Mohawk Industries kondigt resultaten Q3 aan

CALHOUN, Ga., Oct. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettoverlies van $ 760 miljoen aan over het derde kwartaal van 2023 en een verlies per aandeel van $ 11,94 ten gevolge van niet-monetaire bijzondere waardeverminderingen van $ 876 miljoen. Gezien de huidige marktkapitalisatie van het bedrijf en de aanhoudende uitdagende macro-economische omstandigheden en hogere disconteringsvoet werden de goodwill en immateriële activa opnieuw geëvalueerd, wat resulteerde in de bijzondere waardeverminderingen. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 174 miljoen en de aangepaste winst per aandeel ("WPA") bedroeg $ 2,72, uitgezonderd bijzondere waardeverminderingen en andere eenmalige lasten. De netto-omzet voor het derde kwartaal van 2023 bedroeg $ 2,8 miljard, ofwel een daling van 5,2% zoals gerapporteerd en 8,1% op basis van historische, constante valuta en dagen ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor het derde kwartaal van 2022 rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van $ 2,9 miljard, een nettoverlies van $ 534 miljoen en een verlies per aandeel van $ 8,40. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 212 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 3,34, uitgezonderd bijzondere waardeverminderingen en andere eenmalige kosten.



Voor de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2023 rapporteerde het bedrijf een nettoverlies van $ 579 miljoen en een verlies per aandeel van $ 9,10. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 462 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 7,23, uitgezonderd bijzondere waardeverminderingen en andere eenmalige kosten. Over de eerste negen maanden van 2023 bedroeg de netto-omzet $ 8,5 miljard, ofwel een daling van 6,2% zoals gerapporteerd en 8,7% op basis van historische, constante valuta en dagen ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor de periode van negen maanden eindigend op 1 oktober 2022 rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van $ 9,1 miljard, een nettoverlies van $ 8 miljoen en een verlies per aandeel van $ 0,13; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 739 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 11,56, uitgezonderd bijzondere waardeverminderingen en andere eenmalige kosten.

Over de resultaten van het bedrijf in het derde kwartaal verklaarde voorzitter en CEO Jeff Lorberbaum: "Onze resultaten voor dit kwartaal strookten met onze verwachtingen, gezien onze sector in alle regio's onder aanhoudende druk stond, hoofdzakelijk als gevolg van beperkte residentiële investeringen en verdere bezuinigingen door de consument. Onze prestaties in het derde kwartaal werden seizoensgebonden beïnvloed door vakanties in Europa, waardoor onze omzet en winst daalden ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Lagere materiaal- en energiekosten compenseerden de daling in zowel prijs als mix. Daarnaast werden we geconfronteerd met negatieve wisselkoerseffecten van ongeveer $ 20 miljoen op de bedrijfsresultaten of $ 0,25 op de winst per aandeel. Bedrijfsbreed konden we voordeel halen uit kostenbesparingen, productiviteitsinitiatieven en lagere inkoopkosten. We beheersen ons werkkapitaal en genereerden een sterke vrije kasstroom van $ 385 miljoen in dit kwartaal en $ 660 miljoen tot op heden.

Tijdens dit kwartaal verhoogden centrale banken over de hele wereld de rentetarieven om hun economieën te vertragen en de inflatie te beperken. Deze maatregelen hebben invloed op nieuwbouw en verbouwingen in zowel de residentiële als de commerciële sector, waardoor uitgaven voor nieuwe projecten worden uitgesteld. De hypotheekrentes zijn in de VS gestegen tot het hoogste niveau in meer dan twee decennia, waardoor de woningmarkt onder druk staat en de renovatie van woningen afneemt. Europese consumenten stellen grote aankopen zoals vloerbedekking uit vanwege de hogere energiekosten, inflatie en onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Omdat de aankoop van vloerbedekking doorgaans kan worden uitgesteld, ondervindt onze sector hier meer nadeel van dan andere sectoren. Door de hoge vaste productiekosten van vloerbedekking neemt de concurrentie toe naarmate de sector stagneert en marktpartijen hun verkoop proberen op te drijven om de absorptie te maximaliseren. Hierdoor zijn onze gemiddelde verkoopprijzen en productmix teruggelopen, waarvoor werd gecompenseerd door lagere materiaal- en energiekosten, herstructureringsvoordelen en procesoptimalisatie.

