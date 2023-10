Le sommet des dirigeants de MURTEC d'EnsembleIQ s'étend jusqu'au Canada. Il propose aux dirigeants d'établissements de restauration deux jours de formation technologique et de réseautage les 4 et 5 décembre à Toronto

TORONTO, 23 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hospitality Technology d'EnsembleIQ (HT) annonce aujourd'hui que le sommet des dirigeants de MURTEC étend sa présence au Canada. Le nouvel événement, le sommet des dirigeants de MURTEC Canada, s'adresse aux dirigeants d'établissements de restauration qui souhaitent apprendre comment la technologie peut stimuler la croissance dans toute l'entreprise. Le sommet se tiendra du 4 au 5 décembre 2023 à l'hôtel Sheraton du centre de Toronto. Pour s'inscrire, les dirigeants des restaurants technologiques qualifiés doivent cliquer ici.



« Depuis plus de dix ans, nous organisons le sommet annuel des dirigeants de MURTEC aux États-Unis, et nous sommes ravis d'étendre cet événement au Canada », a déclaré Abigail A. Lorden, vice-présidente et éditrice du magazine Hospitality Technology. « Le sommet réunit à la fois des leaders d'opinion et les technologies les plus récentes pour aider les chefs d'entreprise du secteur des restaurants à comprendre le rôle stratégique de la technologie dans l'exploitation de nouvelles opportunités et la résolution des défis. »

La Dr Deborah Gilboa, MD, médecin de famille certifiée par le conseil et experte renommée en matière de résilience (avec des entretiens à Today, Good Morning America et The Doctors) prononcera le discours d'ouverture « Building Resilient Restaurant Team » (« Bâtir la résilience des équipes de restaurant »). Alors que la pénurie de main-d'œuvre continue à avoir des effets négatifs dans le secteur de la restauration, avec un impact sur le service et la rentabilité, la culture du milieu de travail est désormais essentielle pour attirer et retenir des équipes talentueuses. La Dr Gilboa est spécialisée dans l'aide aux chefs de restaurants pour aborder la psychologie de la motivation, et les doter de stratégies exploitables pour former et retenir une main-d'œuvre solide.

L'ordre du jour du sommet comprendra également :

Des outils qui débloquent de nouveaux revenus : Découvrez comment débloquer des distributeurs automatiques de produits frais, des modèles d'abonnement, des casiers alimentaires et bien plus encore.

: Découvrez comment débloquer des distributeurs automatiques de produits frais, des modèles d'abonnement, des casiers alimentaires et bien plus encore. Augmentez le trafic grâce à la technologie de géolocalisation : Découvrez comment les restaurants s'appuient sur une technologie basée sur la localisation pour sensibiliser et réaliser des achats, inspirer la fidélité et débloquer des jetons non fongibles (JNF).

: Découvrez comment les restaurants s'appuient sur une technologie basée sur la localisation pour sensibiliser et réaliser des achats, inspirer la fidélité et débloquer des jetons non fongibles (JNF). Guide d'IA et d'automatisation : différenciez le battage médiatique de la réalité du monde émergent de l'intelligence artificielle et de la robotique.

: différenciez le battage médiatique de la réalité du monde émergent de l'intelligence artificielle et de la robotique. Étude sur la technologie d'engagement des consommateurs au Canada : la technologie alimente chaque transaction et touche chaque interaction dans les restaurants. Les résultats de l'étude montreront comment la technologie influence les habitudes de restauration des clients.

: la technologie alimente chaque transaction et touche chaque interaction dans les restaurants. Les résultats de l'étude montreront comment la technologie influence les habitudes de restauration des clients. Les normes technologiques de RTN : Le réseau technologique des restaurants (RTN) mettra l'accent sur les normes technologiques les plus élevées, telles que le cadre de l'interface de programmation d'application ouverte, les Indicateurs clés de performance (ICP) de la technologie de restaurant et les normes des données transactionnelles et des clients, pour une intégration technologique fluide.



De plus, l'événement accueillera de nombreuses occasions de réseautage, dont deux moments d'heures festives, pour permettre aux dirigeants de restaurants d'entrer en contact avec leurs pairs.

Pour s'inscrire et assister au sommet des dirigeants de MURTEC au Canada, les dirigeants des restaurants technologiques qualifiés doivent cliquer ici.

