Le pacte vert du numérique ou le développement informatique au service des critères environnementaux de l'ESG

BUDAPEST, Hongrie, 30 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'obligation d'établir des rapports de durabilité en réponse aux attentes croissantes de leurs partenaires commerciaux à l'échelle nationale et internationale va crescendo pour les entreprises. Nous avons analysé comment la solution développée par la société hongroise Grape Solutions peut les aider à mieux se conformer aux directives ESG.



La directive européenne ESG encourage les entreprises de toute taille à privilégier un écosystème en faveur d'une transition énergétique verte, d'une responsabilité sociale, et d'une politique de gouvernance transparente. La directive européenne dite « NFRD - Non-Financial Reporting Directive » encadre depuis 2018 les déclarations de performance extra-financière des grandes entreprises cotées en bourse, banques et entités de plus de 500 salariés. La directive dite « CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive », qui entrera en vigueur à compter de 2024, en élargit le champ d'application à 50 000 sociétés européennes, en renforçant l'obligation de transparence des informations relatives aux effets environnementaux et de l'évolution financière des initiatives vertes et durables.

« Les solutions logicielles sont les outils les mieux adaptés aux critères environnementaux de l'analyse extra-financière. Force est de constater que nos clients sont en recherche de suites spécialisées qui appuient leurs objectifs de durabilité et d'efficacité énergétique. Ces technologies permettent non seulement la garantie d'une utilisation raisonnée de la ressource énergétique, et notamment l'électricité, mais également de considérables économies de charges d'exploitation » a déclaré Sándor Kerekes, consultant en solutions logicielles énergétiques chez Grape Solutions Plc, avant d'expliquer :

« Nous travaillons actuellement sur un projet visant à étudier l'efficacité énergétique d'une installation pouvant accueillir 20 000 personnes au moyen de solutions logicielles permettant d'identifier à la fois les zones et les opérations qui occasionnent un gaspillage de l'énergie. Notre solution Erbor détermine le chauffage ou le refroidissement optimal d'une pièce donnée en tenant compte des conditions environnementales internes et externes et en analysant la température extérieure, le nombre d'occupants dans la pièce et les émissions de chaleur. Elle établit ensuite un ensemble de règles pour maintenir la pièce à température optimale, par exemple 22 degrés Celsius ».

Les entreprises développent de plus en plus de stratégies d'autonomie énergétique, en exploitant notamment l'énergie solaire pour doper leur souveraineté énergétique. Et Sándor Kerekes de poursuivre : « Les entreprises ont le premier rôle pour influencer la conscience énergétique du grand public. Des logiciels dédiés au suivi de la production et de l'usage attendus pourront leur indiquer les quantités d'électricité à obtenir du réseau central. Nous proposons également toute une gamme de solutions ESG dans notre portefeuille logiciel pour aider les entreprises à obtenir les bons scores environnementaux visés par la directive ESG grâce à l'énergie verte, mais aussi par le biais de décisions prises à la suite de l'analyse des données ».

Contact :

Dorina Páll pall.dorina@grape.solutions