De verwachte heropleving van de woningmarkt laat op zich wachten waardoor we in afwachting hiervan onze activiteiten aansturen om onze resultaten en kasstroom te optimaliseren. Er worden maatregelen getroffen om onze volumes te verhogen terwijl we de marges en bedrijfskosten onder controle houden. We hebben uiteenlopende productassortimenten gelanceerd, selectieve promoties opgezet en ons marktaandeel in het nieuwbouwkanaal vergroot. Ter ondersteuning van onze concurrentiepositie zal de productie van oudere keramische producten in Italië worden stilgelegd en wordt de productie van harde luxevinyltegels in de VS omgezet naar een rechtstreeks extrusieproces. Deze herstructureringen zullen resulteren in een eenmalige last van ongeveer $ 55 miljoen, waarvan $50 miljoen niet-monetair is. Deze initiatieven zouden onze winstgevendheid met $30 miljoen per jaar moeten verhogen door een toename van onze productiviteit, een verlaging van de productiekosten en de optimalisatie van onze productieflexibiliteit.

Op dit moment zijn onze Europese uitbreidingen in isolatie en porseleinplaten in uitvoering en onze Amerikaanse premium laminaat- en luxevinylprojecten worden verder in werking gesteld. De uitbreiding van de productie van Europees laminaat en Amerikaanse kwartswerkbladen zou in de tweede helft van 2024 moeten van start gaan. In het kader van de integratie van onze overnames in Mexico en Brazilië hebben we het algemeen management, de verkoop- en administratieve afdelingen geconsolideerd en daarnaast het productaanbod, de operationele efficiëntie en het klantenbestand van de bedrijven uitgebreid. Hoewel de Mexicaanse en Braziliaanse markten kampen met een afgenomen vraag en lagere marges, verwachten we meer voordeel uit onze overnames te halen naarmate deze markten zich herstellen.

Over het derde kwartaal rapporteerde het Global Ceramic Segment een daling van de netto-omzet met 0,5%, of een daling van 6,0% op basis van historische gegevens, constante valuta en het aantal dagen. De gerapporteerde operationele marge van het segment was negatief met 32,5%, of 8,0% op aangepaste basis, ten gevolge van de ongunstige prijs- en productmix, tijdelijke productiestops, lagere volumes en ongunstige wisselkoerseffecten, waarvoor gedeeltelijk werd gecompenseerd door de toegenomen productiviteit. Onze keramische producten presteerden beter in de VS door de introductie van innovatieve producten en een hoger serviceniveau. Hierdoor konden we onze marktpositie in de nieuwbouw en commerciële markt uitbreiden. Dankzij onze investeringen in nieuwe decoratietechnologieën, polijsttechnieken en mozaïeken kunnen we binnenlandse alternatieven bieden voor geïmporteerd hoogwaardig keramiek. Ter uitbreiding van onze verkoop van werkbladen in kwarts introduceren we meer stijlvolle collecties die berusten op nieuwe technologieën om meer toegevoegde waarde te bieden. In Europa ondervinden de detailhandel en nieuwbouwsector de gevolgen van de economische onzekerheid. Om de omzet op te drijven, introduceren we gerichte promotionele acties per geografische regio en per kanaal. Gezien de aardgasprijzen met meer dan 80% zijn gedaald ten opzichte van hun hoogtepunt, hebben we onze prijzen hierop afgestemd. De verkoop van onze hoogwaardige porseleinen platen blijft toenemen en we maken optimaal gebruik van onze recente capaciteitsuitbreiding. Voor wat betreft Latijns-Amerika hebben we onze kostenstructuren teruggebracht om in te spelen op langzamere, meer concurrerende marktomstandigheden. Naarmate we onze overnames integreren, ontvangen we toezeggingen van klanten om de verkoop via alle kanalen en in alle prijsklassen uit te breiden op basis van de gecombineerde productportefeuille.

