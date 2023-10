Le nouveau bulletin souligne les lacunes en matièrede soins de l’arthrite et de recherche au Canada

Un sondage révèle que les Canadiens appuient massivement l’intensification de la recherche sur l’arthrite et conviennent que les délais d’attente sont trop longs

TORONTO, 23 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Société de l’arthrite du Canada a publié le bulletin sur l’état de l’arthrite au Canada, accordant de faibles notes à toutes les provinces et tous les territoires, ce qui met en évidence le besoin urgent d’action et d’innovation dans le domaine des soins de l’arthrite.



Ce bulletin, premier du genre, a été rédigé en collaboration avec la communauté de l’arthrite du Canada et jette les bases de l’élaboration d’un plan d’action contre l’arthrite concret et orienté vers des solutions.

Voici un aperçu des principales conclusions du bulletin sur l’état de l’arthrite :

Le Canada a besoin d’améliorer ses données en matière d’arthrite

Au pays, les données sont trop incohérentes, insuffisantes et en silo pour avoir un portrait clair du problème et de ses solutions possibles.



L’accès aux soins représente un défi

Trop de Canadiens ne parviennent pas à accéder aux soins et les demandes surpassent la capacité du système.



La recherche sur l’arthrite est sous-financée

Compte tenu du fardeau de la maladie et du nombre de Canadiens affectés, il est nécessaire d’investir davantage dans la recherche sur l’arthrite.



Conclusions pour les provinces et les territoires et occasions de passer à l’action

Le plus haut résultat parmi tous les territoires de compétence est un « C », ce qui indique qu’il reste beaucoup de place à l’amélioration et de travail à abattre.



La Société de l'arthrite du Canada publie un bulletin sur l'état de l'arthrite au Canada et ses principales conclusions

Un nouveau sondage révèle que les Canadiens appuient massivement l’intensification de la recherche sur l’arthrite et conviennent que les délais d’attente sont trop longs

Dans une étude indépendante menée par Angus Reid pour le compte de la Société de l’arthrite du Canada, 93 % des Canadiens ont indiqué être d’accord pour dire que davantage de recherches sur l’arthrite sont nécessaires. De plus, 88 % des Canadiens se disent d’accord pour dire que les délais d’attente sont trop longs pour les interventions chirurgicales et les services liés à l’arthrite.

« La crise de l’arthrite gagne en importance au pays », de dire Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite du Canada. « La prévalence de l’arthrite est plus importante que celle du diabète, des maladies cardiaques, du cancer et des accidents vasculaires cérébraux réunis. Nous devons investir dans la recherche sur l’arthrite, adopter de nouveaux modèles de soins, sensibiliser davantage de gens et améliorer la collecte de données afin de nous attaquer au fardeau que cette maladie impose à notre système de soins de santé. »

Le bulletin met en lumière quatre actions que les gouvernements peuvent mettre en œuvre maintenant :

Améliorer la qualité des données en matière de santé

Améliorer l’accès aux soins de l’arthrite

Investir dans la recherche sur l’arthrite

Sensibiliser les gens à l’arthrite

Les gouvernements peuvent jouer un rôle immédiat en augmentant les investissements dans la recherche sur l’arthrite et en améliorant la collecte des données propre à l’arthrite. L’Agence de la santé publique du Canada et Statistique Canada peuvent travailler avec la communauté de l’arthrite, les provinces et les territoires pour collecter les meilleures données sur l’arthrite. Le travail de la stratégie pancanadienne sur les données de santé est essentiel.

« Plus de six millions de Canadiens sont atteints d’arthrite – c’est un Canadien sur cinq », affirme Siân Bevan, directrice du volet scientifique de la Société de l’arthrite du Canada. « Si rien n’est fait, ce chiffre grimpera à neuf millions d’ici 2040. Ensemble, nous devons améliorer les choses. »

Les provinces et les territoires peuvent prendre des mesures pour améliorer l’accès aux soins de l’arthrite par le biais de modèles nouveaux ou étendus de soins, d’une utilisation optimale de la technologie et de programmes communautaires de gestion de la santé articulaire.

Le bulletin est ici

À propos du bulletin sur l’état de l’arthrite au Canada

Le bulletin sur l’état de l’arthrite au Canada analyse et évalue les provinces et les territoires selon trois catégories principales : l’accès aux soins de l’arthrite, le bien-être et la recherche et l’innovation. Ce bulletin a été rédigé en collaboration avec le comité ACE (Arthritis Consumer Experts), l’Alliance canadienne des arthritiques, la Société canadienne de rhumatologie, le comité consultatif scientifique et médical intégré de la Société de l’arthrite du Canada, l’Association canadienne d’orthopédie, l’Association des professions de la santé de l’arthrite, l’Association canadienne de spondylarthrite, Arthrite-recherche Canada, le Service communautaire d’épidémiologie et de recherche sur l’arthrite (ACREU) et Santis Health. Chacun de ces groupes a joué un rôle indispensable dans l’élaboration de ce bulletin, y compris pour la voix des patients et leur expérience, et pour s’assurer de son exactitude, de son intégrité et de sa pertinence.

À propos de l’enquête sur la sensibilisation à l’arthrite

Il s’agit des conclusions d’une enquête menée en ligne par la Société de l’arthrite du Canada du 4 au 8 août 2023, auprès d’un échantillon représentatif de 1 510 Canadiens membres du Forum Angus Reid. L’enquête a été effectuée en anglais et en français. Uniquement à des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille aurait une marge d’erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de la Société de l’arthrite du Canada

La Société de l’arthrite du Canada représente les six millions de Canadiens vivant avec l’arthrite aujourd’hui et les millions d’autres qui sont touchés ou à risque de l’être. Grâce à la confiance et au soutien de nos donateurs et de ses bénévoles, la Société de l’arthrite du Canada combat l’arthrite par la recherche, la défense de la cause, l’innovation, l’information et le soutien. Nous sommes le plus important bailleur de fonds caritatif de la recherche de pointe sur l’arthrite au Canada. Nous redoublerons d’efforts jusqu’à ce que tout le monde soit libéré de la douleur brûlante de l’arthrite. La Société de l’arthrite du Canada est agréée par le Programme de normes d’Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements ou pour faire un don ou du bénévolat, visitez arthrite.ca.

Personnes-ressources pour les médias

Megan Dunscombe

Relations publiques, MAVERICK

megan@wearemaverick.com | 647 972-2373

Zehra Goawala

Société de l’arthrite du Canada

ZGoawala@arthritis.ca | 416 668-4320

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8c000f8-af3b-4191-aa91-9d77f15f4016/fr