de l’American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI), qui se tiendra du 9 au 13 novembre 2023 à Anaheim, en Californie.

Une présentation orale « Late-Breaking » sur les résultats intermédiaires à 12 mois de l’étude EPOPEX, extension ouverte de phase 3 en cours de l'étude EPITOPE Viaskin™ Peanut réalisé chez de jeunes enfants allergiques à l’arachide, a été accepté par l’ACAAI et sera présentée. La présentation sera, à l’issue de la réunion , disponible sur le site Web de DBV, à l’adresse www.dbv-technologies.com , pour les personnes qui ne peuvent y assister.

La réunion de cette année proposera également un « Théâtre de Produits » portant sur l’individualisation de la prise en charge de l’allergie à l’arachide : Une discussion de groupe basée sur des cas concrets. Les Docteurs Douglas Mack, David Stukus et Julie Wang discuteront des facteurs qui influencent la prise en charge de l’allergie à l’arachide, tels que l’utilisation de tests de provocation orale (food challenges) et les effets des comorbidités, en se basant sur divers scénarios de patients. Le « Théâtre de Produits » aura lieu le samedi 11 novembre, de 11 h 35 à 13 h, heure normale du Pacifique, dans le hall C.

DBV sponsorise la 32e édition annuelle du FIT Bowl, un concours de type jeu télévisé qui teste les connaissances en matière d'allergie, d'asthme et d'immunologie des équipes participantes issues de programmes de formation de tout le pays. Le concours aura lieu le samedi 11 novembre, de 17 h 45 à 19 h 45, heure normale du Pacifique, à l’hôtel Hilton Anaheim, Pacific C&D. En outre, DBV est membre du Conseil d’entreprise 2023, niveau bienfaiteur, de l’ACAAI. La société tiendra par ailleurs un stand dans le hall d’exposition de l’ACAAI du samedi 11 novembre au lundi 13 novembre.

« Nous sommes très heureux d’avoir à nouveau une présence significative cette année à l’ACAAI, et d’ajouter à l’ensemble croissant de données validant davantage le potentiel de Viaskin Peanut comme nouvelle option de traitement pour les jeunes enfants allergiques à l’arachide », a déclaré le Dr Pharis Mohideen, directeur médical de DBV Technologies. « Sans traitements approuvés par la FDA, les jeunes enfants et leurs familles doivent pratiquer l’évitement, ce qui peut être stressant et avoir un impact significatif sur la qualité de vie. Notre objectif est de terminer les étapes réglementaires restantes en vue d’une demande d’autorisation de mise sur le marché de produit biologique (Biologics License Application, BLA) aussi rapidement et efficacement que possible, afin d'apporter ce nouveau traitement à ces patients dans le besoin."

Présentations de DBV :

Présentation orale « Late-Breaking »

“EPOPEX, Efficacy and Safety of Epicutaneous Immunotherapy in Peanut-allergic Toddlers: 1-year Open-Label Extension to EPITOPE” sera présentée par Matthew Greenhawt, M.D., M.Sc., MBA, FACAAI, du Children’s Hospital Colorado, d’Aurora, dans le Colorado.

Identifiant de la présentation : LB010

Date de la présentation : Samedi 11 novembre

Heure de la présentation : de 9 h 40 à 9 h 50 heure normale du Pacifique

Session/lieu : Présentation orale « Late-Breaking » - Session 1 : Allergie alimentaire ; Hall d’exposition C – Espace des ePosters – Présentation EN DIRECT sur la scène

Viaskin Peanut est le principal produit candidat de la société, conçu pour réduire le risque de réactions allergiques dues à une exposition accidentelle à l’arachide. Viaskin Peanut est un patch épicutané expérimental, non invasif, à appliquer une fois par jour, qui vise à délivrer des microgrammes d’antigène d’arachide pour rééduquer le système immunitaire. La sécurité et l’efficacité de Viaskin Peanut n’ont pas encore été établies par la Food and Drug Administration américaine ou par l’Agence européenne des médicaments.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l’immunothérapie épicutanée, ou EPIT™, et constitue la méthode de DBV Technologies pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, la Société vise à transformer en toute sécurité le traitement des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBV Technologies sur les allergies alimentaires comprennent des études cliniques en cours sur Viaskin Peanut. Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Basking Ridge, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (symbole : DBVT).

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse est susceptible de contenir des déclarations prospectives et des estimations, y compris, sans s’y limiter, des déclarations sur le potentiel thérapeutique de Viaskin™ Peanut et d’EPIT™, et les efforts réglementaires et cliniques prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les agences réglementaires et la capacité de l’un des produits candidats de DBV, s’il est approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d’allergies alimentaires. Ces déclarations prévisionnelles et estimations ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des incertitudes substantiels. À ce stade, la vente des produits candidats de DBV n'a été autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient entrainer une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document, figurent les incertitudes liées généralement à la recherche et au développement, aux études cliniques et aux examens et approbations réglementaires qui s'y rapportent. Une liste et une description plus détaillée des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans le présent document figurent dans les documents réglementaires déposés par DBV Technologies auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (" AMF "), dans les documents et rapports déposés par DBV Technologies auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (" SEC "), et dans les documents et rapports futurs déposés auprès de l'AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles et estimations, qui ne sont valables qu’à la date du présent document. À l’exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Contact avec les investisseurs

Katie Matthews

+ 1 (857) 529 2363

katie.matthews@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Angela Marcucci

+1 646-842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

Viaskin et EPIT sont des marques commerciales de DBV Technologies.

