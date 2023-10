La Fondation Asie Pacifique du Canada accueille l’honorable Baljit Singh Chadha et Suromitra Sanatani au sein de son conseil d’administration

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de la Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) a nommé deux nouveaux membres et est heureux d’accueillir l’honorable Baljit Singh Chadha et Suromitra Sanatani.

L’honorable Baljit S. Chadha, C. P., est président et fondateur de Balcorp Limited, une société de commerce international et de marketing dont le siège social est à Montréal et qui possède des bureaux à New Delhi et à Mumbai. Entrepreneur canadien prospère et philanthrope, il possède des connaissances et une expertise approfondies en matière de commerce international, en particulier avec l’Inde, et de planification stratégique, en 2003, M. Chadha a été nommé au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité du Canada, avec une nomination simultanée au Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Suromitra Sanatani, LL. B., est une administratrice indépendante et actuellement présidente du conseil d’administration de Postes Canada, présidente du comité d’examen indépendant de RBC Gestion mondiale d’actifs et administratrice de Purolator Holdings. Mme Sanatani a commencé sa carrière dans le domaine du contentieux avant d’occuper des postes de direction dans les secteurs public, privé et à but non lucratif. Auparavant, elle a siégé à divers conseils d’administration, notamment de Travel Alberta, de l’aéroport international d’Edmonton, de la Société canadienne du sang, de la Fondation Michael Smith pour la recherche en santé et de l’aéroport international de Victoria, et elle a été membre du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et présidente du Musée royal de la Colombie-Britannique.

« Nous souhaitons la bienvenue à Suromitra et Baljit au sein de notre conseil d’administration, a déclaré l’honorable Pierre Pettigrew, président du conseil de la Fondation Asie Pacifique. Je sais que leur sens aigu des affaires, leur approche stratégique de la gouvernance et leur expérience éprouvée au sein de conseils d’administration de haut niveau dans les secteurs privé et public ne feront que renforcer le conseil de la FAP Canada en cette période charnière des relations entre le Canada et l’Asie, alors que nous cherchons à consolider notre présence et notre objectif dans la région Indo-Pacifique. »

Jeff Nankivell, président et chef de la direction de la FAP Canada, a ajouté : « Alors que nous cherchons à étendre notre réseau de Canadiens ayant des liens avec l’Asie et à approfondir notre engagement au Canada et dans les économies dynamiques de l’Asie Pacifique, je me réjouis de la vision stratégique et du leadership de haut niveau que Suromitra et Baljit apporteront au conseil d’administration de notre Fondation ».

Les intérêts commerciaux de M. Chadha, par l’intermédiaire de Balcorp, comprennent les produits alimentaires agricoles, les aliments transformés et les produits de foresterie. Ses fonctions d’administrateur et de membre s’étendent à de nombreuses communautés au Canada et à l’étranger. Ses engagements passés et actuels comprennent les rôles de gouverneur de l’Institut économique de Montréal; président d’honneur de l’Institut Historica-Dominion de Toronto; directeur du Congrès international des noix, en Espagne; conseiller en affaires indo-canadiennes au cabinet du maire de Montréal, Pierre Bourque; membre du conseil consultatif de la Chambre de commerce indo-canadienne de Toronto; et directeur de l’Association des Maisons de Commerce Extérieur du Québec, à Montréal. Établi à Montréal, M. Chadha est un ancien membre émérite de la Fondation Asie Pacifique du Canada et gouverneur émérite de l’Université Concordia, à Montréal. Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences de l’Université de Bombay et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Concordia.

Mme Sanatani est l’ancienne vice-présidente de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante pour la Colombie-Britannique et le Yukon, où elle représentait les intérêts des petites et moyennes entreprises de ces régions. Elle a joué un rôle essentiel dans la création de Partnerships BC (aujourd’hui Infrastructure BC), une société d’État spécialisée dans les partenariats public-privé, où elle était vice-présidente des relations avec les entreprises et le gouvernement. Dans le cadre de ses activités de consultante, Mme Sanatani a notamment dirigé des consultations avec les Premières Nations dans l’ensemble de la Colombie-Britannique et fourni des conseils stratégiques à des cadres supérieurs dans les secteurs de la finance, des services publics et du transport. Établie à Vancouver, elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Victoria et d’un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.