Over het derde kwartaal daalde de netto-omzet van ons segment Vloerbedekking Rest van de Wereld met 2,6%, of 5,0% op basis van historische gegevens en constante valuta. De gerapporteerde operationele marge van het segment was negatief met 22,4%, of 10,9% op aangepaste basis, wat een verbetering betekende ten opzichte van vorig jaar doordat het profijt van grondstoffen, energie en minder onderbrekingen compenseerde voor de ongunstige prijzen, de productmix en wisselkoersen. Plaatvinyl presteert nog steeds beter dan andere categorieën vloerbedekking waardoor we de productie hebben opgevoerd om te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag. Onze verkoop van laminaat en luxevinyltegels staat onder druk in de zwakkere markt waar we op inspelen met nieuwe producten, merchandising en gerichte promoties om de volumes te optimaliseren. De doorgevoerde herstructurering ter ondersteuning van de omschakeling van ons aanbod luxevinyltegels voor residentieel gebruik van flexibele naar harde kernen resulteerde in positieve verkoopresultaten. Onze activiteit op het gebied van panelen is teruggelopen door een afname van renovatiewerkzaamheden, bouwprojecten en industriële vraag. De verkoop van ons hoogwaardige assortiment HPL-panelen is gestegen door de uitbreiding van ons klantenbestand. Het volume van onze isolatieproducten steeg in het derde kwartaal waardoor de marges vergelijkbaar waren met die van het voorgaande jaar. De prijsstelling in de isolatiebranche daalde in lijn met de inkoopkosten, met regionale schommelingen door de ingebruikname van nieuwe productiefaciliteiten. Australië en Nieuw-Zeeland zagen de industrie vertragen gedurende het kwartaal waardoor onze verkoop in beide landen licht daalde. Om de verkoopvolumes te verhogen en onze marges in evenwicht te houden, introduceren we nieuwe collecties in verschillende vezelcategorieën, versterken we de marketing van onze hoogwaardige productlijnen en implementeren we gerichte promoties om in te spelen op de evoluerende vraag.

De omzet van ons segment Vloerbedekking Noord-Amerika daalde in het derde kwartaal met 11,7%, of 12,2% op basis van historische gegevens. De gerapporteerde operationele marge van het segment was negatief met 17,4%, of 8,1% op aangepaste basis, door de ongunstige prijs- en productmix, afgenomen volumes en een lagere productiviteit ten gevolge van onderbenutting van de productiefaciliteiten, waarvoor gedeeltelijk werd gecompenseerd door de lagere inflatie. De concurrentie is toegenomen in alle productcategorieën, en dus bleven we investeren in nieuwe producten en merchandisingsystemen om onze aanwezigheid in de detailhandel te bevorderen. Ook intensiveerden we ons aandeel in het nieuwbouwkanaal dankzij regionale en nationale bouwbedrijven. Ter verlaging van de kosten, de verbetering van de efficiëntie en optimalisering van het materiaalgebruik implementeren we momenteel verschillende projecten. Op het gebied van residentiële tapijtproducten breiden we onze premium collecties uit met superieure stijlen en kenmerken om onze productmix te optimaliseren. Voor milieubewuste consumenten breiden we ons aanbod duurzaam gerecycleerd polyester uit. Ons assortiment vinylplaten blijft het goed doen bij prijsbewuste consumenten. Als alternatief voor luxevinyltegels van PVC hebben we een nieuwe veerkrachtige polymeerkern geïntroduceerd die nog milieuvriendelijker en meer krasbestendig is. De uitbreiding van de productie van luxevinyltegels wordt voortgezet aan de westkust, naast het nieuwe extrusieproces in Georgia, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 volledig operationeel zal zijn. Onze nieuwe laminaatcollecties werden positief ontvangen aangezien consumenten hoogwaardige looks wensen tegen betaalbare prijzen, en zullen verder worden geïntensiveerd in de detailhandel en bouwmarkten.

Gezien de huidige teruggang in de sector sturen we de beheersbare aspecten van onze activiteiten aan in overeenstemming met de regionale marktsituatie. In al onze regio's leiden de hoge rentetarieven en de aanhoudende inflatie tot een afname van de discretionaire uitgaven van de consument, waardoor verbouwingsprojecten en de aankoop van nieuwbouwwoningen worden uitgesteld. Ook commerciële investeringen komen onder druk te staan naarmate het ondernemerssentiment afneemt. In al onze markten neemt de concurrentie toe om de productiecapaciteit te vergroten, wat gecompenseerd moet worden door lagere inkoopkosten. We verbeteren onze volumes door verbeterde producten en merchandising, gerichte promoties en de uitbreiding van ons aandeel in de best presterende verkoopkanalen, terwijl we onze marges en bedrijfskosten op peil houden. Bedrijfsbreed implementeren we productiviteits-, besparings- en herstructureringsinitiatieven om onze kosten te drukken en onze resultaten te verbeteren. We zetten het beheer van ons werkkapitaal voort ter optimalisatie van onze kasstromen. Naar verwachting zullen de wisselkoersen een negatieve invloed blijven hebben op de winst. Op basis van deze factoren verwachten we dat onze aangepaste winst per aandeel over het vierde kwartaal tussen $ 1,80 en $ 1,90 zal uitkomen, uitgezonderd eenmalige kosten. Dit betekent dat onze aangepaste winst per aandeel over het hele jaar 2023 meer dan $ 9,00 zou moeten bedragen.

