Aline De Bona. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Rafael dos Santos, Aline De Bona, Sua Majestade Real Rainha Diambi e Luiza Pereira. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Aline De Bona. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile.

Aline De Bona Ganha O Prêmio de 'Melhor Escritora Do Mundo' No Palácio Do Parlamento Britânico Em Londres

Não tenho palavras para descrever a emoção que senti quando o meu nome foi anunciado como vencedora da categoria Melhor Escritora Brasileira no Mundo.” — Aline De Bona

LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDON, October 31, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. O evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu personalidades brasileiras de sucesso de diversos ramos e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christhian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria. O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.A vencedora Aline De Bona é carioca, nascida em 1976 e tem 3 filhos e 2 netas. Há 27 anos na Suíça, integrada, fala alemão e é formada em auxiliar de enfermagem. Trabalhou no comércio e em restaurantes. Através da “Life Coach”, lançou o livro autobiográfico "Beirando a Loucura". Especialista em inteligência emocional e autoconhecimento, é coach/mentora e palestrante realizando uma transição de carreira.Participou da premiação Melhor do Brasil no Mundo e segundo palavras de Aline “não tenho palavras para descrever a emoção que senti quando o meu nome foi anunciado como vencedora da categoria Melhor Escritora Brasileira no Mundo. O sonho realizado e a premiação foi a coroação com êxito do meu esforço e trabalho na divulgação do meu livro”. Ela busca a melhor versão de si mesma e tem como objetivo impactar a vida das pessoas, mostrando que, se ela conseguiu, todos podem conseguir.

Aline De Bona É Premiada Pela Revista High Profile Magazine No Palácio Do Parlamento Britânico