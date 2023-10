Une nouvelle étude de Genetec révèle que les professionnels de la sécurité physique sont de plus en plus préoccupés par la cybersécurité

Près d'un tiers des personnes interrogées ont été victimes d’une cyberattaque.

MONTRÉAL, 23 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En ce mois d’octobre, mois de sensibilisation à la cybersécurité, une nouvelle étude menée par Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, révèle que la cybersécurité reste une préoccupation majeure pour les experts de la sécurité physique. Basée sur les réponses de plus de 5 500 responsables de la sécurité physique du monde entier, l’étude montre que si les organisations mettent en place de nouveaux processus pour se protéger, le niveau d’inquiétude concernant les cybermenaces potentielles continue d’augmenter.

Près d’un tiers (31 %) des utilisateurs finaux interrogés ont indiqué que leur organisation a été la cible d’acteurs de la cybermenace en 2023. Certains secteurs ont été beaucoup plus touchés que d’autres. Les personnes interrogées sont ainsi 73 % dans le secteur du renseignement et de la sécurité nationale, et 46 % dans le secteur bancaire et financier à déclarer avoir été victimes de cyberattaques, contre 21 % dans le secteur du retail (vente au détail).

Les vulnérabilités de cybersécurité ont été identifiées par 36 % des utilisateurs finaux interrogés comme un défi majeur pour leur organisation en 2023. Dans le secteur de la santé, il s’agit même du principal défi identifié, cité par 43 % des répondants. Cela n'est guère surprenant au regard des cyberattaques très médiatisées dont ont été victimes les établissements de santé ces dernières années.

Les organisations sont plus proactives que jamais, puisque 42 % des utilisateurs finaux interrogés indiquent que leur organisation déploie des outils liés à la cybersécurité dans leur environnement de sécurité physique. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport à l'année dernière, où seulement 27 % des répondants avaient déclaré avoir mis en place des processus pour se protéger.

« Il est rassurant de constater que la cybersécurité des systèmes de sécurité physique est de plus en plus prise en compte », déclare Mathieu Chevalier, Architecte de Sécurité Principal chez Genetec Inc. « Alors que de plus en plus d'organisations cherchent à mettre en œuvre des mesures de cybersécurité renforcées, elles doivent rechercher des fabricants qui s'engagent en faveur de la cybersécurité et conçoivent des outils qui les aident à simplifier la maintenance et les mises à jour de leurs systèmes. »

Pour aider ses clients à être plus cyber-résilients, Genetec a élaboré une liste de contrôle de la cybersécurité : https://www.genetec.com/fr/blog/cybersecurite

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques de cybersécurité, visitez le Trust Center de Genetec.

Méthodologie de l’étude

Genetec Inc. a interrogé des professionnels de la sécurité physique du 21 août au 15 septembre 2023. Après examen des réponses, 5 554 répondants ont été inclus dans l'échantillon pour l'analyse. Un rapport complet sur l'état de la sécurité physique sera publié en novembre 2023.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique mondiale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, la société développe des solutions visant à améliorer la sécurité, l’intelligence et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d’accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les communications et les analyses. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