De vloerbedekkingssector vertoonde in het verleden grotere cyclische pieken en dalen dan andere bouwproducten te wijten aan het uitstelbare aspect. De fundamentele waarden van ons bedrijf blijven stabiel waardoor we voordeel zullen halen uit de significante toegenomen vraag wanneer de sector weer opleeft. Door de verouderende huizenmarkt in de VS gaf meer dan 80% van de huiseigenaren die deelnamen aan recente enquêtes van JP Morgan, aan dat ze renovatieprojecten op korte termijn overwegen. Na jaren van achterblijvende nieuwbouw zal er de komende jaren bovendien veel vraag naar nieuwbouw zijn. Naarmate de economische vooruitzichten verbeteren, zal ook de commerciële activiteit toenemen. Als wereldwijde marktleider in vloerbedekkingen is Mohawk goed gepositioneerd om voordeel uit deze opportuniteiten te halen."

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net sales $ 2,766,186 2,917,539 8,522,837 9,086,390 Cost of sales 2,074,179 2,203,878 6,455,479 6,697,404 Gross profit 692,007 713,661 2,067,358 2,388,986 Selling, general and administrative expenses 549,641 523,479 1,646,156 1,510,076 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 876,108 695,771 Operating income (loss) (733,742 ) (505,589 ) (454,906 ) 183,139 Interest expense 20,144 13,797 60,138 37,337 Other (income), net (8,551 ) (1,242 ) (6,902 ) (1,622 ) Earnings (loss) before income taxes (745,335 ) (518,144 ) (508,142 ) 147,424 Income tax expense 14,954 15,569 70,657 155,193 Net earnings (loss) including noncontrolling interests (760,289 ) (533,713 ) (578,799 ) (7,769 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests 170 256 205 440 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (760,459 ) (533,969 ) (579,004 ) (8,209 ) Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (11.94 ) (8.40 ) (9.10 ) (0.13 ) Weighted-average common shares outstanding – basic 63,682 63,534 63,648 63,923 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (11.94 ) (8.40 ) (9.10 ) (0.13 ) Weighted-average common shares outstanding – diluted 63,682 63,534 63,648 63,923

Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net cash provided by operating activities $ 512,034 224,774 1,032,907 427,435 Less: Capital expenditures 127,419 150,044 372,565 430,084 Free cash flow $ 384,615 74,730 660,342 (2,649 ) Depreciation and amortization $ 149,570 153,466 476,112 436,449

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 518,452 326,971 Short-term investments — 110,000 Receivables, net 1,943,147 2,003,261 Inventories 2,519,709 2,900,116 Prepaid expenses and other current assets 523,017 513,981 Total current assets 5,504,325 5,854,329 Property, plant and equipment, net 4,788,825 4,524,536 Right of use operating lease assets 404,477 400,412 Goodwill 1,125,434 1,827,968 Intangible assets, net 854,427 823,100 Deferred income taxes and other non-current assets 461,007 370,689 Total assets $ 13,138,495 13,801,034 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 922,697 1,542,139 Accounts payable and accrued expenses 2,159,499 2,256,097 Current operating lease liabilities 106,378 106,511 Total current liabilities 3,188,574 3,904,747 Long-term debt, less current portion 1,675,590 1,019,984 Non-current operating lease liabilities 314,984 306,617 Deferred income taxes and other long-term liabilities 687,957 744,629 Total liabilities 5,867,105 5,975,977 Total stockholders' equity 7,271,390 7,825,057 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,138,495 13,801,034

Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1,091,672 1,096,656 3,306,368 3,319,982 Flooring NA 962,222 1,089,634 2,917,337 3,261,082 Flooring ROW 712,292 731,249 2,299,132 2,505,326 Consolidated net sales $ 2,766,186 2,917,539 $ 8,522,837 9,086,390 Operating income (loss): Global Ceramic $ (355,304 ) (559,706 ) (207,953 ) (305,099 ) Flooring NA (166,973 ) 64,672 (131,787 ) 260,026 Flooring ROW (159,569 ) 45,508 2,590 304,265 Corporate and intersegment eliminations (51,896 ) (56,063 ) (117,756 ) (76,053 ) Consolidated operating income (loss) $ (733,742 ) (505,589 ) (454,906 ) 183,139 Assets: Global Ceramic $ 4,905,861 4,866,822 Flooring NA 3,911,708 4,490,502 Flooring ROW 3,857,628 4,036,675 Corporate and intersegment eliminations 463,298 407,035 Consolidated assets $ 13,138,495 13,801,034

Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (760,459 ) (533,969 ) (579,004 ) (8,209 ) Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,081 34,460 120,732 38,118 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 4,476 1,544 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 92,476 45,000 Release of indemnification asset (1,890 ) — (2,850 ) 7,324 Income taxes – reversal of uncertain tax position 1,890 — 2,850 (7,324 ) Income taxes – impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (12,838 ) (10,168 ) (12,838 ) (10,168 ) Income tax effect of adjusting items (19,594 ) (20,487 ) (40,234 ) (23,291 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 173,657 212,008 461,716 738,765 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.72 3.34 7.23 11.56 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,934 63,534 63,883 63,923

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) September 30, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 922,697 Long-term debt, less current portion 1,675,590 Total debt 2,598,287 Less: Cash and cash equivalents 518,452 Net debt $ 2,079,835

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) December 31,2022 April 1,2023 July 1,2023 September 30,2023 September 30,2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 33,552 80,276 101,214 (760,289 ) (545,247 ) Interest expense 14,601 17,137 22,857 20,144 74,739 Income tax expense 2,917 28,943 26,760 14,954 73,574 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (96 ) (38 ) 3 (170 ) (301 ) Depreciation and amortization(1) 159,014 169,909 156,633 149,570 635,126 EBITDA 209,988 296,227 307,467 (575,791 ) 237,891 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 33,875 8,971 33,682 47,606 124,134 Inventory step-up from purchase accounting 1,218 3,305 1,276 (105 ) 5,694 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 876,108 876,108 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 990 48,022 43,464 101,707 Release of indemnification asset (89 ) (857 ) (103 ) (1,890 ) (2,939 ) Adjusted EBITDA $ 254,223 308,636 390,344 389,392 1,342,595 Net debt to adjusted EBITDA 1.5

(1) Includes accelerated depreciation of $15,915 for Q4 2022, $23,019 for Q1 2023, $7,978 for Q2 2023 and ($525) for Q3 2023.





Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,766,186 2,917,539 8,522,837 9,086,390 Adjustment for constant shipping days 2,473 — 18,829 — Adjustment for constant exchange rates 11,230 — 61,566 — Adjustment for acquisition volume (97,312 ) — (306,349 ) — Adjusted net sales $ 2,682,577 2,917,539 8,296,883 9,086,390

Three Months Ended September 30, 2023 October 1, 2022 Global Ceramic Net sales $ 1,091,672 1,096,656 Adjustment for constant shipping days 2,472 — Adjustment for constant exchange rates 19,362 — Adjustment for acquisition volume (82,571 ) — Adjusted net sales $ 1,030,935 1,096,656 Flooring NA Net sales $ 962,222 1,089,634 Adjustment for acquisition volume (5,233 ) — Adjusted net sales $ 956,989 1,089,634

Flooring ROW Net sales $ 712,292 731,249 Adjustment for constant exchange rates (8,132 ) — Adjustment for acquisition volume (9,509 ) — Adjusted net sales $ 694,651 731,249

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Gross Profit $ 692,007 713,661 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 42,663 30,422 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Adjusted gross profit $ 734,565 745,484

Adjusted gross profit as a percent of net sales 26.6 % 25.6 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 549,641 523,479 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (4,420 ) (4,117 ) Legal settlements, reserves and fees (43,464 ) (45,000 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 501,757 474,362

