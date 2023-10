King Faisal Specialist Hospital and Research Centre Apresenta Suas Inovações e Soluções de Saúde na Global Health Exhibition

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) está participando como parceiro de saúde estratégico na Global Health Exhibition 2023 de três dias, com início amanhã em Riade.



O hospital, no seu pavilhão da exposição que acompanha o fórum, mostrará suas inovações e soluções de saúde mais proeminentes no âmbito das suas direções estratégicas destinadas a fortalecer sua posição como pioneiro do conhecimento por meio da educação, pesquisa, inovação e prestação de cuidados de saúde com os mais altos níveis de qualidade e segurança.

Sua Excelência Dr. Majid Ibrahim Al Fayyadh, CEO do King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, falou sobre o evento: O Reino da Arábia Saudita está trabalhando para consolidar a sua posição como líder global no campo da inovação, promovendo um ecossistema dinâmico que abraça as mais recentes tecnologias, apoiando o futuro dos cuidados de saúde e se estabelecendo como um destino mundial.

O Dr. Majid Ibrahim Al Fayyadh salientou que a participação do KFSH&RC na exposição está alinhada ao contexto do seu compromisso de promover a inovação no setor da saúde, do nível nacional ao global, e de apoiar tudo o que contribui para proporcionar os mais altos níveis de cuidados de saúde e a melhor experiência para o paciente.

O KFSH&RC apresenta aos visitantes da exposição suas várias inovações e soluções de saúde e seu impacto na melhoria dos resultados dos cuidados de saúde e da experiência do paciente, e na melhoria da eficiência operacional em vários campos médicos, incluindo a jornada do paciente, pesquisa biomédica espacial, medicina genômica, gerenciamento de capacidade, produção de medicamentos radio farmacêuticos e tratamento com células T (células CAR-T).

O KFSH&RC está pronto para exibir suas inovações, demonstrando sua liderança na pesquisa espacial biomédica. Isso é ressaltado pela sua liderança na supervisão de quatro experimentos de pesquisa em ciências celulares conduzidos no espaço, solidificando o papel pioneiro do hospital na promoção da inovação internacional. Além disso, o hospital apresentará seu programa de tratamento com reengenharia de células T para pacientes com câncer, um aprimoramento significativo no atendimento médico especializado dentro do Reino. Esse avanço também se traduz na redução dos encargos financeiros e de saúde, uma vez que os pacientes não são mais obrigados a procurar tratamento no exterior.

O KFSH&RC é considerado um dos mais proeminentes do mundo na prestação de cuidados de saúde especializados, um pioneiro em inovação e um centro avançado de pesquisa e educação médica. O hospital também trabalha no desenvolvimento tecnologias médicas e disseminação dos cuidados de saúde em todo o mundo em parceria com as principais instituições locais, regionais e internacionais, para alcançar um serviço de classe mundial nos campos clínico, de pesquisa e educacional.

