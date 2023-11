Iceberg Finance & iFinance Canada franchissent la marque de 1 milliard de dollars en prêts aux consommateurs

Réal Breton, PDG d’Iceberg Finance et iFinance Canada Le groupe Iceberg

Iceberg Finance et iFinance Canada dépassent 1 milliard de dollars en prêts, marquant une étape significative dans le financement à la consommation canadien.

Dépasser 1 milliard $ en prêts démontre notre dévouement envers les Canadiens. Notre innovation et nos valeurs nous distinguent comme principaux prêteurs.” — Réal Breton, PDG d’Iceberg Finance et iFinance Canada

TORONTO, ONTARIO, CANADA, November 2, 2023 /EINPresswire.com/ -- 1 milliard de dollars : Iceberg Finance et iFinance Canada franchissent une étape importante en matière de prêts à la consommation

2 Novembre 2023 (Toronto, Canada) - Iceberg Finance et sa compagnie sœur iFinance Canada (« le groupe Iceberg »), toutes deux spécialisées dans les technologies financières, ont franchi une étape importante avec plus d'un milliard de dollars de prêts accordés aux Canadiens à ce jour.

« Franchir le cap du milliard de dollars de prêts confirme notre engagement inébranlable à aider les Canadiens à répondre à leurs besoins financiers. Cette réalisation témoigne de l'innovation de nos programmes et de nos technologies, ainsi que de notre engagement en faveur de la croissance, qui fait de nous un prêteur spécialisé de premier plan au Canada. Nous avons toujours eu une approche distinctive basée sur les avancées technologiques et sur des valeurs fondamentales telles que la transparence, l'équité et la confiance des clients. Nous croyons que ces éléments ont contribué de façon significative à notre succès », a déclaré Réal Breton, PDG d'Iceberg Finance et d'iFinance Canada.

Depuis 1996, iFinance Canada est devenu un leader national dans les secteurs médical, dentaire et vétérinaire. Avec plus de 10 000 cliniques et commerçants offrant ses programmes de financement à l'échelle nationale, l'entreprise a aidé plus de 100 000 Canadiens à compléter l'achat de biens et de services de manière abordable.

En avril 2022, Iceberg Finance, un prêteur fintech offrant des programmes de financement pour les automobiles, les produits d'assurance, les garanties prolongées et les prêts personnels, a acquis iFinance Canada. « Cette acquisition a non seulement consolidé notre position en tant que prêteur spécialisé de premier plan au Canada, mais a également diversifié notre offre dans de nouveaux segments de marché. Notre objectif est d'aider les Canadiens à faire des achats plus importants dans de nombreux secteurs, et l'acquisition d'iFinance Canada nous a permis de le faire », explique Réal Breton.

Dans le domaine dynamique de la finance, le groupe Iceberg a excellé au cours des dernières années, en grande partie grâce à son engagement constant à exploiter les technologies de pointe développées en interne. Leur dernière innovation, développée au cours da la dernière année et baptisée LUCAS, révolutionne l'expérience de demande de prêt spécifiquement pour les emprunteurs et les partenaires d'iFinance Canada. Les améliorations notables comprennent l'intégration de vérifications de crédit qui n'ont pas d'impact sur les scores de crédit des emprunteurs, un modèle d'évaluation de crédit entièrement automatisé utilisant l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, des vérifications bancaires instantanées intégrées et des signatures électroniques incorporées. « De manière entièrement automatisée, le processus de prêt complet passe désormais en toute transparence de la demande de l'emprunteur au prêt financé en quelques minutes, un délai d'exécution qui, nous en sommes convaincus, s'aligne parfaitement sur les attentes des emprunteurs et des commerçants partenaires. Nous sommes très enthousiastes pour les années à venir, alors que nous poursuivons notre croissance à travers le pays dans toutes les industries que nous servons et plus encore », dit Réal Breton.

Le groupe Iceberg propose une approche unique, qui comble un marché que les banques traditionnelles choisissent tout simplement de ne pas combler. « Un milliard de dollars de rêves réalisés » témoigne de l'engagement du groupe Iceberg à soutenir financièrement les Canadiens. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais aussi de vies transformées lorsque les voies conventionnelles de financement n'ont pas abouti. Les médias sont invités à approfondir cette évolution, en mettant en évidence les rêves réalisés par d'innombrables Canadiens.

À propos de iFinance Canada

Fondée en 1996, iFinance Canada est une pierre angulaire de l'industrie canadienne du financement spécialisé, offrant diverses solutions de financement grâce à des technologies novatrices. Répondant à un large éventail de besoins, des soins de santé aux procédures médicales, vétérinaires et dentaires, en passant par les magasins de meubles, les bicyclettes électriques et l'électronique, iFinance Canada est réputée pour ses options de financement sur mesure. Opérant à partir de trois emplacements stratégiques à l'échelle nationale (Québec, Toronto et Vancouver), l'entreprise met l'accent sur son approche axée sur le client, ce qui lui permet d'atteindre un niveau élevé de satisfaction de la clientèle.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://ifinancecanada.com

A propos d'Iceberg Finance

Iceberg Finance offre des options de financement dans l'industrie automobile pour financer des véhicules, des produits d'assurance, des garanties prolongées et des prêts personnels. La société opère à travers ses trois bureaux canadiens (Québec, Toronto et Vancouver) et offre ses programmes en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta et dans toutes les provinces maritimes. Depuis son acquisition stratégique d’iFinance Canada en 2022, Iceberg Finance a amplifié son approche holistique du financement grâce à ses programmes de financement novateurs et à sa plateforme de prêts à la fine pointe de la technologie. En accordant la priorité à la flexibilité, à la transparence et à la satisfaction du client, Iceberg Finance se présente comme un paradigme du financement moderne, répondant aux besoins évolutifs des consommateurs individuels et des partenaires commerciaux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://icebergfinance.ca/

Découvrez LUCAS : L'outil iFinance avec des pré-approbations instantanées, simplifiant le processus de prêt pour les entreprises et leurs clients.