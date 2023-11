Proiettori intelligenti Dangbei in vendita con uno sconto fino al 28% per il Black Friday e il Cyber Monday

Dangbei IT | Black Friday Cyber Monday Sale 2023 Black Friday Sale | Dangbei Mars Pro 4K Laser Projector for Home Cinema Black Friday Sale | Emotn N1 Bluetooth Smart Projector with Officially-Licensed Netflix Black Friday Sale | Dangbei Mars Ultra Bright Smart Projector with Native Netflix Black Friday Sale | Dangbei Neo All-In-One Mini Smart Projector

Il marchio di proiettori intelligenti Dangbei offre sconti fino al 28% in occasione del Black Friday e del Cyber Monday, dal 13 al 27 novembre.

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, November 13, 2023 / EINPresswire.com / -- Dangbei, azienda innovatrice nello sviluppo di proiettori intelligenti, è entusiasta di annunciare le sue offerte per il Black Friday e il Cyber Monday 2023 con sconti fino a 28%, per illuminare il periodo delle festività. Le offerte sono ora attive, iniziano il 13 novembre, molto prima del Black Friday stesso, e terminano il 27 novembre. Durante questo periodo, Dangbei offre sconti speciali ai suoi clienti per i suoi proiettori intelligenti più popolari.Per coloro che desiderano risparmiare sui regali di Natale o sono alla ricerca di un valore aggiunto per se stessi, vale la pena di prendere in considerazione le offerte di Dangbei per migliorare la propria configurazione di home entertainment.** Dangbei Mars Pro ** - L'apice dell'Home Theater laser 4KOra a 1299€ (prezzo di listino: 1799€ ) su Amazon IT: https://www.amazon.it/dp/B0BFX8ZHZ5 È ora possibile guardare i film UHD a casa su uno schermo molto più grande di quello dei televisori. L'elevato livello di fedeltà visiva 4K rende il Mars Pro una scelta intelligente per gli appassionati di home cinema che cercano un'esperienza di visione cinematografica di altissimo livello.Il Mars Pro è perfetto per la visione di contenuti ad azione rapida, grazie alla sua tecnologia MEMC. Per gli appassionati di sport, questo significa che ora possono godersi la partita con una visione cristallina e una qualità audio coinvolgente, anche durante i momenti più intensi sul campo. Gli spettatori avranno la sensazione di essere in prima fila grazie al movimento fluido del Mars Pro. Il proiettore ha anche una modalità gaming dedicata che ottimizza le impostazioni per il gaming. Per coloro che desiderano acquistare un regalo straordinario per un amico o una persona cara, il Dangbei Mars Pro sarebbe una scelta ponderata, in quanto può migliorare qualsiasi hobby di cui sono appassionati.Caratteristiche principali:- Immagine grande da 200" con risoluzione 4K UHD- Luminosità alimentata da laser per il giorno e la notte- DTS HD e Dolby Audio Immersive Sound- Motore di immagine AI Realistic Pro & Supporto HDR10 e HLG- Tecnologia MEMC per un movimento fluido- Modalità gaming per consentire ai giocatori di immergersi nell'azione- Certificazione TÜV Low Blue Light per il comfort degli occhi- Connessioni multiple, tra cui TV Stick, console di gioco e altro ancora** Emotn N1 ** – Proiettore domestico ufficiale pronto per NetflixOra a 299€ (prezzo di listino: 399€ ) su Amazon IT: https://www.amazon.it/dp/B0BWXZJPGR Il proiettore intelligente per la casa Emotn N1 è un' idea regalo importante per gli amanti di Netflix, in quanto mostrerà i loro spettacoli e film preferiti sotto una nuova luce, con i controlli nativi di Netflix integrati. Ideale per gli studenti universitari, per chi si sposta spesso o semplicemente per chi ha un budget limitato, l'Emotn N1 offre caratteristiche di alto livello a un prezzo contenuto. Essendo il primo proiettore di Dangbei a ricevere la licenza ufficiale Netflix, l'N1 è ottimizzato per lo streaming di film, programmi TV e altro ancora. Per gli studenti confinati in piccole stanze, l'N1 è il proiettore compatto di cui hanno bisogno, offrendo un'esperienza cinematografica coinvolgente senza occupare molto spazio. Inoltre, per chi si sposta spesso, le sue dimensioni compatte e il suo design leggero lo rendono facile da imballare: non c'è bisogno di portarsi dietro televisori o sistemi di intrattenimento ingombranti. Al prezzo di 299€ ora, Emotn N1 non farà nemmeno spendere una fortuna.Caratteristiche principali:- Con licenza ufficiale Netflix, YouTube e Prime Video- Risoluzione 1080p nativa- Impostazione semplice in 3 secondi con Auto Keystone e Auto Focus- Supporto da incasso a 12° per un facile posizionamento- 30.000 ore di durata della sorgente luminosa- Dimensioni compatte e design elegante- Conveniente e di qualità per tutte le esigenze**Dangbei Mars**: Guardare Netflix con chiarezza laserOra a 849€ (prezzo di listino: 1099€ ) su Amazon IT: https://www.amazon.it/dp/B0C5MWX9Y2 Le serate al cinema in casa sono appena state migliorate con il proiettore laser ultra-luminoso Dangbei Mars, un regalo ideale per le vacanze sia per le famiglie che per gli amici cinefili. Grazie al suo sistema operativo integrato, il Dangbei Mars consente lo streaming di film e spettacoli direttamente dalle applicazioni più diffuse, come Netflix, senza bisogno di ulteriori apparecchiature. I fan della fantascienza e dei film d'azionerimarranno sbalorditi dai 2100 lumen ultra luminosi e dal suono avvolgente di Mars. E per coloro che amano organizzare feste, il Mars rende le serate di cinema con gli amici ancora migliori. Proietta facilmente commedie, drammi o film dell'orrore su larga scala, per una festa da non perdere.Caratteristiche principali:- Immagine luminosa da 2100 ISO lumen con sorgente di luce laser ALPD- Netflix, Prime Video e YouTube integrati- Risoluzione 1080p nativa- Dimensioni di proiezione grandi 180"- Regolazione della luminosità AI per una visualizzazione ottimale in qualsiasi ambiente- Potenti altoparlanti 2×10W con Dolby Audio™ per un suono di qualità teatrale** Dangbei Neo ** – Hub di intrattenimento sottile ed eleganteOra a 499€ (prezzo di listino: 599€ ) su Amazon IT: https://www.amazon.it/dp/B0BYZ5VWZ8 Il proiettore Dangbei Neo compatto e leggero è il regalo su misura per i viaggiatori frequenti e gli amanti del campeggio durante le festività natalizie. Con un peso di 1,42 kg uno spessore di soli 10,01 cm, il Neo sottile e compatto si infila facilmente nel bagaglio. Chiunque desideri la possibilità di guardare video, film e altro ancora durante il viaggio apprezzerà ricevere in regalo il Dangbei Neo in questa stagione.Caratteristiche principali:- Sottile con uno spessore di soli 10,01 cm- Pesa solo 1,42 kg per un facile movimento- Netflix integrato per uno streaming senza difficoltà- Vivi un'immagine sorprendente da 120"- 2 altoparlanti da 6 W con Dolby Audio™In questa stagione natalizia, il regalo perfetto per i propri cari è l'intrattenimento proiettato in grande stile con le offerte Smart Projector di Dangbei (dal 13 al 27 novembre). Non è mai stato così conveniente portare la magia della proiezione di qualità cinematografica direttamente in salotto o in camera da letto.