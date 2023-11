Aduro Clean Technologies désormais admise aux négociations sur le marché OTCQX Best Market, le meilleur des marchés de gré à gré

SARNIA, Province de l’Ontario, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies, Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société » (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui utilise le pouvoir de la chimie pour transformer les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets de plastique, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, est ravie d’annoncer son entrée sur le marché de gré à gré OTCQX® Best Market en provenance du marché hors cote OTCQB® Venture Market.



Rejoindre le marché OTCQX, le meilleur des marchés de gré à gré impose de répondre à des normes financières strictes, d’adopter les meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise et de se conformer aux lois applicables aux valeurs mobilières. Le passage à l’OTCQX représente une étape de taille pour Aduro qui devrait ainsi gagner en visibilité et en liquidités, tout en augmentant ses chances auprès des investisseurs. Autrement dit, c’est pour la société une excellente occasion d’accroître sa notoriété aux yeux des investisseurs américains.

Aduro commence à se négocier sur l’OTCQX sous le symbole « ACTHF » à compter d’aujourd’hui. Les investisseurs américains peuvent désormais accéder à des cotations de niveau II en temps réel et aux dernières informations financières de la société sur www.otcmarkets.com.

« Nous sommes fiers d’intégrer l’OTCQX, le meilleur marché de gré à gré, et nous espérons que cette évolution optimisera notre visibilité au sein de la communauté des investisseurs américains, renforcera nos liquidités et nous fera gagner en visibilité, tout en nous rendant plus crédibles aux yeux des actionnaires désireux de participer à notre épopée » a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro, avant de poursuivre : « Le passage au marché OTCQX récompense nos efforts constants pour gagner en transparence, en accessibilité et en matière d’engagement envers nos actionnaires à l’heure où nous développons notre programme d’engagement client tout en continuant à optimiser notre innovation technologique Hydrochemolytic™ ».

À propos d’OTC Markets Group, Inc.

OTC Markets Group, Inc. (OTCQX : OTCM) exploite des marchés réglementés pour la négociation de 12 000 titres américains et internationaux. Nos normes de divulgation d’information alimentées par les données constituent la clé de voûte de nos trois marchés publics : OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, et Pink® Open Market. Nos systèmes de négociation alternatifs OTC Link® fournissent une infrastructure de marché essentielle aux courtiers pour faciliter les négociations. Notre modèle novateur accorde aux entreprises un meilleur accès aux marchés financiers américains. OTC Link ATS, OTC Link ECN, et OTC Link NQB sont des systèmes de négociation propres réglementés par la SEC, l’autorité de tutelle américaine en charge de la réglementation et du contrôle des marchés financiers. Ils sont exploités par OTC Link LLC, un courtier détaillant immatriculé auprès de la FINRA, l’association fédérale américaine des agents de change et de la SEC, et membre de la SIPC.

Pour découvrir comment nous contribuons à une meilleure information et à des marchés plus efficiences, rendez-vous sur www.otcmarkets.com. Abonnez-vous au flux RSS d’OTC Markets

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquent les déchets plastiques, convertible le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énonces, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou développements que la société croit, prévoit ou anticipe sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la société incluent les conditions défavorables du marché et d’autres facteurs échappant au contrôle des parties. La société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf tel qu’exigé par le droit applicable.

La CSE n’a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