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.1 % 16.3 %

Reconciliation of Operating Income (loss) to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Mohawk Consolidated Operating earnings (loss) $ (733,742 ) (505,589 ) Adjustments to operating earnings (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,083 34,539 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 Adjusted operating income $ 232,808 271,122

Adjusted operating income as a percent of net sales 8.4 % 9.3 %





Global Ceramic Operating earnings (loss) $ (355,304 ) (559,706 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 17,762 3,366 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 425,232 688,514 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) — Adjusted segment operating income $ 87,585 132,174

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.0 % 12.1 %

Flooring NA Operating income (loss) $ (166,973 ) 64,672 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 27,323 20,223 Legal settlements and reserves 1,500 — Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up — 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 215,809 1,407 Adjusted segment operating income $ 77,659 87,703

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 8.0 %

Flooring ROW Operating income (loss) $ (159,569 ) 45,508 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,836 10,950 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 235,067 5,850 Adjusted segment operating income $ 77,334 62,308

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.9 % 8.5 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (51,896 ) (56,063 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 162 — Legal settlement, reserves and fees 41,964 45,000 Adjusted segment operating (loss) $ (9,770 ) (11,063 )

Reconciliation of Earnings (Loss) Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Earnings (loss) before income taxes $ (745,335 ) (518,144 ) Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests (170 ) (256 ) Adjustments to earnings (loss) including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,081 34,460 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 Release of indemnification asset (1,890 ) — Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 219,153 258,232

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Income tax expense $ 14,954 15,569 Income taxes – reversal of uncertain tax position (1,890 ) — Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 12,838 10,168 Income tax effect of adjusting items 19,594 20,487 Adjusted income tax expense $ 45,496 46,224 Adjusted income tax rate 20.8 % 17.9 %





Het Bedrijf verstrekt zijn verkorte geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met US GAAP en bepaalde niet binnen US GAAP gedefinieerde financiële indicatoren. Overeenkomstig de voorschriften van de Securities and Exchange Commission geven de bovenstaande tabellen een reconciliatie van de niet binnen GAAP gedefinieerde financiële indicatoren van het Bedrijf met de meest directe binnen US GAAP vergelijkbare gedefinieerde indicatoren. Alle hierboven vermelde, niet binnen GAAP gedefinieerde indicatoren dienen te worden beschouwd als aanvulling op de vergelijkbare binnen US GAAP gedefinieerde indicatoren en zijn mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke door andere ondernemingen gehanteerde indicatoren. Het Bedrijf meent dat deze niet binnen GAAP gedefinieerde indicatoren, indien afgestemd op de overeenkomstige binnen US GAAP gedefinieerde indicatoren, investeerders de volgende voordelen bieden: Niet binnen GAAP gedefinieerde prestatie-indicatoren ondersteunen de identificatie van groeitrends en het vergelijken van de omzet ten opzichte van voorgaande en toekomstige verslagperiodes, en niet binnen GAAP gedefinieerde indicatoren ondersteunen het identificeren van langetermijntrends voor de winstgevendheid van de activiteiten van het Bedrijf en het vergelijken van de omzet ten opzichte van voorgaande en toekomstige verslagperiodes.

Het Bedrijf sluit bepaalde niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren uit, gezien deze sterk kunnen fluctueren tussen verschillende verslagperiodes en de onderliggende bedrijfstrends kunnen overschaduwen. De volgende niet binnen GAAP gedefinieerde winstindicatoren van het Bedrijf worden niet meegerekend: transacties en valutaomrekeningen; meer of minder transportdagen binnen een periode en het resultaat van overnames.

Het Bedrijf sluit bepaalde niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren uit, gezien deze mogelijk niet indicatief zijn voor, of geen verband houden met de kernprestaties van het Bedrijf. De volgende niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren van het Bedrijf worden niet meegerekend: herstructurerings-, overname- en integratiegerelateerde en andere kosten, juridische schikkingen, reserves en vergoedingen, aftrek van de verzekeringsbate, bijzondere waardeverminderingen van goodwill en immateriële vaste activa met onbeperkte levensduur, boekhoudkundige verwerkingen van overnames, inclusief voorraadstijgingen ten opzichte van de boekhoudkundige verwerking van overnames, vrijgave van vrijwaringsactiva en het afboeken van onzekere belastingposities.

