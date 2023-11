Lynx Air lance le vol inaugural entre Montréal et Orlando

Pour célébrer l’événement, Lynx lance un solde de sièges allant jusqu’à 35 % de rabais sur le tarif de base, et ce, vers toutes ses destinations soleil.

MONTRÉAL, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) a lancé aujourd’hui son deuxième vol international entre l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et l’aéroport international d’Orlando (MCO), poursuivant ainsi l’expansion rapide de son réseau depuis Montréal.



La compagnie aérienne la plus abordable du Canada a pris son envol pour la première fois en 2022. Son objectif est d’encourager plus de Canadiens à voler en offrant une excellente expérience de vol à un prix très abordable.

Pour célébrer le service inaugural de Lynx à Orlando, Lynx lance une vente de sièges d’une durée limitée, offrant jusqu’à 35 % de rabais sur les tarifs de base pour toutes les destinations soleil en utilisant le code promotionnel : SUN35. La promotion commence le 2 novembre 2023 et se termine le 3 novembre 2023*, à 23 h 59 (HNE). Pour connaître tous les détails et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com.

Le lancement d’aujourd’hui marque le début de l’expansion de Lynx aux États-Unis depuis Montréal à l’approche de l’automne et de l’hiver. Plus tard ce mois-ci, Lynx ajoutera également Tampa Bay à son réseau de Montréal. D’ici décembre 2023, Lynx offrira plus de 7 938 sièges par semaine à travers son réseau nord-américain à destination et en provenance de Montréal.

« Montréal est l’une de nos plaques tournantes à la croissance rapide, car elle a toujours été mal desservie par les transporteurs à bas prix, ce qui signifie que les tarifs aériens sont trop élevés depuis trop longtemps », mentionne Jim Sullivan, PDG de Lynx Air. « Lynx Air vise à changer cela. Que vous voyagiez à Orlando pour profiter des célèbres parcs thématiques, du golf de renommée mondiale ou simplement du beau temps, Lynx garantit une excellente expérience de vol à un prix extrêmement abordable. »

« L’expansion de Lynx Air à l’aéroport international d’Orlando a été remarquable », a déclaré Kevin Thibault, chef de la direction de la Greater Orlando Aviation Authority. « L’ajout de ce nouvel itinéraire vers Montréal souligne davantage l’engagement de Lynx envers nos clients communs, Orlando et la communauté du centre de la Floride. »

Calendrier des vols de Lynx à destination des États-Unis en provenance de Montréal

Date d’entrée en vigueur Fréquence Aéroport de départ Aéroport d’arrivée 02-Nov-2023 LUN.-MAR.-JEU.-DIM. YUL MONTRÉAL-TRUDEAU (YUL) AÉROPORT INTERNATIONAL D’ORLANDO (MCO) 02-Nov-2023 LUN.-MAR.-JEU.-DIM. AÉROPORT INTERNATIONAL D’ORLANDO (MCO) YUL MONTRÉAL-TRUDEAU (YUL)

Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Internet pour plus de détails sur le calendrier.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Il y a des restrictions.

Contact auprès des médias :

Paula Worthington

Worthington PR

paula@worthingtonpr.com

403-585-2429

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d’Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuve, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Très efficaces et fiables, les avions de Lynx sont 20 % plus économes en carburant que ceux de la génération précédente, ce qui permet de réduire l’empreinte carbone du transporteur aérien afin d’en faire l’un des plus respectueux de l’environnement du Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l’expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.