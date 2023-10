Progrès sur la propriété à royauté Mont Sorcier Iron-Vandium de Mines indépendantes Chibougamau

ROUYN-NORANDA, Québec, 23 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V – Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Berlin, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC (É.-U.A.)) est heureuse d’informer ses actionnaires que Cerrado Gold Inc. (CERT-TSXV, CRDOF-OTCQX) a annoncé qu’elle a « complété le processus d’appel d’offres pour son agence de crédit à l’exportation (ACE) pour le financement du projet sans recours, et s’attend de compléter le processus de nomination et d’intégration dans les prochaines semaines. » Cerrado a choisi une banque internationale afin d’agir comme « Mandated Lead Arranger (MLA) » pour le projet Mont Sorcier Iron-Vanadium, localisé dans le secteur de Chibougamau au Québec (appuyez ici pour voir le communiqué de presse de Cerrado datant du 18 octobre 2023).



La nomination du MLA est une étape importante du processus de financement du projet. La prochaine étape, débutant dans les six prochains mois, comprendra l’exécution d’une diligence raisonnable ainsi que la réalisation de l’étude de faisabilité, avant la finalisation de l’offre ferme final et ses documents attendus dans le deuxième trimestre de 2024.

Chibougamau détient une royauté brute sur les métaux (GMR) de 2% sur toute la production de fer et de vanadium provenant de la propriété Mont Sorcier, qui présentement estime générer 235M $US par année en « free cash-flow » sur une période de 21 ans, le projet ayant une valeur actuelle net (VAN) de 1,6B $US basée seulement sur les ressources indiquées, qui représentent 25% des ressources totales définies laissant place à l’optimisation et au potentiel d’expansion des ressources (voir le communiqué de presse de Cerrado datant du 7 mars 2023).

