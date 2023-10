Nouvel atelier virtuel pour ados sur l’utilisation responsable de l’IA : TELUS Averti élargit sa programmation

Né d’un partenariat avec l’Institut canadien de recherches avancées, ce programme gratuit met l’accent sur l’utilisation responsable de l’IA, les questions éthiques connexes et la pensée critique

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS annonce aujourd’hui l’expansion des activités de TELUS Averti, à commencer par un nouvel atelier virtuel sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle (IA). L’atelier, dont le lancement marque le 10e anniversaire de TELUS Averti, est un parfait exemple du rôle de leader en littératie numérique assumé par le programme depuis sa création. D’après un sondage récent mené par KPMG , plus de la moitié des étudiants canadiens de plus de 18 ans utilisent régulièrement l’IA. Quelque 81 pour cent des répondants estiment par ailleurs qu’il s’agira d’une compétence essentielle à l’avenir. Notre époque est donc propice au lancement de ressources pédagogiques sur l’IA conçues pour la jeunesse canadienne. Offert gratuitement, le nouvel atelier virtuel est le fruit d’une collaboration avec l’Institut canadien de recherches avancées (CIFAR). L’objectif est d’aider les adolescents à mieux comprendre l’IA : en quoi elle consiste, ce dont elle est capable et surtout, ce qu’elle n’est pas. Conçu sur mesure pour les ados, l’atelier est accessible en ligne, en anglais et en français. Il suffit d’environ une heure pour suivre la formation individuellement chez soi. Les enseignants peuvent aussi présenter l’atelier sous forme d’activité de groupe à faire en classe.



« En tant que chef de file mondial du secteur des technologies, explique Jill Schnarr, chef de l’innovation sociale, des communications et du Bureau de la marque à TELUS, nous devons faire en sorte non seulement que notre clientèle et nos communautés aient accès aux nouvelles technologies, mais aussi qu’elles sachent les utiliser prudemment. » Elle poursuit : « TELUS Averti fête ce mois-ci ses 10 ans. Depuis une décennie, le programme est à l’avant-garde des efforts visant à transmettre aux étudiants, aux parents, aux éducateurs et aux aînés les outils, l’information et les ressources nécessaires pour se protéger dans un monde où le numérique prend une place croissante. L’ajout de contenus sur l’IA à notre programmation représente une étape cruciale pour aider les jeunes Canadiens à apprivoiser cette technologie en pleine évolution de manière responsable. »

« Le secteur de l’IA connaît une croissance fulgurante et fait l’objet d’un développement et d’une mise en œuvre accélérés, souligne pour sa part Elissa Strome, directrice générale, Stratégie pancanadienne en matière d’IA au CIFAR. L’IA a le potentiel de révolutionner notre utilisation des technologies en ce qui concerne la communication, mais aussi le quotidien, le travail et l’accès à l’information. Nous sommes d’avis que le Canada continuera de jouir d’un des plus solides écosystèmes d’IA au monde. Nous sommes ravis d’avoir collaboré avec TELUS à l’élaboration d’un atelier sur l’IA destiné aux jeunes. Cette ressource pédagogique complète notre cours virtuel bilingue Objectif IA , qui renseigne le public sur l’IA et sur ses répercussions pour les Canadiens. »

TELUS Averti propose des ateliers jeunesse interactifs et novateurs depuis 2013. Citons notamment TELUS CyberFuté, l’atelier Agis!, TELUS Averti Plein contrôle et TELUS Averti Bien-être. Le programme offre aussi des ateliers destinés aux adultes, aux parents et aux aînés afin d’aider les personnes de tous âges à vivre une expérience positive sur le web. Les sujets abordés incluent la sécurité sur Internet, la vie privée et la réputation, le vol d’identité, la cyberintimidation, le mieux-être en ligne, l’IA et plus encore. En outre, une grande partie du contenu est proposé sous forme de jeu grâce à la plateforme Kahoot! , qui donne une touche ludique et dynamique à la littératie et à la citoyenneté numériques. Le programme a aussi mené des campagnes nationales pour mettre fin à la cyberintimidation en appui à l’ Amanda Todd Legacy Society et aux efforts de plaidoyer déployés par Carol, la maman d’Amanda. TELUS Averti s’engage à miser sur la technologie, sur la compassion et sur un éventail de ressources pour susciter des changements sociaux positifs. Depuis 2013, plus de 660 000 personnes ont participé au programme; 92 pour cent d’entre elles rapportent que cette initiative les a aidées à se protéger sur Internet.

Le nouvel atelier s’inscrit dans l’engagement de TELUS envers l’utilisation responsable de l’IA. Outre cette initiative, TELUS est la première entreprise de télécommunications au pays à signer le nouveau code de conduite volontaire d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada en matière d’IA générative, qui vise un développement transparent, équitable et responsable dans ce secteur.

Pour en savoir plus sur TELUS Averti ou pour accéder aux ressources et aux ateliers gratuits offerts dans le cadre du programme, visitez telus.com/averti .

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à plus de 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial en soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa volonté visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,6 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat dans la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

À propos de la stratégie pancanadienne du CIFAR en matière d’IA

La stratégie pancanadienne du CIFAR en matière d’IA propulse des travaux de recherche de pointe, assure la formation d’une relève diversifiée et favorise une collaboration intersectorielle quant à l’innovation en IA, à la commercialisation de cette technologie et à son adoption responsable. Nos instituts d’IA nationaux (Amii à Edmonton, Mila à Montréal et l’Institut Vecteur à Toronto) sont les trois pôles dynamiques de l’écosystème florissant de l’IA au Canada. Financés par le gouvernement du Canada, nous bâtissons une communauté représentative, énergique et riche réunissant des chercheurs de calibre mondial qui élaborent des solutions d’IA transformatrices et responsables, pour les gens comme pour la planète.

