La NSLC et MADD Canada souligneront l’importance de la conduite sobre et sécuritaire auprès de la population étudiante lors de leur tournée des écoles de Dartmouth et d’Halifax

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 23 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le message de la conduite sobre fera partie du plan de cours des élèves de niveau intermédiaire et secondaire de la Nouvelle-Écosse lors de la tournée provinciale du Programme scolaire dynamique de MADD Canada, présentée en partenariat avec la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC).

Le Programme scolaire de MADD Canada est une vidéo éducative qui amène les jeunes à parler franchement des risques réels de la conduite avec capacités affaiblies ; le programme leur inculque des connaissances essentielles et les motive à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies ni à se laisser reconduire par une personne sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue. Les présentations, disponibles en français et en anglais, s’adressent aux jeunes de la 7e à la 12e année.

En nouveauté cette année, les écoles pourront choisir parmi trois films à présenter aux élèves : Final Play, No Tomorrow et Over the Edge. Ces films sont des versions actualisées des Présentations scolaires qui renferment du nouveau matériel éducatif et favorisent les activités d’apprentissage pratique.

MADD Canada et son commanditaire provincial, la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC), ont organisé des présentations spéciales du programme pour marquer le lancement de cette nouvelle année de présentations. Précipice (version française) sera présenté à Dartmouth mercredi et No Tomorrow (version anglaise) sera présenté à Halifax jeudi.

Les médias sont invités à assister à ces présentations et à s’entretenir avec les invités spéciaux, les élèves et le personnel de l’école.

Précipice (version française) Date : Mercredi 25 octobre, 9 h Lieu : École du Carrefour, 201, avenue du Portage, Dartmouth, N.-É. Invités : Caroline Duchesne, première vice-présidente, finances et risques, NSLC Shayla Morag Steeves, responsable régionale, Atlantique, MADD Canada No Tomorrow (version anglaise) Date : Jeudi 26 octobre, 13 h Lieu : Park West School, 206 Langbrae Drive, Halifax, N.-É. Invités : Marley MacDonald, directrice, responsabilité et durabilité, NSLC Shayla Morag Steeves, responsable régionale, Atlantique, MADD Canada

Les jeunes sont plus à risque de conduire avec les capacités affaiblies. En fait, les collisions de la route sont la première cause de décès chez les jeunes Canadiens et l’alcool, le cannabis, et d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié des cas.

Le Programme scolaire présente un récit fictif, suivi d’entrevues avec de réelles victimes. Les programmes sont offerts en format traditionnel pour les présentations dans les auditoriums, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences des écoles individuelles. À la suite des présentations, les écoles reçoivent un guide pédagogique et des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et enseignantes à poursuivre la discussion sur la conduite sobre tout au long de l’année.

Pour voir des extraits des Programmes scolaires de MADD Canada, rendez-vous sur maddyouth.ca.

Pour confirmer votre présence, veuillez contacter : Deb Kelly, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240, dkelly@madd.ca.