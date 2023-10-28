Aurora IP 助力纺织行业实现碳中和

中国上海, Oct. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一场备受纺织行业瞩目的盛事“全球纺织碳中和峰会 2023”于 2023 年 10 月 24 日至 25 日在中国上海举行，旨在促进行业参与者间的合作，实现可持续发展。Cat Tuong Group (CTG) - Aurora Industrial Park (Aurora IP) 的投资者，是唯一参加该会议的越南代表。



全球纺织行业碳中和活动

全球纺织碳中和峰会 2023 是一个颇具声望的盛事，共聚集了 150 个领先品牌、零售商、纺织制造商、材料供应商以及非政府组织、咨询公司和可持续解决方案企业，共同分享和交流实用方法。

在推动低碳经济和倡导清洁生产的大环境下，纺织和服装行业有责任减少碳排放。纺织行业发展低排放生产技术和实现碳中和的趋势要求供应链中的每一个环节都采取积极行动。

通过引入新的技术进步和推广清洁生产，提高能源效率，纺织行业可以降低能源消耗和碳排放，逐步实现碳中和目标。





Aurora IP 的代表在活动上介绍了生态纺织工业园区的模型

参加活动的组织和企业分享了可持续解决方案，并交流了推广绿色、清洁、可持续生产的实用方法。与此同时，这也是企业提高供应链透明度、碳排放计算以及确保整个产业链可持续发展的重要数据的一个机会。

Aurora IP 推出低碳排放解决方案

作为唯一的越南代表，CTG 参加了这个活动，旨在向国际嘉宾介绍 Aurora IP 模型，该模型专注于低碳纺织和服装工业园区。该模型通过规划和实施必要的解决方案来纳入排放量，以实现碳中和，为整个行业未来实现净零排放铺平道路。

位于越南北部南定省的 Aurora IP 占据了宁和经济区的一个显著位置，这里是越南纺织工业的摇篮。Ninh 经济合作区占地 14,000 公顷，从规划、设计到建设都拥有同步发展的基础设施，以满足纺织和染色过程的严格要求。

通过解决纺织行业面临的能源和非能源相关挑战，Aurora IP 强调了其在全球企业对环境和社会责任方面的承诺。

特别是针对能源相关问题，Aurora IP 提出了一个解决方案，即开发集中式锅炉，可选择使用输入材料，优先使用生物质燃料来源进行加热，从液化石油气向液化天然气转变，具有明确的路线图和导向；规划集中式天然气系统，为每个工厂供应。除了开发 110kV 变电站和 22kV 中压电网系统外，Aurora IP 还积极拥有购买和出售电力的权利，专注于提供太阳能和清洁能源解决方案，并参与直接电力交易机制（DPPA 或 CPPA）。

关于非能源方面（清洁供水系统、废水处理系统、废弃物处理、实施循环经济模式），Aurora IP 投资于供水和废水处理设施，以提高水资源的利用效率。此外，工业园区从同一行业中挑选和吸引租户，以帮助保持紧密联系的供应链。它还鼓励企业使用绿色材料，减少化学成分，使用电动汽车并建立充电站网络。

“把握纺织行业的发展趋势，我们正在与 Aurora IP 合作为生态工业园区铺平道路，以解决整个行业面临的问题，并帮助巩固越南纺织行业在全球市场的领先地位。与此同时，我们还部署解决方案，协助纺织和服装企业实现碳中和目标，同时为整个供应链创造实现净零排放的机会。我们的不断目标是为纺织和服装行业的可持续发展奠定基础，”Cat Tuong 集团的一位代表说。

联系方式：info@auroraip.vn