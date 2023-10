Efecto adverso imprevisto con el cabestrillo Altis: un estudio revela que 7 de 125 pacientes sufrieron dolor inguinal

Dr. Greg Vigna

En el estudio de JMIG, 7 de 125 mujeres manifestaron experimentar dolor inguinal en las 6 semanas siguientes a la colocación del cabestrillo Altis.

No se está advirtiendo a las mujeres del riesgo de los mini cabestrillos y estamos investigando estos casos.” — Greg Vigna, MD, JD

125 mujeres se sometieron a la implantación de un cabestrillo mediouretral de incisión única...En la Unidad de Cirugía Ambulatoria del hospital... 2 pacientes notificaron acontecimientos adversos (AA) imprevistos...En la Unidad de Cirugía Ambulatoria en una consulta...7 pacientes notificaron AA imprevistos" .... The Journal of Minimally Invasive Gynecology (JMIG). Vol. 30, nº 8, agosto de 2023.

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional especializado en negligencia en lesiones neurológicas, abogado especializado en cabestrillos mediouretrales, "En 2022, la revista New England Journal of Medicine estudió los mini cabestrillos y se determinó que estos no reducen materialmente el riesgo de dolor inguinal en comparación con los cabestrillos mediouretrales de longitud completa a los tres años de ser implantados, y parecen conllevar un mayor riesgo de relaciones sexuales dolorosas.”

The New England Journal of Medicine, 386; 13, 31 de marzo de 2022:

“Se asignó un total de 298 mujeres para recibir mini cabestrillos y otras 298 para recibir cabestrillos mediouretrales. A los 15 meses, 212 de 268 pacientes (79.1%) del grupo de mini cabestrillos y 189 de 250 pacientes (75.6%) del grupo de cabestrillos mediouretrales informaron resultados satisfactorios... A los 36 meses, el porcentaje de pacientes con dolor en la ingle o el muslo fue del 14.1% con los mini cabestrillos y del 14.9% con los cabestrillos mediouretrales. ... Los resultados con respecto a la calidad de vida y la función sexual fueron similares en los dos grupos, con la excepción de la dispareunia; entre las 290 mujeres que respondieron a un cuestionario validado, un 11.7% del grupo de mini cabestrillo informó experimentar dispareunia, y en el grupo de cabestrillo mediouretral, un 4.8% del grupo informó experimentarla.… Abdel-Fattah, M.D., et al.

El Dr. Vigna continúa diciendo: “En el estudio de la JMIG, 7 de 125 mujeres manifestaron experimentar dolor inguinal a los 6 meses de recibir un Altis, y esta complicación constituyó un "acontecimiento adverso imprevisto", según los autores. El artículo de Fattah informó que el 14.1% de las mujeres que se habían sometido a un mini cabestrillo presentaban dolor inguinal a los tres años, y más de la mitad de ellas necesitaban "algún tipo de analgésico". Se trata de complicaciones frecuentes que requieren una advertencia.”

El Dr. Vigna añade: "El estudio de Dejene, de 15 años de duración, incluyó a 334,601 mujeres a las que se les implantaron cabestrillos mediouretrales. Este estudio informó que el 7.9% de estas mujeres necesitaron una intervención quirúrgica para cortar la malla o retirar total o parcialmente la malla cortada por complicaciones causadas por el cabestrillo. Además, el 17.9% de t334.601 se sometió a otra intervención quirúrgica para el tratamiento de la incontinencia por un cabestrillo mediouretral que fracasó.”

El Dr. Vigna concluye: "No se está advirtiendo a las mujeres del riesgo de los mini cabestrillos y estamos investigando estos casos. No se advierte a las mujeres de que la posición de la FDA sobre los mini cabestrillos es que "no se ha demostrado adecuadamente la seguridad y eficacia de estos para la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina". Las mujeres merecen la verdad.”

Según el Dr. Vigna, los SÍNTOMAS DE ALERTA ROJA del dolor miofascial causados por los cabestrillos transobturadores Coloplast Altis y Aris y los cabestrillos transobturadores Boston Scientific Solyx y Obtryx son, entre otros:

1. Dolor inguinal

2. Dolor de cadera

3. No poder usar pantalones ajustados

4. Dolor o adormecimiento del clítoris

5. Dolor intenso que hace imposible la penetración vaginal

6. Dolor de cóccix

7. Dolor anorrectal

8. Dolor de vejiga

9. Dolor al sentarse

El Dr. Greg Vigna, MD, JD es un abogado de California y Washington DC que se especializa en daños catastróficos y en las lesiones neurológicas causadas por los cabestrillos mediouretrales, incluidas la neuralgia ilioinguinal, la del pudendo, la del obturador, y el síndrome de dolor regional complejo. Ben Martin es un abogado nacional especializado en lesiones farmacéuticas con sede en Dallas, Texas. Estos abogados representan a mujeres en tribunales de todo el país.

